Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un Tizen işletim sistemli yeni akıllı telefonu göründü

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
11,2b
1
87
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un Tizen işletim sistemli yeni akıllı telefonu göründü
Samsung uzun süredir üzerinde çalıştığı Tizen işletim sistemi ve yeni platformu kullanan ilk telefonlarını kısa süre içerisinde duyurmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre, Samsung'un Şubat ayı içerisinde lanse etmeye hazırlandığı ZEQ9000 isimli Tizen telefonu detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı. Henüz resmi oplarak doğrulanmamakla birlikte Zeke adını taşıyacağı belirtilen telefon, tasarım olarak Samsung'un güncel ürün gamındaki telefonlar ile büyük oranda benzerlik gösteriyor.
Ortaya çıkan görsel itibariyle Tizen 2.1 işletim sistemine sahip olduğu tahmin edilen telefon, arayüz anlamında hem ikonların yerleşimi hem de uygulama dizilimi anlamında Android cihazlarla farklılaşırken, Samsung'un yakında geçmeyi planladığı yeni nesil TouchWIZ görünümden izler taşıdığı yorumu da yapılabilir. Donanım olarak değerlendirilecek olursa eğer, 4.8-inç büyüklüğünde HD ekrana sahip olan cihaza, Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisi güç veriyor. Galaxy S4'ten biraz küçük olan cihazın Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilmesi beklenirken, çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 
Merak edenler için Tizen işletim sistemini kısaca anlatmak gerekirse eğer, Android  platformunda olduğu gibi Linux temelli olan açık kaynak bir işletim sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Akıllı telefonlara ek olarak tabletlerden televizyonlara hatta araç içi bilgi eğlence sistemlerine kadar pek çok alanda kullanılması beklenen işletim sistemi, Linux Vakfı içerisinde  Samsung ve Intel'in öncüsü olduğu Teknik Yönlendirme Grubu tarafından geliştiriliyor. Çok sayıda cihaz ve operatör tarafından desteklenen platformun yazılım geliştirme kitiyle programcılar, HTML5 ve ilgili web teknolojileri ile uygulama hazırlayabiliyorlar. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Masquerade89 5 yıl en beğenilen
Ben nedense umutluyum tizenden
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 5 yıl
Yakında zoom, mini, ultra, active, neo+, plus modelleri de çıkar.
2 Yanıt Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
olağan_şüpheli 5 yıl
samsungun tasarımcıları stajını tepsi fabrikasında mı yapmış anlamıyorum ki. değiştirin şu tasarımı artık.
2 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
hareketliperde 1 yıl
yıl 2018 hala Türkiye'de satışa herhangi bir Tizen telefonu satışa çıkmadı

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fk555897 5 yıl
Tasarımı biraz daha değiştirseler daha iyi olurdu. Tasarım Galaxy S Duos'un tasarımına benziyor. Ben tamamı cam olan bir telefon bekliyordum. Xperia Z1 gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gorko15 5 yıl
Hadi hayırlısı. Samsung S5 le touchwiz'ini ne kadar geliştirdiğini görmüş olucağız. Ona göre Tizen de bizi neler bekliyo nasıl beklentiler icinde olmali öğrenmiş oluruz. Samsung bu yeni yüzde kendini kanıtlarsa ve Android'in yanında bu pazarada çok rahat yön vericektir. O zaman deymeyin Samsung'un keyfine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Only Time 5 yıl
hadi hayırlısı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N. Chomsky 5 yıl
O arayüzle gelecekse hiç gelmesin daha iyi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 5 yıl
artık başlıklarda samsung yeni telefon çıkarmış filan diye görürsem girmeyeceğim konulara hep aynı nasıl olsa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MKILIÇ 5 yıl
BETERİN BETERİ VAR BADADAN KÖTÜ BU :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Leskodjer 5 yıl
Arayuz çok hoş duruyor ama o doğadan gelen tasarım yok mu
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dirtylive 5 yıl
bada rezilliğinden dilim yandı bir kere .. samsungun touchwiz arayüzündeki yazılımsal başarısı! da ortada .. yani yenilik , yazılım ve samsung aynı çatı altında lanse ediliyorsa hiç macera aramayın .. uzak durun bence ..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nobodytr 5 yıl dirtylive
dirtylive

bada rezilliğinden dilim yandı bir kere .. samsungun touchwiz arayüzündeki yazılımsal başarısı! da ortada .. yani yenilik , yazılım ve samsung aynı çatı altında lanse ediliyorsa hiç macera aramayın .. uzak durun bence ..

Wave II den sonra farklı okyanuslara açılmam. Donanıma güvenip aldık, uygulama ve destek yok.
Bada'yı devam ettiremedi, yenisinin de sonu aynı olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ultrAslan-BH 5 yıl
Sonu bada ya benzeyecekmis gibi duruyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr_mrh 5 yıl
bayağı yenilikçi bir tasarım olmuş,
özeliikle de diğer telefon üreticileri şu ekranın etrafında ki gereksiz boşluklaarı mümkün olduğunca azaltırken samsung bu olaya el atmış(bu telefon bana biraz retro tasarım gibi geldi :-)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +84 Mutlak.Sıfır +80 Bay Robot +72 sepulturgay +68 frostburn +45 WB +41 deoks +38 unknownartist +32 Askaparta +31 Wi Fi +28
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11215 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, tizen ve samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Mesut Çevik ile Soru Cevap: Discovery 2 ne zaman gelecek? Mantle destekli kartlar? Yeşil perde kullanımı ve fazlası 5 yıl Mobilite: Snapdragon 810, Galaxy S5, Sony Xperia Z2, LG G3, iPhone 6 ve kutusundan taze taze Nokia Lumia 1520 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yazılım geliştirmek için Laptop önerisi
DH Forum
Tam kablosuz kulaklık trendine The
DonanımHaber
iOS uygulamalarının yüzde 99’u gizli
DonanımHaber
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Steam, 'Dünya Çevre Günü' indirimlerini
DonanımHaber
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
Soylu'dan Namaza Yeni Bir Soluk
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim