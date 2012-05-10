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Samsung'un 55-inç OLED televizyonu fiyatlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
6,6b
1
52
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung çalışan prototipini Ocak ayındaki Tüketici Elektronik Fuarı'nda tanıttığı 55-inç büyüklüğündeki OLED HDTV modeli ES9500'ün hacimli üretimden çıkan yani piyasaya sürülecek versiyonunu anavatanı Güney Kore'deki 2012 World's Fair etkinliğinde sergiledi. Samsung'un güncel ürün gamındaki üst seviye akıllı televizyonlarında da yer alan güncellenebilir çift çekirdekli işlemci, ses ve hareketle kontrole olanak tanıyan Smart Interaction, Smart Content ve Smart Evolution gibi özellikleri bünyesinde barındıran ES9500 aynı zamanda tek bir ekran kartında kullanıcıların 3D gözlük ve kulaklıklar ile iki ayrı yayını eş zamanlı olarak izlemesine olanak tanıyan Smart Dual View teknolojisine de sahip.
Samsung tarafından yapılan açıklamayan göre LED-backlit LCD HDTV'lere göre %20 daha iyi renk yeniden üretim özelliği sunan televizyon, Assosiciation Press'in haberine göre bu yılın ilerleyen aylarında 9000$ civarı bir fiyatlandırma ile Güney Kore'de satışa sunulacak. Şu anki bilgiler ışığında OLED TV yarışında Samsung rakibi LG'nin gerisinde kalabilir zira LG'nin 55-inç büyüklüğündeki OLED TV modelinin 8000$ civarı bir fiyatla daha yakın bir zamanda çıkması bekleniyor. 

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Frievent 7 yıl en beğenilen
8.000$lık fiyat için OLED yerine OHAled adını kullansak yerinde olur galiba.. (:
1 Yanıt Yanıtla +66
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eric13 7 yıl
samoled için böbreğimizi isteyecekler herhalde
1 Yanıt Yanıtla +4
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WoXeD 7 yıl
murdocklawless
9000 dolar mı? ulan o tvnin maliyeti 1000 dolar varsa ben hiç bişey bilmiyorum arkadaş? çok ağır küfür edecektim zor tuttum kendimi.

Ar-Ge maliyeti diye birşey duydunmu acaba sen?sadece malzeme maliyeti olarak düşünürsen 1000 dolar bile fazla.İlk çıkan yeni nesil ürünler herzaman pahalı olur.Adamlar arge masrafını çıkarttıkdan sonra zaten üretimi yapan firma çoğalır.ve bu yeni üretim yapan firmalar ilk yapan kadar arge masrafı yapmadığından fiyatta agresif olurlar.buda fiyatların zaman içerisinde düşmesine neden olur.SSD ler en güzel örnektir bu olaya...
murdocklawless9000 dolar mı? ulan o tvnin maliyeti 1000 dolar varsa ben hiç bişey bilmiyorum arkadaş? çok ağır küfür edecektim zor tuttum kendi...
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aohung1104 7 yıl
Filtreleme sistemi nedir,katmanlar ve matrix arkası yapı ile bunların çalışması v.s v.s nedir iyi incelemek gerekiyor!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Tube Screamer 7 yıl
amoled ne zaman?......
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E_Aydin35 7 yıl
Kim istemezki, evinin salonunda böyle bir TV bulundurmak? :)
Açıkcası OLED'de yok yok diyebiliriz, zaten bunu alıcak olan insan fiyatı düşünmez herhalde tabi bazı bilinçli olarak maddi durumu ile orantılı alıcaklardan bahsetmiyorum üst düzey zenginlerden söz ediyorum :)
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aspirin_00 7 yıl
büyük bir firma ismini vermek istemiyorum da samsunun d7000 serisi ile d8000 serisi tv nin fiyat farkı 1000 tl aşıyordu farkı ise çerçevenin değişik olması artı çok ufak tefek ayrıntılar şuan pazara giren e serisi modeller bu d700 ile d8000 moelinin arasındaki fiyat farkı 300 tl düştü arkadaşlar 2700 d7000 sersi 3000 tl d8000 serisi oldu... tv yada farklı bir cihaz alırken mutlaka acele edip almayın 3 kere düşünün kısaacası...
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raptor2009 7 yıl
albani
Batuist Bence oled ekranlar önce profesyonel pazara hitap eden monitör sektöründe yer alması gerekirdi. masaüstü yayıncılık, fotoğrafçılık, video içerik oluşturma düzenleme gibi profesyonel sektöre hitap etseydi ve hedef kitlesi büyük şirketlerde para kazanmak için para harcanan yerler olsaydı hem daha çok satar hemde daha çabuk yaygınlaşabilirdi.. Örneğin bir photoshopa 1500 dolar veren bir firmanın (ki tek makine için) bu tip görüntü teknolojisinde son nokta bir cihaz için çok daha istekli olacağı kesin.. ev kullanıcılarındansa hedef kitleyi buraya kaydırmak gerekirdi diye düşünüyorum.. TV ekranında tasarım yapmak için bunu alacak bir firma düşünemiyorum.. Günümüzde en kaliteli ips ekranlı monitör bile karanlık ortamda siyah rengi tam olarak veremiyor. az çok arkadan mutlaka ışığın etkisi görülüyor.. ama oled ekranlarda siyah renk tam siyah olacağı için çok daha kesin renkler elde etmek mümkün olacağından bu teknolojiyede bu sektörde oldukça ihtiyaç duyulup daha fazla para ödemeye hazır daha çok müşteri bulması mümkündü...
İşte burada yanıldın arkadaşım! -Bu paneller(daha doğru tanımıyla panel tip TV ler) prof.Display üniteleri değildir! -O bahsettiğin işler için,çok iyi biliyorsunki onların özel CRT veya Monitörleri vardır
Prof.biriside zaten ne alacağını iyi bilir ve TV almaz
Ayrıca fazla satmaz çok az satardı ve zaten bizim TV üreticileride böyle işlere bakmaz,neticede adam panel satacak para kazanacak,böyle prof.işlerle uğraşırsa sonra Dükkanı kapatır
-OLED/AMOLED bir kere gelinen son nokta hiç değildir;ve daha da ilginci bu teknolojiler bulunalı 8/12 seneyi buldu ve geçti bile,yani bunlar çıkıncaya kadar eskidi! Biz bunlara kısaca LED-bazlı yeni nesil paneller diyorsak da Amoled/Oled bunların en ucuz maliyetli ve kolay üretilen iki tipidir! Dikkat ederseniz bu ikiside zaten senelerdir sizlerin cep.tlf/camera/vid.camera/tablet v.s v.s kullanılmaktadır
Taiwan/Çin/Kore li ana Modül üreticileri ki en fazla üretim AUO-Taiwan ile LGD üretiyor(ikiside ucuzdur bunların) TV olarak çıkmasının gecikmesi ise hem her iki panelinde bazı teknik sorunları ve ömür-konusu!! ve Blue-col. sapması(bunu bildiğim kadarıyla çözemediler!!) ve diğer başka sıkıntılarıda vardır! Asıl yeni nesil LED-bazlı panellerin en başında gelen iki tanesi ise SED(en iyisi budur) ve FED(buda ikinci en iyidir) ve diğer P_MOLED/TOLED/S_PLED/P_MED v.s gibi paneller vardır En son olarak AUO nun üzerinde çalıştığı Polimer esaslı ve convex/concave paneller ve diğer bazı daha da yeni nesil paneller sırada bekliyorlar! Polimer olayını USA da bir kaç dev teknoloji firmaları(örneğin NANO gibi) ve bazı Üniversiteler epeyi geliştirdiler,ancak kimler Patent aldı ve devamı nedir v.s bilinmiyor şimdilik
Modül teknolojisini CAM dan çıkarmak istiyorlar ve Polimer burada şimdilik başrol oyuncusudur! -Yine dediğin gibi WEB/Photo/Design ve diğer tüm prof.display işleri için kimse bu panelleri almaz!! EIZO dan başlayarak bunların panelleri vardır(+ özel üretim Display ler ve hepside Japondur bunların en başta Sharp tabiki ve Fujitsu/NEC/Hitachi/Sanyo v.s) ++ Bu arada,daha öncede yazmıştım birde çakma-OLED vardır;bir ara bazı bu forumdaki kişiler yaw öyle olurmu veya ne çakması kardeşim diye bilmeden bir şeyler yazmışlardı
çakma denince sadece bizmi çakma yapıyoruz yaw,herkes yapıyor bu çakma işlerini
Kodak/USA buldu bu çakma-OLED panelini ve Patentli bir üründür;LGE ve SAmy de Lisans alanların en başında geliyorlar,yani herifler çok uyanık,baktılar harbisi sorunlu veya az gidiyor v.s çakma ile yola devam,ayrıca çakma-Kodak OLED kötü filan değildir,en azından bugünkü klasik panellerden biraz daha iyidir! Panel olarak çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor ama LGE/Samy için,yabancı yorımların teknik olarak bazılarını dikkatli takip etmek lazım! Filtreleme sistemi nedir,katmanlar ve matrix arkası yapı ile bunların çalışması v.s v.s nedir iyi incelemek gerekiyor! ++ Haber için teşekkürler ayrıca Saygılar

Hiç bişe anlamasam da yorum için teşekkürler ve saygılar. :D :D :D
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H.E.B Sup 7 yıl
Ben amoled cowon s9 kullanıyorum görüntü kalitesi benim ekrandan daha iyi küçüçük aletin.Benim en çok dikkatimi çeken siyah renk kalitesi oldu.Bu güne kadar çok monitör kullandım bu kadar kaliteli siyah renk hiçbirinde yok.
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Batuist 7 yıl
Bence oled ekranlar önce profesyonel pazara hitap eden monitör sektöründe yer alması gerekirdi. masaüstü yayıncılık, fotoğrafçılık, video içerik oluşturma düzenleme gibi profesyonel sektöre hitap etseydi ve hedef kitlesi büyük şirketlerde para kazanmak için para harcanan yerler olsaydı hem daha çok satar hemde daha çabuk yaygınlaşabilirdi.. Örneğin bir photoshop'a 1500 dolar veren bir firmanın (ki tek makine için) bu tip görüntü teknolojisinde son nokta bir cihaz için çok daha istekli olacağı kesin.. ev kullanıcılarındansa hedef kitleyi buraya kaydırmak gerekirdi diye düşünüyorum.. TV ekranında tasarım yapmak için bunu alacak bir firma düşünemiyorum.. Günümüzde en kaliteli ips ekranlı monitör bile karanlık ortamda siyah rengi tam olarak veremiyor. az çok arkadan mutlaka ışığın etkisi görülüyor.. ama oled ekranlarda siyah renk tam siyah olacağı için çok daha kesin renkler elde etmek mümkün olacağından bu teknolojiyede bu sektörde oldukça ihtiyaç duyulup daha fazla para ödemeye hazır daha çok müşteri bulması mümkündü...
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Keen Eddie 7 yıl
Her zaman ki gibi yeni teknolojiyi yüksek fiyatlarla insanlara ittirme peşindeler.
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albani 7 yıl Batuist
Batuist

Bence oled ekranlar önce profesyonel pazara hitap eden monitör sektöründe yer alması gerekirdi. masaüstü yayıncılık, fotoğrafçılık, video içerik oluşturma düzenleme gibi profesyonel sektöre hitap etseydi ve hedef kitlesi büyük şirketlerde para kazanmak için para harcanan yerler olsaydı hem daha çok satar hemde daha çabuk yaygınlaşabilirdi.. Örneğin bir photoshop'a 1500 dolar veren bir firmanın (ki tek makine için) bu tip görüntü teknolojisinde son nokta bir cihaz için çok daha istekli olacağı kesin.. ev kullanıcılarındansa hedef kitleyi buraya kaydırmak gerekirdi diye düşünüyorum.. TV ekranında tasarım yapmak için bunu alacak bir firma düşünemiyorum.. Günümüzde en kaliteli ips ekranlı monitör bile karanlık ortamda siyah rengi tam olarak veremiyor. az çok arkadan mutlaka ışığın etkisi görülüyor.. ama oled ekranlarda siyah renk tam siyah olacağı için çok daha kesin renkler elde etmek mümkün olacağından bu teknolojiyede bu sektörde oldukça ihtiyaç duyulup daha fazla para ödemeye hazır daha çok müşteri bulması mümkündü...

İşte burada yanıldın arkadaşım!

-Bu paneller(daha doğru tanımıyla panel tip "TV" ler) prof.Display üniteleri değildir!

-O bahsettiğin işler için,çok iyi biliyorsunki onların özel CRT veya Monitörleri vardır


Prof.biriside zaten ne alacağını iyi bilir ve TV almaz


Ayrıca fazla satmaz çok az satardı ve zaten bizim TV üreticileride böyle işlere bakmaz,neticede
adam panel satacak para kazanacak,böyle prof.işlerle uğraşırsa sonra Dükkanı kapatır


-OLED/AMOLED bir kere "gelinen son nokta" hiç değildir;ve daha da ilginci bu teknolojiler bulunalı
8/12 seneyi buldu ve geçti bile,yani bunlar çıkıncaya kadar eskidi!

Biz bunlara kısaca "LED-bazlı yeni nesil paneller" diyorsak da Amoled/Oled bunların "en ucuz maliyetli ve kolay
üretilen" iki tipidir!

Dikkat ederseniz bu ikiside zaten senelerdir sizlerin cep.tlf/camera/vid.camera/tablet v.s v.s kullanılmaktadır

Taiwan/Çin/Kore li ana Modül üreticileri ki en fazla üretim AUO-Taiwan ile LGD üretiyor(ikiside ucuzdur bunların)
TV olarak çıkmasının gecikmesi ise hem her iki panelinde bazı teknik sorunları ve ömür-konusu!! ve Blue-col.
sapması(bunu bildiğim kadarıyla çözemediler!!) ve diğer başka sıkıntılarıda vardır!

Asıl yeni nesil LED-bazlı panellerin en başında gelen iki tanesi ise SED(en iyisi budur) ve FED(buda ikinci en iyidir)
ve diğer P_MOLED/TOLED/S_PLED/P_MED v.s gibi paneller vardır

En son olarak AUO nun üzerinde çalıştığı "Polimer esaslı" ve convex/concave paneller ve diğer bazı daha da yeni nesil
paneller sırada bekliyorlar!
"Polimer" olayını USA da bir kaç dev teknoloji firmaları(örneğin NANO gibi) ve bazı Üniversiteler epeyi geliştirdiler,ancak
kimler Patent aldı ve devamı nedir v.s bilinmiyor şimdilik


"Modül" teknolojisini "CAM" dan çıkarmak istiyorlar ve Polimer burada şimdilik başrol oyuncusudur!

-Yine dediğin gibi WEB/Photo/Design ve diğer tüm prof.display işleri için kimse bu panelleri almaz!!
EIZO dan başlayarak bunların panelleri vardır(+ özel üretim Display ler ve hepside Japondur bunların en başta Sharp tabiki
ve Fujitsu/NEC/Hitachi/Sanyo v.s)

++
Bu arada,daha öncede yazmıştım birde "çakma-OLED" vardır;bir ara bazı bu forumdaki kişiler yaw öyle olurmu veya ne çakması
kardeşim diye bilmeden bir şeyler yazmışlardı

çakma denince sadece bizmi çakma yapıyoruz yaw,herkes yapıyor bu çakma işlerini


Kodak/USA buldu bu çakma-OLED panelini ve Patentli bir üründür;LGE ve SAmy de Lisans alanların en başında geliyorlar,yani herifler
çok uyanık,baktılar harbisi sorunlu veya az gidiyor v.s çakma ile yola devam,ayrıca "çakma-Kodak OLED" kötü filan değildir,en azından
bugünkü klasik panellerden biraz daha iyidir!

Panel olarak çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor ama LGE/Samy için,yabancı yorımların teknik olarak bazılarını dikkatli takip etmek lazım!
Filtreleme sistemi nedir,katmanlar ve matrix arkası yapı ile bunların çalışması v.s v.s nedir iyi incelemek gerekiyor!

++

Haber için teşekkürler ayrıca

Saygılar
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|M|N|Ç| 7 yıl
Ne kızlar var arkadaş.
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X-FI 7 yıl
beyler OLED manyak güzel bir teknoloji düşünsenize galaxy s2/note da ki ekran 55 inch olmuş ve çözünürlük te 1080p. bayılır kalırım artık. OLED can.
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MxFxOx 7 yıl
superamoled pc mönitörlerini bekliyorum şuan ki mönitörler arasında bariz farklar yok
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Umutcan 7 yıl
Sonunda led backlight lcd ve plazmalardan sonra yeni nesil televizyonlar geliyor. Oled ekranlar ile sonunda gerçek siyah renk alınabilecek.
Telefonlarda bile muhteşem kontrast alınabilirken 55" de düşünemiyorum...
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