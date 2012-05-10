Samsung'un 55-inç OLED televizyonu fiyatlandı

Samsung çalışan prototipini Ocak ayındaki Tüketici Elektronik Fuarı'nda tanıttığı 55-inç büyüklüğündeki OLED HDTV modeli ES9500'ün hacimli üretimden çıkan yani piyasaya sürülecek versiyonunu anavatanı Güney Kore'deki 2012 World's Fair etkinliğinde sergiledi. Samsung'un güncel ürün gamındaki üst seviye akıllı televizyonlarında da yer alan güncellenebilir çift çekirdekli işlemci, ses ve hareketle kontrole olanak tanıyan Smart Interaction, Smart Content ve Smart Evolution gibi özellikleri bünyesinde barındıran ES9500 aynı zamanda tek bir ekran kartında kullanıcıların 3D gözlük ve kulaklıklar ile iki ayrı yayını eş zamanlı olarak izlemesine olanak tanıyan Smart Dual View teknolojisine de sahip.

Samsung tarafından yapılan açıklamayan göre LED-backlit LCD HDTV'lere göre %20 daha iyi renk yeniden üretim özelliği sunan televizyon, Assosiciation Press'in haberine göre bu yılın ilerleyen aylarında 9000$ civarı bir fiyatlandırma ile Güney Kore'de satışa sunulacak. Şu anki bilgiler ışığında OLED TV yarışında Samsung rakibi LG'nin gerisinde kalabilir zira LG'nin 55-inç büyüklüğündeki OLED TV modelinin 8000$ civarı bir fiyatla daha yakın bir zamanda çıkması bekleniyor.