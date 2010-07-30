Samsung'un Windows Phone 7 tabanlı Cetus modeli detaylanıyor

Windows Phone 7 tabanlı akıllı telefon üretiminde Microsoft ile yakın bir iş birliği içerisinde olan Samsung yeni model çalışmalarına devam ediyor. Firmanın piyasaya sürmeyi planladığı Windows Phone 7 tabanlı yeni modellerinden Cetus isimli modele ait detaylar netleşmeye başladı. SHG-i917 kod adını taşıyan telefon, gün ışığına çıkan teknik özellikleri dikkate alındığında Samsung Galaxy S'e yakın bir profil çizecek gibi görünüyor. 4-inç boyutunda WVGA AMOLED (Super AMOLED ?) ekrana sahip olacak Cetus'da GPS, WiFi 802.11n FM radyo, micro USB portu ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde arka kamera gibi detaylara verilmesi bekleniyor.

Galaxy S'den farklı olarak Bluetooth 3.0 yerine Bluetooth 2.1 desteğine sahip olacağı iddia edilen Samsung Cetus'un, Hummingbird işlemcisinden güç alabileceği üzerinde duruluyor ancak henüz açıklanmış herhangi bir resmi detay bulunmuyor. Ekim ayında lanse edileceği konuşulan Windows Phone 7 işletim sistemiyle birlikte pazara sunulması beklenen Cetus'un detayları elimize ulaştıkça bildirmeye devam edeceğiz.