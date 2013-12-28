Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un Exynos lansmanı CES 2014 fuarında olacak

5 yıl
671
1
30
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un Exynos lansmanı CES 2014 fuarında olacak

Donanımhaber olarak yerinde takip edeceğimiz Las Vegas'taki CES 2014 fuarında Samsung'un da daha güçlü Exynos yongasetlerini lanse edeceği ortaya çıktı.

Apple'ın 64-bit destekli A7 işlemcisini lanse etmesinin ardından kendi 64-bit çalışmalarını hızlandıran Samsung, yıl bitmeden son aşamaya geldiğini duyurmuştu. Firmanın Galaxy S5 ile birlikte 64-bit destekli Exynos işlemcisini gün yüzüne çıkarması bekleniyordu.

Bu yıl Exynos 5 Octa işlemcisi ilk olarak CES 2013 fuarında tanıtılmış ardından Galaxy S4 modelinde yerini almıştı. Exynos 6 olacağı tahmin edilen yeni yongaseti de 7 Ocak itibariyle teknoloji dünyasına sunulmuş olacak. Samsung'un resmi Exynos Twitter hesabından paylaşılan görsel, daha güçlü bir yongasetinin bizi beklediğini gösteriyor. 

Bununla birlikte lansmanda Exynos 5 Octa yongasetindeki tüm çekirdekleri enerji sarfiyatı değişmeden çalıştırabilen Heterogeneous Multi-Processing teknolojisinin de tanıtılabileceği iddia ediliyor. HMP teknolojisi Samsung'un açıklamalarına göre Exynos 5 Octa 5410 ve 5420 yongasetlerini pas geçerek yeni nesil Exynos Octa yongasetlerinde yerini alacak. 

Ancak Samsung'un 64-bit Exynos işlemcilerde artık üretime hazır hale geldiğine dair sektörel bilgiler yeni yongasetinin 7 Ocak'ta tanıtılması ihtimalini artırıyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-hints-at-Exynos-announcement-during-CES_id50756 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
vamp 5 yıl en beğenilen
Arkdaşlar samsung u neden sürekli kötüleyip duruyosunuzki. amazon.co.uk üzerinden alınan fiyatlar aşağıdadır. Bu listedeki yanlışı bulunuz.

htc one 32gb-----------431 sterlin
Galaxy note 3----------431 sterlin
galaxy s4 16 gb--------391 sterlin
lg g2 --------------------349 sterlin

Burda eleştrilmesi gereken bir tane firma var. Onu da siz söyleyin
Arkdaşlar samsung u neden sürekli kötüleyip duruyosunuzki. amazon.co.uk üzerinden alınan fiyatlar aşağıdadır. Bu listedeki yanlışı bulunuz.htc one ...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gholen 5 yıl
S4un nesi kötü at gibi cihaz kullanmayi beceremeyip tribe girenler var.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rorschach_ 5 yıl

vamp
Arkdaşlar samsung u neden sürekli kötüleyip duruyosunuzki. amazon.co.uk üzerinden alınan fiyatlar aşağıdadır. Bu listedeki yanlışı bulunuz.

htc one 32gb-----------431 sterlin
Galaxy note 3----------431 sterlin
galaxy s4 16 gb--------391 sterlin
lg g2 --------------------349 sterlin

Burda eleştrilmesi gereken bir tane firma var. Onu da siz söyleyin

Batacak o firma fiyat politikasindan dolayi haberi yok.
vampArkdaşlar samsung u neden sürekli kötüleyip duruyosunuzki. amazon.co.uk üzerinden alınan fiyatlar aşağıdadır. Bu listedeki yanlışı bul...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
silver0021 5 yıl
ulan şu superamoledi bugün htc kullansa koşar gider htc alırım hemde gözü kapalı. superamoledi bugün sony z1 kullansa +500 fiyat koysa gene gider alırım. Samsungun görmezden geldiğiniz bir gerçeği var oda ne olursa olsun superamoled ekranın mükemmel görüntüsünü görmek hissetmek gerçeği. Sonuçta bir telefon alıyoruz telefonla konuşuyoruz telefonda müzik dinliyoruz ancak telefona en çokta bakıyoruz çerçevesine metal gövdesine bakacak halimiz yok biz ekranın kendisiyle ilgileniyoruz. Samsung bugün çöpten superamoled çıkarsa gene satacak gene satacak emin olun.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazloo 5 yıl
Note 4 daha ilginç olacak bence bu işlemci ile .
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nokia Specialist 5 yıl

silver0021
ulan şu superamoledi bugün htc kullansa koşar gider htc alırım hemde gözü kapalı. superamoledi bugün sony z1 kullansa +500 fiyat koysa gene gider alırım. Samsungun görmezden geldiğiniz bir gerçeği var oda ne olursa olsun superamoled ekranın mükemmel görüntüsünü görmek hissetmek gerçeği. Sonuçta bir telefon alıyoruz telefonla konuşuyoruz telefonda müzik dinliyoruz ancak telefona en çokta bakıyoruz çerçevesine metal gövdesine bakacak halimiz yok biz ekranın kendisiyle ilgileniyoruz. Samsung bugün çöpten superamoled çıkarsa gene satacak gene satacak emin olun.

O zaman seni Lumia 920'nin PureMotionHD+ IPS ekranını kullanmaya davet ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 5 yıl
Rakiplerinin göremediği şeyde bu imaj herşey marka bilinirliği güncelleme desteği.
Geçenlerde Htc hakkında biri yorum yazmış işte bilmem kaç güncelleme verdi diye.
Şahsın Sensation serisinden haberi yok sanırım.
Teknolojide önce kullanıcılar geçmişe bakar.
Samsung ilk zamanlar ardı ardına güncelleme verdimi verdi.
Sonrasında etkili tanıtımlara imza attımı attı.
Marka bilinirliği artınca işi sallayıp otomatiğe bağladımı bağladı.
Lg G2 üst seviye fps cihazı 2.5 milyon adet sattı.
Sebep firmanın mobil pazarında geçmişinde saklı.
İleriyi görmek bu kadar zor olmasa gerek buna rağmen hata yapan firmalar geçmişin bedelini ödüyorlar.
3 ü 5 i bilmem ilerlemek güzeldir ama bu çevreye saygılı ve tüketmeye dayalı olmayacak bir teknoloji ile olmalı.
Şu an bulunduğumuz evde bile bir sürü eski telefon var.Ayrıca anakart,ethernet kartı,ram,ekran kartı.
Firmalar büyüsün ama kullanıcılar bu bağlamda geleceğe dair ufuklarını genişletsinler.
Herşeyin bir sonu var.Önemli olan sonraki nesillere yaşanacak bir dünya bırakmak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
freudunpiposu 5 yıl
qualcom'un sözde hızlı 800 serisine karşı yine yumruğu koyacaktır. zaten hız konusunda geriden geliyor qualcom o.c yapmakla teknoloji ilerlemiyor.
hatta 1000 serisini tokatlayacaktır. yine işlem gücü konusunda. 4g'yi koyduğu zamanda Htc Sony gibi markalar Exynos kullanır ve benim gibi donanım konusunda hızlı olmasını isteyen kullanicilari Samsung'un tek elinden alır.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bradley Cooper 5 yıl
ya istemiyoruz sizin işlemcinizi falan bize 5000 mAh batarya çıkartın peynir ekmek gibi satın almazsak namerdiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AppleFans 5 yıl

mrtrhn
qualcom'un sözde hızlı 800 serisine karşı yine yumruğu koyacaktır. zaten hız konusunda geriden geliyor qualcom o.c yapmakla teknoloji ilerlemiyor.
hatta 1000 serisini tokatlayacaktır. yine işlem gücü konusunda. 4g'yi koyduğu zamanda Htc Sony gibi markalar Exynos kullanır ve benim gibi donanım konusunda hızlı olmasını isteyen kullanicilari Samsung'un tek elinden alır.

Kenan abi gibi iyi atıyorsun. Az ufak at da civcivler yesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gholen 5 yıl
S4un nesi kötü at gibi cihaz kullanmayi beceremeyip tribe girenler var.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AppleFans 5 yıl
4g olmaz ise walking dead olur s5
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kimi_raikonen 5 yıl
gerçekten bazı insanları anlamak zor.marka fanatikliği öyle dereceye gelmiş ki insanların darağacında babaları olsa fanı oldukları marka kadar savunmazlar o derece yani.normal bir yorum yapılıyor bi bakıyorsun bir sürü eksi yemiş fanlar tarafından.sadece bu konunun yorumları değil her markanın fanları için söylüyorum.evet samsung ucuza satıyor telefonları diğer markalara göre ama kasa kalitesi işçilik kalitesi vasat açık ve net yani.neden insanlar bu yorumu hazmedemiyor.diğer konulara bakıyorsun yok efendim 'kim ne derse apple'mış.adamların bizim ülkemizdeki döviz rezervinin 6 katı kadar yani 600 milyar dolar nakit parası var bizim gibi tüketici çılgınları yüzünden. hala apple samsung sony fln diye tutturan var.cebimize uygun olanı almayı başaramayan bir milletiz hala telefonla hava atılacağını sanan insanlar var çünkü.belki yazdıklarım konu dışı biraz ama bir yerde düşüncelerimi söylemek istiyordum burası denk geldi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blacksss 5 yıl
Htc ile samsungu bir tutan adamlar var hala ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erturk unal 5 yıl
ah samsung hala mı koyamadın 4g'yi..!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
new-desing 5 yıl
erturk unal

ah samsung hala mı koyamadın 4g'yi..!

4g koymak yada koyamamak diye bir durum yok. Patent ile ilgili bir olay. Qualcomm bu patentlere sahip ve onun çipleri kullanılıyor dünya genelinde. Samsung 7105 Note 2 ve 9305 S3 kore versiyonları ile exynos a 4gyi yerleştirmiştir. Ancak hem kendi çipini üretmek hemde patent ücreti ödemek fazla gelmiş olacak ki tekrar 4g olan ülkelerde qualcomm kullanma yoluna gitmiştir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EagleTibet 5 yıl
QHD ekranlara fazlasıyla yetsin, S4'deki gibi olmasın, yeter.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hakan Akkaya 5 yıl
ben umutluyum yeni Octadan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
671 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl MSI GX70 Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı Video İnceleme 5 yıl 2si1 "Olağan dışı" Teknoloji ve Oyun programı 5 yıl Samsung Galaxy NX: Dünyanın ilk değiştirilebilir lensli Android fotoğraf makinesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim