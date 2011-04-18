Samsung'un yeni amiral gemisi i9100 Galaxy S II'nin reklamı yayınlandı

Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli amiral gemisi i9100 Galaxy S II'nin reklamı yayınlandı. Yayınlanan reklamda Galaxy S II'nin Super AMOLED Plus ekranının görüntüleri ne kadar canlı, gerçekçi yansıttığı ima edilmeye çalışılmış ve reklam küçük kızın telefonu akvaryuma atmasıyla son bulmuş. Elbette Samsung, akıllı telefonun suya dayanıklı şekilde tasarlanmadığının ve suyun zarar vereceğinin altını çizmiş.

Bu ay ana vatanındaki teknoloji severlerle buluşturulması planlanan Galaxy S II'nin teknik özelliklerini sizler için bir kez daha su yüzüne çıkaracak olursak, dört band GSM şebekesi ve HSPA+ (HSDPA: 21.1 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, Mali-400 grafik birimi, 1 GB RAM, TouchWiz 4.0 arayüzü, 3.5 mm jack girişi, mesafe - jiroskop sensörü, 4.3-inç 480 x 800 piksel (WVGA) dokunmatik kapasitif Super AMOLED Plus ekran, 16 GB / 32 GB dahili flash bellek, microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11n + DLNA, Bluetooth 3.0 + A2DP, GPS, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, led flaş, otomatik odaklama, 1080p video kaydı, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera, RDS'li FM radyo, NFC, MHL portu ve 1650 mAh batarya göze çarpıyor. Son olarak telefonun bu özellikleri sadece 8.5 mm'lik tasarımında barındırdığını belirtelim.

İşte o reklam;