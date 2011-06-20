Samsung'un güneş panelli netbooku NC215S, ağustosta Rusya pazarına giriş yapacak

Haber Editörü
Samsung'un ilk olarak Afrika pazarına özel duyurduğu güneş panelli netbooku NC215S, şimdi de Rusya pazarına el sallamaya başladı.
259 x 179,5 x 23,6 - 35,8 mm boyutlarında ve 1.3 kg ağırlığında tasarlanan NC215S, Intel'in Atom N455 ve N570 işlemcilerinden, 1 GB RAM'den ve Intel GMA3150 grafik biriminden güç alıyor; Windows 7 Starter işletim sistemini kullanıyor.
10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde led aydınlatmalı ekrana sahip netbookta, 250 GB ve 320 GB sabit disk seçenekleri sunulmuş. RJ45, VGA, kulaklık, mikrofon ve 3 tane USB bağlantısını bünyesinde barındıran netbookda kart okuyucu da unutulmamış. Kart okuyucu SD, SDHC, SDXC ve MMC kartlara destek veriyor.
Son olarak 14 saate varan bekleme süresi vaad eden 6 hücreli bataryayla gelen Samsung NC215S'nin rakiplerinden farklı kılan özelliği ekranın arka kısmını tamamen kaplayan güneş paneli. Bu panel sayesinde 2 saat güneş ışığı altında kalan netbook 1 saate kadar ek bekleme süresi sağlıyor.
Samsung NC215S'nin ağustos ayından itibaren 13.999 Ruble'den (~348 Euro) Rusya'da satışa sunulması bekleniyor.
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zaten o laptopu direk güneşe mağruz bırakırsanız kasası bir kaç ay içerisinde çatırdamaya başlar
sende haklısın, ben böyle bişey alsam bitanede traş aynası alırım, sonra güneşe koyup gölge biyere yansıtmak suretiylen karşısına otururum, tabi bütün bunları yaparken çevrediler ne der onu bilemem.
helal :):):)