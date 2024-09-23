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    Anlık Bildirim

    Redmi Note 14 Pro geliyor: Tüm özellikleri ortaya çıktı

    Xiaomi, Redmi Note 14 Pro modelini 26 Eylül'de Çin'de tanıtacak. Sayılı günler kala telefonun bütün özellikleri ortaya çıktı. Yeni seri, düşme ve suya karşı daha dayanıklı olacak.
    xiaomi redmi note 14 pro özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Redmi, 26 Eylül'de Çin'de Redmi Note 14 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Seri üç modelden oluşuyor; Redmi Note 14, Note 14 Pro ve Note 14 Pro+. Redmi Note 14 Pro modelinin tüm özellikleri sızdırıldı. Yeni seri, düşmelere karşı yeni dayanıklılık seviyesi ve yeni su geçirmezlik seviyesi içeren büyük kalite yükseltmesine sahip olacak.

    Redmi Note 14 Pro özellikleri ile neler sunacak?

    redmi note 14 pro beklenen özellikleri Tam Boyutta Gör
    Redmi Note 14 Pro, 120 Hz yenileme hızı, 1.5K çözünürlük, 2500 nit parlaklık suan 6.67 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran, Gorilla Glass Victus 2 ile korunacak ve IP68 sertifikalı bir gövdeye sahip olacak. Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden güç alacak telefon, 16GB RAM (LPDDR5) 512GB’a kadar depolama alanıyla (UFS 3.1) gelecek. Telefon, 67 W kablolu şarjı destekleyen 5.500 mAh pil ile donatılacak.

    Redmi Note 14 Pro’da üçlü kamera kurulumu göreceğiz; OIS'li 50 megapiksel birincil sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensör. Önde 1080p 60fps video kaydı yapabilen 16 megapiksel kamera olacak. Yazılım tarafında, Android 14 tabanlı HyperOS ile gelecek.

    Redmi Note 14 Pro, siyah (midnight black), beyaz (mirror porcelain white), mor (twilight purple) ve mavi (phantom blue) renk seçenekleriyle gelecek. Telefonun fiyatı henüz bilinmiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 1 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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