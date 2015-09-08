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Samsung'un Snapdragon 820 yongasetine olan ilgisi büyüyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un Snapdragon 820 yongasetine olan ilgisi büyüyor

Bu yıl amiral gemi modellerinde Snapdragon 810 yongasetine yer vermeyerek akıllı telefon pazarında önemli bir duruş sergileyen Samsung, kendi geliştirdiği Exynos 7420 yongaseti ile büyük mesafe katetmişti. Teknoloji dünyası gelecek yıl özelleştirilmiş bir işlemci ile Samsung'un asıl bombayı patlatmasını beklerken, farklı bilgiler geliyor. 

Kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung, Qualcomm'un Snapdragon 820 yongaseti örneklerine erken erişim hakkı elde eden ilk firma ve böylece yongasetinin tüm detaylarına vakıf olabilecek. Firmanın yongasetini Galaxy S7 amiral gemi modeline göre optimize etmek için yeni mühendisleri de kadrosuna kattığı belirtiliyor. 

Bu iddialardan iki sonuç çıkıyor. Birincisi Samsung'un yeni amiral gemi modelinde kendi işlemcisinden ziyade Snapdragon 820 ile yola devam etmek istemesi. Daha önce de buna ilişkin bilgiler gündeme gelmişti. 

Anlaşılan Samsung yongasetinden oldukça memnun kalmış olacak ki kendi özelleştirilmiş yongasetini ertelemiş durumda zira Galaxy S7 modelinde hem Snapdragon 820 yongaseti hem de Exynos M1 yongasetini kullanmak özellikle Exynos M1 yongasetinin başarısını biraz geri plana atabilir. 

Diğer bir sonuç ise Qualcomm'un 14nm FinFET teknolojisi ile ürettireceği Snapdragon 820 için Samsung ile anlaşmaya varmış olması. Samsung erken erişim hakkı elde etmesi bu ihtimali güçlendiriyor. Yani Samsung her aşamada yongasetini takip etmiş olacak. 

Samsung'un Snapdragon 810 yongasetini tercih etmemesi sebebiyle Qualcomm büyük bir siparişten olmuş ayrıca bu karar aşırı ısınma problemlerinin daha fazla öne çıkmasına sebep olmuştu. Samsung gelecek yıl Snapdragon 820 yongaseti kullanma kararıyla Qualcomm'un gönlünü alabilecek mi göreceğiz. 

http://www.phonearena.com/news/Rumor-Samsung-is-bringing-in-more-engineers-to-optimize-the-Snapdragon-820-for-the-Galaxy-S7_id73491 Yorum Yaz
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ardarda45 4 yıl en beğenilen
Mahvettin siteyi Citizen.
1 Yanıt Yanıtla +17
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blackzeros 4 yıl ardarda45
ardarda45

Mahvettin siteyi Citizen.

site hacklenir aciklama yok , sistem hatalarından yorumlar silinir yine aciklama yok , yorum yapmayalim bari nasil olsa siliniyor....
bu kadar buyuk hit alip bu kadar rezalet yonetilen bir site gormedim.
ardarda45Mahvettin siteyi Citizen.site hacklenir aciklama yok , sistem hatalarından yorumlar silinir yine aciklama yok ,...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Statistik 4 yıl
Samsung Qualcommu adam etti desem yanlis olmaz
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fthkn 4 yıl
Androidi allah alsın. Rezil bir sistem.Adam olmuyor. İçine hangi işlemcinin konduğu bir anlama gelmiyor artık. 4 gb ram var Zenfone 2 cihazımda hala kasıyor. 2,3 ghz atom işlemci var ve piyasadaki en hızlı işlemcilerden biri. Bir dizüstüne koysan uçurur aleti ama androidde kasıyor. Ne olacak bilmiyorum. Mobil İOS'a mahkum. WP 10 da native bir biçimde geliyor gibi ama farklı markalar da WP üretiyor. Microsoft eliyle belki bir şeyler olur da WP kurtarır piyasayı. Cihazları zaten kaliteli. Blackberry'i bitirdi bile bu androidin virüs gibi yayılan piyasası.
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criminalay 4 yıl
Bir atıyorlar çok ısınıyor diye bir atıyorlar çok iyi diye.
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Master_Evil 4 yıl
s7de kullanılacak büyük ihtimal
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DH Misafiri 4 yıl
Samsung adamların işlemcisini kopyalamaya başlamıştır. Az biraz değiştirip kendi işlemcisine çevirir.
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jolawe 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Samsung adamların işlemcisini kopyalamaya başlamıştır. Az biraz değiştirip kendi işlemcisine çevirir.

sen hangi gezegende yaşıyorsun ?
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freudunpiposu 4 yıl
Ha mantıken neden Samsung Qualcomm kullanır Cat 9 modem ve GPU konusunda ki başarımı için kullanır ama APU özelleikle CPU'da 7420 bile daha iyi verimli.
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freudunpiposu 4 yıl
Xiaomii
myhotyroSamsung gelecek yıl Snapdragon 820 yongaseti kullanma kararıyla Qualcommun gönlünü alabilecek mi göreceğiz. derken?Samsung Qualcommun arasında bir gönül ilişkisi mi var? Yada Samsung Qualcomma muhtaç mı ki? Bir gönül alma varsa da olsa olsa Qualcomm Samsungun gönlünü alıyordur Ekram Abey. Az biraz mantıklı ol, azıcık ama, ne olur.
Sen leğen plastiğinden telefon üreten ve tamamen tesadüf olarak yaptığı FinFET teknolojisine yaptığı AR-GE sayesinde sadece bu yıl biraz başarılı olan Samsung u ne zannediyorsun? Niye büyük firmaysa silsin Qualcomm u hiç kullanmasın.Kendi işlemcisine devam etsin.Tabbi tesadüf herzaman olmaz.O Exynos Trenleri Geçti Samsung Fanboy efendileri!!!

Hummingbird vs Scorpion dönemleri derim susarım. Qualcomm Baseband işinde olmasa çoktan silinmişti. Sen Qualcomm'u ne zannediyorsun ? Lafa bak Finfet'i tesadüfen bulmuşmuş.
Finfet'i samsung bulmadı ki ? Jeffrey Bokor'un projesidir, Bir transistör teknolojisidir. Önceden de vardı ama pratikte dökümü yapılamıyordu üretim geometrisinin gelişimi dökümüne sebep oldu. Samsung hep tri-gate transistörleri olsun hep en iyi üretimi sağladı. Kullandığı Stock mimariden maximum verim elde etti.
Hem dökümde hem de transistör bazında tasarlamada Qualcomm'u elinde oynatır Samsung.
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V4LKyR 4 yıl
Yoksa siz hala adblock kullanmıyor musunuz? :)
asdasdasd
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Guest-F30ED544B 4 yıl
Sp805'li Note 4 910f modeli kullanıyorum mutluyum. Kışın soğuk sıcaklarda cep sobası niyetine kullanılabilecek kadar ısınıyor sağolsun. Adamların çokta umrunda değil işlemcinin Qualcomm ya da kendi yongasetleri olması.Satsın para kazandırsın yeter.Tam bilgim yok ama hatırladığım kadarıyla patentlerden dolayı samsung tam anlamıyla 4g sunamıyor kendi yongasetiyle.Bu sebeple 4g kullanılan ülkelere satış yapabilmek için Qualcommlu modeldende üretiyor. Bence yeni cihazlarında hem kendi yongasetini hemde qualcomm yongasetlerini kullanabilir hiç belli olmaz.
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alphekka 4 yıl
yeni amiral modelinde qualcomm ile anlaşarak büyük ihtimalle sd820'yi bedavaya yakın maliyetle getirmesi(bakınız üreten kendisi ve yongasetine herkezden önce erişim hakkı almış), herhalde exynos M1 üretim maliyeti daha fazla ve piyasaya göre gelişmiş bir işlemci ya da
14nm arge ve üretim sistemlerine yaptığı yatırımın kendisine bir süre daha büyük ölçekte kar bırakabiliyor olması, yani 14nm nin kaymağı bir süre daha yenilebilir çünkü daha iyisini kendisinden başka yapabilen yok

bence; samsungun yeni modelinde sd820 ye yönelmesinin tek sebebi kapitalist sistemce para, para ve paradır. bunun qualcomm yada exynos işlemcisinin daha iyi olması ile alakası yok, exynos işlemcileri zaten daha iyi.
sd820 kullanarak minimum maliyet yüksek kar ile kendisini daha ileriye taşır(yani 7 yada 5nm bilemem artık)
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kadirirdem 4 yıl
bence exynos m1 i avrupaya s820 yi ise abd pazarına verebilir eski günlerdeki gibi....
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kadirirdem 4 yıl
Sitenin İçine Ettin Citizen....
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canguler917 4 yıl
samsung qualcomm u adam etmişmiş :dddd
arkadaşlar sacmalamayin ya.samsungun islemcisi iyide olsa kötü de olsa snapdragon 810 aynı kalacakti.samsungla ne alakasi var?ısınma sorunu çıktı sonraki versiyonda düzeltilir, bunun samsungla ne alakası var?qualcomm oturup samsungu mu izliyor? dünya gorusunuze hayranim
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