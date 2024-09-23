Redmi Note 14 Pro geliyor: Tüm özellikleri ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
Redmi, 26 Eylül'de Çin'de Redmi Note 14 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Seri üç modelden oluşuyor; Redmi Note 14, Note 14 Pro ve Note 14 Pro+.
Redmi Note 14 Pro modelinin tüm özellikleri sızdırıldı. Yeni seri, düşmelere karşı yeni dayanıklılık seviyesi ve yeni su geçirmezlik seviyesi içeren büyük kalite yükseltmesine sahip olacak.
Redmi Note 14 Pro özellikleri ile neler sunacak?
Tam Boyutta Gör
Redmi Note 14 Pro,
120 Hz yenileme hızı, 1.5K çözünürlük, 2500 nit parlaklık suan 6.67 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Ekran, Gorilla Glass Victus 2 ile korunacak ve IP68 sertifikalı bir gövdeye sahip olacak. Qualcomm’un Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden güç alacak telefon, 16GB RAM (LPDDR5) 512GB’a kadar depolama alanıyla (UFS 3.1) gelecek. Telefon, 67 W kablolu şarjı destekleyen 5.500 mAh pil ile donatılacak.
Redmi Note 14 Pro’da üçlü kamera kurulumu göreceğiz; OIS'li
50 megapiksel birincil sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel makro sensör. Önde 1080p 60fps video kaydı yapabilen 16 megapiksel kamera olacak. Yazılım tarafında, Android 14 tabanlı HyperOS ile gelecek.
Redmi Note 14 Pro, siyah (midnight black), beyaz (mirror porcelain white), mor (twilight purple) ve mavi (phantom blue) renk seçenekleriyle gelecek. Telefonun fiyatı henüz bilinmiyor.
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi,
mobil uygulamamızı kullanarak indirip, istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)