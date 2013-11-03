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Samsung'un ilk Tizen telefonu Z9005 ve Tizen arayüzü ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,8b
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96
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un ilk Tizen telefonu Z9005 ve Tizen arayüzü ortaya çıktı
Samsung ve Intel ortaklığında geliştirilen Tizen işletim sistemiyle ilgili olarak yeni bir kullanım videosu ortaya çıktı. İlk cihazların Ocak ayındaki CES 2014 Fuarı'nda tanıtılması beklenirken, haberimize konu olan videodan da anlaşılabileceği üzere işletim sisteminin gelişim sürecinde epey yol katedilmiş durumda. Donanımı itibariyle Galaxy SIII ile benzer seviyede olduğu belirtilen, aynı zamanda önden görünümü de SIII izleri taşıyan Z9005 kodlu, geliştiricilere özel prototip bir cihazda görüntülenen Tizen'de, TouchWIZ arayüzüne yer veriliyor.
Kilit ekranını geçip işletim sisteminin ana ekranına ulaştığımızda ise ikon seviyesinde bizi Nokia N9'da kullanılan, Nokia-Intel işbirliği ile geliştirilen MeeGo işletim sistemindeki dairesel ikon formatının karşıladığını görmekteyiz. Ciddi bir yatırım ile geliştirilen Tizen işletim sistemi için Samsung farklı tasarım ve donanım özelliklerine sahip çok sayıda cihaz hazırladığı ve bunları önümüzdeki yıl ile birlikte pazara sunmaya başlayacağı ifade ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Amerika'da özel bir geliştirici etkinliği düzenleyen Samsung, yazılım çalışmalarını yeni şirket satın almaları ile daha da genişletmeyi ve kendi çözümlerini genişletmeyi amaçlıyor. 
 

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ZEUS__ 6 yıl en beğenilen
teldeki tipe bak lumia 920 kasasına s3 yerleştirilmiş gibi. kalınlıkta margarin paketlerine özenilmiş.
1 Yanıt Yanıtla +19
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Nikola Tesla 6 yıl mert1907
mert1907

TurboCore


mert1907


TurboCore

Android e gamerz rom atmışlar tizen diye millete kakalıyorlar
Bada da böyle idi Temalı Java ...

Temalı java mı? Bada hala bile fonksiyonel acidan WP8 den daha iyi. Lumia 620 bende ama bazi yerleri o kadar sacmaki Microsoft nasil yapmis hayret diyosun. Kullanmadan yorum yapmayin bada ve ios unix tabanlilar eger gelistirilseydi bada bana gore cok guclu bi sistem olurdu.

Annemde wave 723 var kullandım ve yorum yapıyorum. Basa Java tabanlıdır.

Yazılımdan zerre anlıyorsan adımı değiştiririm. Bada, Android ve IOS'un iyi yönlerini alan unix tabanlı bi sistemdir. Java tabanlı diyerek aklınca ezmeye çalışmışsın ama becerememişsin. Elindeki WP asıl rezil bi sistem. Şurda bi ton eksiğini yazarım adamlar ekran kilidini ve uygulama kapatmayı daha yeni getirdiler. Azıcık düşünüp ona göre yorum yap arada denk geliyorum mantıklı bi tane yorumun yok.

Bada ne Java ne de Unix tabanlı, Linux tabanlı.
Ayrıca development kısmında kullanılan dil C++.

Unix ve Linux farklı kernellardır. Biri kapalı kaynak, Mac OS sistemini de barındırır (Unix) diğeri , Linux açık kaynaktır. Unix'in kadrosunun bir kısmı ayrılarak Linux'u yazdı. Çekirdeğini ise Linus Torvalds yazdı. Bada Native bir OS olduğu için altında sanal makine çalışmaz. CPU ile yüzyüze iletişimini sağlar, IOS kadar akıcıdır o yüzden. Android'de ise tersine sanal makine çalışır ve donanımın bir kısmını sömürür avantajı ise her türlü mimaride çalışabilir, cross-platform deniyor bu olaya da.
mert1907TurboCoremert1907TurboCoreA...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Not Today! 6 yıl
Temalandırılmış android gibi.
1 Yanıt Yanıtla +8
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2 Avatar Avatar
ehaluk 6 yıl
Bu telefondan alanın aklına tükürürüm. Bada dan tecrübeliyiz.
Bir daha asla Samsung.
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RockConn 6 yıl
TurboCore
Android e gamerz rom atmışlar tizen diye millete kakalıyorlar
Bada da böyle idi Temalı Java ...

Bana da öyle geldi :)
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JusTBLooD 6 yıl
arkadaslar bildiğim kadarıyla o cihaz s3 ve yanlarına degısık seyler koymuslar buyuk olasılıkla degısecek yani kasası oyle olmayacak diye tahmın ediyorum
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sis651 6 yıl
Java tabanlı telefon ne yahu? Java telefonlardaki sadece bir uygulama sanal makinesidir ve bu uygulamaları çalıştırır. İşletim sistemi olarak Java diye bir işletim sistemi yoktur. 2007'de idi galiba, Java platformunun geliştiricisi iPhone hikayelerinden sonra Savage diye bir şirketi satın alıp Savage OS diye bir kısım masaüstü Java kütüphanesi ile Linux üzerinde çalışmak için yazılmış bir işletim sistemine sahip bir telefon prototipi üretmişti. Ama buradan öte gitmedi. 2004 zamanı çıkan Siemens telefonlarda da Java sınıf yolları işletim sistemi kodlarının farklı kısımlarında vardı ama herhalde uygulamaları Java olduğu için. Android de Linux üzerinde çalışan daha gelişmiş bir Java sanal makinesi kullanır ama adı Delvik diye değiştirilip tamamen farklı bir yapıya sahip ki Java ile alakası da sadece kullanılan dilin Java olması platform olarak alakası yok.
Sonuçta sanal makinede çalıştığından Java gibi dillerde performans kaybı olur. Ha bunun için de Java kodlarını ARM assembly kodlarına çevirip çalıştıran Java sanal makineleri vardı, bunlarda C programlarından daha bile fazla performans alınabiliyordu mesela. Ama bu zamandan sonra daha kimse herhalde Java ya da sanal makine üzerinde yeni bir işletim sistemi çıkarmaya heveslenmez herhalde. Google bile herhalde Android'i yavaş yavaş dönüştürüyor, farklılaştırıyor...
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Part Of The Nature 6 yıl
2.2 froyo nun gelismisi. Telefonun kalinligindan bahsetmiyorum bile.
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DH Misafiri 6 yıl
Bada hakkında çok fazla ve saçma yorumlar yapmışlar bende bir yorum yapmak istiyorum
2 yıl Wave II kullandım. Bada OS bir JAVA işletim sistemi DEĞİLDİR! Ama Android, iOS ve WP dende hızlı çalışmıyor nedeni ise Samsung'un b*k yemesi. Üzerinde durulsaydı şuanda fazla bi çekiciliğinin olacaüını düşünmüyorum çünkü sadece samsung cihazlarda olacaktı yanı kısacasa Apple taklit etmeye çalıştılar ama tutmadı. Bada'nın bitmesi bence iyi oldu (olan telefonunu satamayanlara oldu ama 2. telefon dıye ellerınde tutsunlar kasa olarak çok iyi bir telefon) Tizen'de büyük ihtimal aynı olacak çünkü 2 3 yıldır haberleri geçiyor ve hala bir İCRAAT yok!
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Yaratık00 6 yıl
Home tuşu mavi s3 üretiminden artan mallar :)
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oktay_26 6 yıl
ne kadar tizen derseler desinler bada bu bada
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onr5 6 yıl
uygulamadan haber verin bize, bada fiyaskosundan sonra ...
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osmanalba 6 yıl
Olmamış
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mamilan 6 yıl
Nikola Tesla
mert1907
TurboCore
mert1907
TurboCore Android e gamerz rom atmışlar tizen diye millete kakalıyorlar
Bada da böyle idi Temalı Java ...
Temalı java mı? Bada hala bile fonksiyonel acidan WP8 den daha iyi. Lumia 620 bende ama bazi yerleri o kadar sacmaki Microsoft nasil yapmis hayret diyosun. Kullanmadan yorum yapmayin bada ve ios unix tabanlilar eger gelistirilseydi bada bana gore cok guclu bi sistem olurdu.
Annemde wave 723 var kullandım ve yorum yapıyorum. Basa Java tabanlıdır.
Yazılımdan zerre anlıyorsan adımı değiştiririm. Bada, Android ve IOSun iyi yönlerini alan unix tabanlı bi sistemdir. Java tabanlı diyerek aklınca ezmeye çalışmışsın ama becerememişsin. Elindeki WP asıl rezil bi sistem. Şurda bi ton eksiğini yazarım adamlar ekran kilidini ve uygulama kapatmayı daha yeni getirdiler. Azıcık düşünüp ona göre yorum yap arada denk geliyorum mantıklı bi tane yorumun yok.
Bada ne Java ne de Unix tabanlı, Linux tabanlı. Ayrıca development kısmında kullanılan dil C++. Unix ve Linux farklı kernellardır. Biri kapalı kaynak, Mac OS sistemini de barındırır (Unix) diğeri , Linux açık kaynaktır. Unixin kadrosunun bir kısmı ayrılarak Linuxu yazdı. Çekirdeğini ise Linus Torvalds yazdı. Bada Native bir OS olduğu için altında sanal makine çalışmaz. CPU ile yüzyüze iletişimini sağlar, IOS kadar akıcıdır o yüzden. Androidde ise tersine sanal makine çalışır ve donanımın bir kısmını sömürür avantajı ise her türlü mimaride çalışabilir, cross-platform deniyor bu olaya da.

saygılar hocam :D
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