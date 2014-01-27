Samsung'un Tizen işletim sistemli yeni akıllı telefonu göründü

Samsung uzun süredir üzerinde çalıştığı Tizen işletim sistemi ve yeni platformu kullanan ilk telefonlarını kısa süre içerisinde duyurmaya hazırlanıyor. Sızdırılan bilgilere göre, Samsung'un Şubat ayı içerisinde lanse etmeye hazırlandığı ZEQ9000 isimli Tizen telefonu detaylarıyla birlikte gün ışığına çıktı. Henüz resmi oplarak doğrulanmamakla birlikte Zeke adını taşıyacağı belirtilen telefon, tasarım olarak Samsung'un güncel ürün gamındaki telefonlar ile büyük oranda benzerlik gösteriyor.

Ortaya çıkan görsel itibariyle Tizen 2.1 işletim sistemine sahip olduğu tahmin edilen telefon, arayüz anlamında hem ikonların yerleşimi hem de uygulama dizilimi anlamında Android cihazlarla farklılaşırken, Samsung'un yakında geçmeyi planladığı yeni nesil TouchWIZ görünümden izler taşıdığı yorumu da yapılabilir. Donanım olarak değerlendirilecek olursa eğer, 4.8-inç büyüklüğünde HD ekrana sahip olan cihaza, Qualcomm'un Snapdragon 800 işlemcisi güç veriyor. Galaxy S4'ten biraz küçük olan cihazın Şubat ayındaki Mobil Dünya Kongresi'nde lanse edilmesi beklenirken, çıkış tarihi ve fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

Merak edenler için Tizen işletim sistemini kısaca anlatmak gerekirse eğer, Android platformunda olduğu gibi Linux temelli olan açık kaynak bir işletim sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Akıllı telefonlara ek olarak tabletlerden televizyonlara hatta araç içi bilgi eğlence sistemlerine kadar pek çok alanda kullanılması beklenen işletim sistemi, Linux Vakfı içerisinde Samsung ve Intel'in öncüsü olduğu Teknik Yönlendirme Grubu tarafından geliştiriliyor. Çok sayıda cihaz ve operatör tarafından desteklenen platformun yazılım geliştirme kitiyle programcılar, HTML5 ve ilgili web teknolojileri ile uygulama hazırlayabiliyorlar.