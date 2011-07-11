Samsung'un dokunmatik ekranlı yeni medya oynatıcısı YP-R2 gün ışığına çıktı

Güney Kore merkezli Samsung firması dokunmatik ekrana sahip YP-R2'yi gün ışığına çıkararak medya oynatıcı (PMP) portföyünü genişletiyor.



90.9 x 50.9 x 8.6 mm ebatlarında sade tasarıma sahip Samsung YP-R2, 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı dahili flash bellek seçeneği sunuyor; 3.0-inç boyutunda - 240 x 400 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranla ve şarj edilebilir lityum polimer bataryayla geliyor.



Güney Koreli üretici, 4 GB kapasitenin 1000 tane MP3 veya 15 saat uzunluğunda video; 8 GB kapasitenin ise 2000 tane MP3 veya 30 saate varan video için yeterli olacağını ifade etmekte. FM radyo ile ses kaydı için mikrofonla donatılan YP-R2'nin lityum polimer bataryası tam dolu olduğu durumda 40 saate kadar müzik dinleme süresi, 4 saate kadar video izleme süresi sağlamakta. Bunlara ek olarak batarya bilgisayar aracılığıyla yaklaşık 3 saatte şarj edilebilmekte.

Samsung YP-R2'nin fiyat bilgisi ise henüz bulunmuyor.



http://www.samsung.com/ru/consumer/mobile-devices/mp3-mp4-players/mp4-player/YP-R2CB/XER/index.idx?pagetype=prd_detail&returnurl=