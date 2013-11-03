Samsung'un ilk Tizen telefonu Z9005 ve Tizen arayüzü ortaya çıktı

Samsung ve Intel ortaklığında geliştirilen Tizen işletim sistemiyle ilgili olarak yeni bir kullanım videosu ortaya çıktı. İlk cihazların Ocak ayındaki CES 2014 Fuarı'nda tanıtılması beklenirken, haberimize konu olan videodan da anlaşılabileceği üzere işletim sisteminin gelişim sürecinde epey yol katedilmiş durumda. Donanımı itibariyle Galaxy SIII ile benzer seviyede olduğu belirtilen, aynı zamanda önden görünümü de SIII izleri taşıyan Z9005 kodlu, geliştiricilere özel prototip bir cihazda görüntülenen Tizen'de, TouchWIZ arayüzüne yer veriliyor.

Kilit ekranını geçip işletim sisteminin ana ekranına ulaştığımızda ise ikon seviyesinde bizi Nokia N9'da kullanılan, Nokia-Intel işbirliği ile geliştirilen MeeGo işletim sistemindeki dairesel ikon formatının karşıladığını görmekteyiz. Ciddi bir yatırım ile geliştirilen Tizen işletim sistemi için Samsung farklı tasarım ve donanım özelliklerine sahip çok sayıda cihaz hazırladığı ve bunları önümüzdeki yıl ile birlikte pazara sunmaya başlayacağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika'da özel bir geliştirici etkinliği düzenleyen Samsung, yazılım çalışmalarını yeni şirket satın almaları ile daha da genişletmeyi ve kendi çözümlerini genişletmeyi amaçlıyor.