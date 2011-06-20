Samsung'un güneş panelli netbooku NC215S, ağustosta Rusya pazarına giriş yapacak

Samsung'un ilk olarak Afrika pazarına özel duyurduğu güneş panelli netbooku NC215S, şimdi de Rusya pazarına el sallamaya başladı.

259 x 179,5 x 23,6 - 35,8 mm boyutlarında ve 1.3 kg ağırlığında tasarlanan NC215S, Intel'in Atom N455 ve N570 işlemcilerinden, 1 GB RAM'den ve Intel GMA3150 grafik biriminden güç alıyor; Windows 7 Starter işletim sistemini kullanıyor.

10.1-inç boyutunda ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde led aydınlatmalı ekrana sahip netbookta, 250 GB ve 320 GB sabit disk seçenekleri sunulmuş. RJ45, VGA, kulaklık, mikrofon ve 3 tane USB bağlantısını bünyesinde barındıran netbookda kart okuyucu da unutulmamış. Kart okuyucu SD, SDHC, SDXC ve MMC kartlara destek veriyor.



Son olarak 14 saate varan bekleme süresi vaad eden 6 hücreli bataryayla gelen Samsung NC215S'nin rakiplerinden farklı kılan özelliği ekranın arka kısmını tamamen kaplayan güneş paneli. Bu panel sayesinde 2 saat güneş ışığı altında kalan netbook 1 saate kadar ek bekleme süresi sağlıyor.



Samsung NC215S'nin ağustos ayından itibaren 13.999 Ruble'den (~348 Euro) Rusya'da satışa sunulması bekleniyor.

