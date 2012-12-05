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Samsung'un mobil ürün odaklı ilk perakende mağazası Paris'te açıldı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Samsung'un mobil ürün odaklı ilk perakende mağazası Paris'te açıldı
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Mobil sektörün lider üreticisi, bugün Samsung Mobile Store adını verdiği mobil çözüm odaklı ilk perakende mağazasına ait detaylı bir bilgilendirmede bulundu. Samsung Tomorrow blogu aracılığıyla paylaşılan görüntülerde, Fransa'nın Paris şehrindeki Malesherbes Bulvarı'nda konumlanan mağazanın sunduğu hizmetler ve firmanın en yeni mobil çözümleri gözler önüne serildi. Samsung markalı akıllı telefon, tablet bilgisayar, dijital kamera, dizüstü bilgisayar ve aksesuarlarının satışa sunulduğu 170 metrekarelik mobil ürün mağazasında tüketiciler, firmanın taşınabilir çözümlerini deneme şansı yakalayacak ve satış sorumluları tarafından ürünleriyle alakalı bilgilendirilebilecekler.
Daha önce Amerika, Avrupa ve Asya'nın çeşitli ülkelerinde Pop-up mağazalarıyla telefon ve tabletlerini sergileyen Seul merkezli teknoloji şirketi, ilk kez yalnızca mobil ürünlerle donatılan bir satış kanalıyla müşterilerinin karşısına çıktı. Teknoloji dünyasının Apple gibi oyuncularının hayata geçirdiği yatırımlarla gelişen yeni nesil perakende mağaza furyasına Samsung'un mobil ayağıyla da dahil olmak istediği biliniyordu. Önümüzdeki aylarda başta Avrupa ve Amerika olmak üzere bazı kilit bölgelerde yeni Samsung Mobile Store'ların hizmet vermeye başlayacağı tahmin ediliyor.

Samsung'un mobil ürün odaklı ilk perakende mağazası Paris'te açıldı
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Samsung'un mobil ürün odaklı ilk perakende mağazası Paris'te açıldı
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http://global.samsungtomorrow.com/?p=20690 Yorum Yaz
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alprkrkmz 6 yıl en beğenilen
gokooo
İshal olmuş gibi ürün çıkarırlarsa gayet doğal sırf telefonlar için mağaza açmaları.

O zaman Apple az ürün çıkardığı için kabızdır diyebilir miyiz?
gokoooİshal olmuş gibi ürün çıkarırlarsa gayet doğal sırf telefonlar için mağaza açmaları.O zaman Apple az ürün çıkardığı için kabızd...
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3 Yanıt Yanıtla +11
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nurettinaz 6 yıl
Ama cidden apple ın direk kopyası olmuş ya la. Tamam iç tasarım hakkında pek bir yorum yapmak doğru olmasa da kıyafetler bakımından ve iç mekan rengi bakımından direk apple ın mağazaları kopyalanmış.Şimdi kendimi de eleştireceğim apple ın renkleri arasında mavi olmamasına rağmen neden mavi giyiyorlar samsung un ambleminde ilk çıktığı günden beri mavi var adamlar özenti değil kendi renklerini kullanıyorlar denilebilse de cevap şöyle olabilir ama ilk apple giydi. Neyse susuyorum ben iyice şizofrene bağladım:D
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Dwight Stifler 6 yıl
türkiyede var mı ya mağazası samsungun
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BERK BEY 6 yıl
Guzelmis
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Lord Melkor 6 yıl
logitech_5
simdi biraz komik olacak ama bilemiyorum. trabzonda sadece samsungun mobil telefonlari tabletleri ve aksesuarlarinin satildigi bir magaza var ismide samsung mobile. icinde bunlarin haricinde hicbirsey satilmiyo. hatta su fotograflardaki gibi masalar var galaxyler tabletler vs.. ilginc bilemedim .. :))

O zaman ilk trabzona açıldı diyebiliriz :)
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logitech_5 6 yıl
simdi biraz komik olacak ama bilemiyorum. trabzonda sadece samsungun mobil telefonlari tabletleri ve aksesuarlarinin satildigi bir magaza var ismide samsung mobile. icinde bunlarin haricinde hicbirsey satilmiyo. hatta su fotograflardaki gibi masalar var galaxyler tabletler vs.. ilginc bilemedim .. :))
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xxxx1 6 yıl
gel Türkiye'ye...yok satarsın...fiyatlarda istediğiniz gibi,vergilerle karıştırıp bas gitsin...
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alprkrkmz 6 yıl en beğenilen
gokooo
İshal olmuş gibi ürün çıkarırlarsa gayet doğal sırf telefonlar için mağaza açmaları.

O zaman Apple az ürün çıkardığı için kabızdır diyebilir miyiz?
2 Yanıt Yanıtla +11
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cengizhan1903 6 yıl
sarışın kızda fena değilmiş
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__BadblooD__ 6 yıl alprkrkmz
alprkrkmz

gokooo

İshal olmuş gibi ürün çıkarırlarsa gayet doğal sırf telefonlar için mağaza açmaları.


O zaman Apple az ürün çıkardığı için kabızdır diyebilir miyiz?

Güzeldi


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gokooo 6 yıl alprkrkmz
alprkrkmz
gokooo
İshal olmuş gibi ürün çıkarırlarsa gayet doğal sırf telefonlar için mağaza açmaları.

O zaman Apple az ürün çıkardığı için kabızdır diyebilir miyiz?

Harbi güzeldi :D
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gokooo 6 yıl
İshal olmuş gibi ürün çıkarırlarsa gayet doğal sırf telefonlar için mağaza açmaları.
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Ajzen 6 yıl gokooo
gokooo

İshal olmuş gibi ürün çıkarırlarsa gayet doğal sırf telefonlar için mağaza açmaları.

Samsung öyle yapıyorsa HTC Ne yapıyor ?
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