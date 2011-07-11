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Samsung'un dokunmatik ekranlı yeni medya oynatıcısı YP-R2 gün ışığına çıktı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
knight
Haber Editörü
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Güney Kore merkezli Samsung firması dokunmatik ekrana sahip YP-R2'yi gün ışığına çıkararak medya oynatıcı (PMP) portföyünü genişletiyor.
90.9 x 50.9 x 8.6 mm ebatlarında sade tasarıma sahip Samsung YP-R2, 4 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı dahili flash bellek seçeneği sunuyor; 3.0-inç boyutunda - 240 x 400 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekranla ve şarj edilebilir lityum polimer bataryayla geliyor.
Güney Koreli üretici, 4 GB kapasitenin 1000 tane MP3 veya 15 saat uzunluğunda video; 8 GB kapasitenin ise 2000 tane MP3 veya 30 saate varan video için yeterli olacağını ifade etmekte. FM radyo ile ses kaydı için mikrofonla donatılan YP-R2'nin lityum polimer bataryası tam dolu olduğu durumda 40 saate kadar müzik dinleme süresi, 4 saate kadar video izleme süresi sağlamakta. Bunlara ek olarak batarya bilgisayar aracılığıyla yaklaşık 3 saatte şarj edilebilmekte.
Samsung YP-R2'nin fiyat bilgisi ise henüz bulunmuyor.

http://www.samsung.com/ru/consumer/mobile-devices/mp3-mp4-players/mp4-player/YP-R2CB/XER/index.idx?pagetype=prd_detail&returnurl= Yorum Yaz
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slore 7 yıl
arkadaşlar ben kendime portatif media player almak istiyorum ama bir çok video formtlarını desteklemeli bu tür bir cihaz varmı birde samsungun galaksi s diye bir telefonu var bu divx filimleri oynatırmı yardım ederseniz sevinirim
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DH Misafiri 8 yıl
iyot_eksikliği
aslında bunları anlamıyorum mesela bende GalaxyS varsa buna neden para veriğim ?? aynı şeyleri şuanki çoğu telefon yapıyor zaten ama müzik kolikseniz ve müziksiz yapamıyorsanız vede telefonun şarjı bitmesin istemiyorsanız ancak böle bi düşünceyle alınabilir :))

Hangi telefonda ses işlemcisi ve DNSE 3.0 gibi ses teknolojisi var.
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DH Misafiri 8 yıl
ya şu samsung neden her telefonunda düşük çözünürlük var böyle telefonlara böyle bir firmaya yakışmıyor:S
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Silent Guardian 8 yıl
Android'li,fiyatı 300-350'yi geçmeyen,şarjı uzun giden bir medya oynatıcı yaparlarsa alınabilir.
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dere.beyi 8 yıl
aslında bunları anlamıyorum mesela bende GalaxyS varsa buna neden para veriğim ?? aynı şeyleri şuanki çoğu telefon yapıyor zaten ama müzik kolikseniz ve müziksiz yapamıyorsanız vede telefonun şarjı bitmesin istemiyorsanız ancak böle bi düşünceyle alınabilir :))
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