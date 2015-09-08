Samsung'un Snapdragon 820 yongasetine olan ilgisi büyüyor

Bu yıl amiral gemi modellerinde Snapdragon 810 yongasetine yer vermeyerek akıllı telefon pazarında önemli bir duruş sergileyen Samsung, kendi geliştirdiği Exynos 7420 yongaseti ile büyük mesafe katetmişti. Teknoloji dünyası gelecek yıl özelleştirilmiş bir işlemci ile Samsung'un asıl bombayı patlatmasını beklerken, farklı bilgiler geliyor.





Kaynaklardan gelen bilgilere göre Samsung, Qualcomm'un Snapdragon 820 yongaseti örneklerine erken erişim hakkı elde eden ilk firma ve böylece yongasetinin tüm detaylarına vakıf olabilecek. Firmanın yongasetini Galaxy S7 amiral gemi modeline göre optimize etmek için yeni mühendisleri de kadrosuna kattığı belirtiliyor.





Bu iddialardan iki sonuç çıkıyor. Birincisi Samsung'un yeni amiral gemi modelinde kendi işlemcisinden ziyade Snapdragon 820 ile yola devam etmek istemesi. Daha önce de buna ilişkin bilgiler gündeme gelmişti.





Anlaşılan Samsung yongasetinden oldukça memnun kalmış olacak ki kendi özelleştirilmiş yongasetini ertelemiş durumda zira Galaxy S7 modelinde hem Snapdragon 820 yongaseti hem de Exynos M1 yongasetini kullanmak özellikle Exynos M1 yongasetinin başarısını biraz geri plana atabilir.





Diğer bir sonuç ise Qualcomm'un 14nm FinFET teknolojisi ile ürettireceği Snapdragon 820 için Samsung ile anlaşmaya varmış olması. Samsung erken erişim hakkı elde etmesi bu ihtimali güçlendiriyor. Yani Samsung her aşamada yongasetini takip etmiş olacak.





Samsung'un Snapdragon 810 yongasetini tercih etmemesi sebebiyle Qualcomm büyük bir siparişten olmuş ayrıca bu karar aşırı ısınma problemlerinin daha fazla öne çıkmasına sebep olmuştu. Samsung gelecek yıl Snapdragon 820 yongaseti kullanma kararıyla Qualcomm'un gönlünü alabilecek mi göreceğiz.

http://www.phonearena.com/news/Rumor-Samsung-is-bringing-in-more-engineers-to-optimize-the-Snapdragon-820-for-the-Galaxy-S7_id73491