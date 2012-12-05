Samsung'un mobil ürün odaklı ilk perakende mağazası Paris'te açıldı





Mobil sektörün lider üreticisi, bugün Samsung Mobile Store adını verdiği mobil çözüm odaklı ilk perakende mağazasına ait detaylı bir bilgilendirmede bulundu. Samsung Tomorrow blogu aracılığıyla paylaşılan görüntülerde, Fransa'nın Paris şehrindeki Malesherbes Bulvarı'nda konumlanan mağazanın sunduğu hizmetler ve firmanın en yeni mobil çözümleri gözler önüne serildi. Samsung markalı akıllı telefon, tablet bilgisayar, dijital kamera, dizüstü bilgisayar ve aksesuarlarının satışa sunulduğu 170 metrekarelik mobil ürün mağazasında tüketiciler, firmanın taşınabilir çözümlerini deneme şansı yakalayacak ve satış sorumluları tarafından ürünleriyle alakalı bilgilendirilebilecekler.

Daha önce Amerika, Avrupa ve Asya'nın çeşitli ülkelerinde Pop-up mağazalarıyla telefon ve tabletlerini sergileyen Seul merkezli teknoloji şirketi, ilk kez yalnızca mobil ürünlerle donatılan bir satış kanalıyla müşterilerinin karşısına çıktı. Teknoloji dünyasının Apple gibi oyuncularının hayata geçirdiği yatırımlarla gelişen yeni nesil perakende mağaza furyasına Samsung'un mobil ayağıyla da dahil olmak istediği biliniyordu. Önümüzdeki aylarda başta Avrupa ve Amerika olmak üzere bazı kilit bölgelerde yeni Samsung Mobile Store'ların hizmet vermeye başlayacağı tahmin ediliyor.





http://global.samsungtomorrow.com/?p=20690