Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un güneş panelli netbooku NC215S, ağustosta Rusya pazarına giriş yapacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,1b
1
9
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung'un güneş panelli netbooku NC215S, ağustosta Rusya pazarına giriş yapacak
Tam Boyutta Gör
Samsung'un ilk olarak Afrika pazarına özel duyurduğu güneş panelli netbooku NC215S, şimdi de Rusya pazarına el sallamaya başladı.
259 x 179,5 x 23,6 - 35,8 mm boyutlarında ve 1.3 kg ağırlığında tasarlanan NC215S, Intel'in Atom N455 ve N570 işlemcilerinden, 1 GB RAM'den ve Intel GMA3150 grafik biriminden güç alıyor; Windows 7 Starter işletim sistemini kullanıyor.
10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde led aydınlatmalı ekrana sahip netbookta, 250 GB ve 320 GB sabit disk seçenekleri sunulmuş. RJ45, VGA, kulaklık, mikrofon ve 3 tane USB bağlantısını bünyesinde barındıran netbookda kart okuyucu da unutulmamış. Kart okuyucu SD, SDHC, SDXC ve MMC kartlara destek veriyor.
Son olarak 14 saate varan bekleme süresi vaad eden 6 hücreli bataryayla gelen Samsung NC215S'nin rakiplerinden farklı kılan özelliği ekranın arka kısmını tamamen kaplayan güneş paneli. Bu panel sayesinde 2 saat güneş ışığı altında kalan netbook 1 saate kadar ek bekleme süresi sağlıyor.
Samsung NC215S'nin ağustos ayından itibaren 13.999 Ruble'den (~348 Euro) Rusya'da satışa sunulması bekleniyor.
Samsung'un güneş panelli netbooku NC215S, ağustosta Rusya pazarına giriş yapacak
Tam Boyutta Gör
Samsung'un güneş panelli netbooku NC215S, ağustosta Rusya pazarına giriş yapacak
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mr.Legend 8 yıl en beğenilen
bunu yapmak basit bişey değil mi bu tür firmalar için !?. Bu tür tasarımlar için geç kalındı bana göre
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adam Lallana 8 yıl
Rusyada güneş yokki :)
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
cehaletin bu kadarına pes yani arkadaşlar panelin doğrudan güneş altında tutulmasına gerek yok güneş ışığının gelmesi yeterli.
zaten o laptopu direk güneşe mağruz bırakırsanız kasası bir kaç ay içerisinde çatırdamaya başlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Cehennem sıcaklarında güneşin altına oturup laptop mu kullanacağım yani. Gerçekten saçma ve gereksiz bi teknoloji.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@RİF_D 8 yıl

DH Misafiri
Cehennem sıcaklarında güneşin altına oturup laptop mu kullanacağım yani. Gerçekten saçma ve gereksiz bi teknoloji.

sende haklısın, ben böyle bişey alsam bitanede traş aynası alırım, sonra güneşe koyup gölge biyere yansıtmak suretiylen karşısına otururum, tabi bütün bunları yaparken çevrediler ne der onu bilemem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
güneş panellerinin verimi ortada.Benim 19volt 4.7ah lık pili şarj etmek için 500liralık panel gerekiyor :D ki yıllarca güneşte şarj etsem parasını asla çıkaramayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DOĞA_AŞKI 8 yıl
*Professor Chaos*
Rusyada güneş yokki :)

helal :):):)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxrunoxxx 8 yıl
Apple dan çalmışlar işte nolcek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 8 yıl en beğenilen
bunu yapmak basit bişey değil mi bu tür firmalar için !?. Bu tür tasarımlar için geç kalındı bana göre
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Castiel 8 yıl
helal olsun elektırıgın petrolden pahalı oldugu ulkemız ıcın ıyı iş cıkarırlar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Adam Lallana 8 yıl
Rusyada güneş yokki :)
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Çılgın Türkler dünyaya meydan okuyor; 7GHz'in üzerine çıktık, üç dünya rekoru kırdık! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Tavsiyelerinize İhtiyacım Var [HEDİYELİ]
DH Forum
Hayattaki amacımız nedir?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim