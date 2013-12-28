Samsung'un Exynos lansmanı CES 2014 fuarında olacak





Donanımhaber olarak yerinde takip edeceğimiz Las Vegas'taki CES 2014 fuarında Samsung'un da daha güçlü Exynos yongasetlerini lanse edeceği ortaya çıktı.





Apple'ın 64-bit destekli A7 işlemcisini lanse etmesinin ardından kendi 64-bit çalışmalarını hızlandıran Samsung, yıl bitmeden son aşamaya geldiğini duyurmuştu. Firmanın Galaxy S5 ile birlikte 64-bit destekli Exynos işlemcisini gün yüzüne çıkarması bekleniyordu.





Bu yıl Exynos 5 Octa işlemcisi ilk olarak CES 2013 fuarında tanıtılmış ardından Galaxy S4 modelinde yerini almıştı. Exynos 6 olacağı tahmin edilen yeni yongaseti de 7 Ocak itibariyle teknoloji dünyasına sunulmuş olacak. Samsung'un resmi Exynos Twitter hesabından paylaşılan görsel, daha güçlü bir yongasetinin bizi beklediğini gösteriyor.





Bununla birlikte lansmanda Exynos 5 Octa yongasetindeki tüm çekirdekleri enerji sarfiyatı değişmeden çalıştırabilen Heterogeneous Multi-Processing teknolojisinin de tanıtılabileceği iddia ediliyor. HMP teknolojisi Samsung'un açıklamalarına göre Exynos 5 Octa 5410 ve 5420 yongasetlerini pas geçerek yeni nesil Exynos Octa yongasetlerinde yerini alacak.





Ancak Samsung'un 64-bit Exynos işlemcilerde artık üretime hazır hale geldiğine dair sektörel bilgiler yeni yongasetinin 7 Ocak'ta tanıtılması ihtimalini artırıyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-hints-at-Exynos-announcement-during-CES_id50756