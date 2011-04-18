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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'un yeni amiral gemisi i9100 Galaxy S II'nin reklamı yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
44,4b
1
115
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemli amiral gemisi i9100 Galaxy S II'nin reklamı yayınlandı. Yayınlanan reklamda Galaxy S II'nin Super AMOLED Plus ekranının görüntüleri ne kadar canlı, gerçekçi yansıttığı ima edilmeye çalışılmış ve reklam küçük kızın telefonu akvaryuma atmasıyla son bulmuş. Elbette Samsung, akıllı telefonun suya dayanıklı şekilde tasarlanmadığının ve suyun zarar vereceğinin altını çizmiş.

Bu ay ana vatanındaki teknoloji severlerle buluşturulması planlanan Galaxy S II'nin teknik özelliklerini sizler için bir kez daha su yüzüne çıkaracak olursak, dört band GSM şebekesi ve HSPA+ (HSDPA: 21.1 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, Mali-400 grafik birimi, 1 GB RAM, TouchWiz 4.0 arayüzü, 3.5 mm jack girişi, mesafe - jiroskop sensörü, 4.3-inç 480 x 800 piksel (WVGA) dokunmatik kapasitif Super AMOLED Plus ekran, 16 GB / 32 GB dahili flash bellek, microSD kart desteği, Wi-Fi 802.11n + DLNA, Bluetooth 3.0 + A2DP, GPS, 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera, led flaş, otomatik odaklama, 1080p video kaydı, görüntülü konuşma için 2 megapiksel kamera, RDS'li FM radyo, NFC, MHL portu ve 1650 mAh batarya göze çarpıyor. Son olarak telefonun bu özellikleri sadece 8.5 mm'lik tasarımında barındırdığını belirtelim.

İşte o reklam;


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Volkanbaba 8 yıl en beğenilen

DeepEnergy

Adi bir plastikten telefon yapip dayiyorlar kaliteden saglamliktan eser yok, parasinin karsiigina alamadiginiz urunlerle karsilasiyorsunuz.

Şebekeye bağlanıyor ama
DeepEnergyAdi bir plastikten telefon yapip dayiyorlar kaliteden saglamliktan eser yok, parasinin karsiigina alamadiginiz urunlerle ...
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2 Yanıt Yanıtla +18
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cbenlidayi 8 yıl
Amiral Gemi ya yüzdürmeye çalışıyor herhalde
2 Yanıt Yanıtla +9
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viper17 8 yıl

DeepEnergy

Adi bir plastikten telefon yapip dayiyorlar kaliteden saglamliktan eser yok, parasinin karsiigina alamadiginiz urunlerle karsilasiyorsunuz.

2.250 tl lik iphone parasının karşılığı sanki
DeepEnergyAdi bir plastikten telefon yapip dayiyorlar kaliteden saglamliktan eser yok, parasinin karsiigina alamadiginiz urunlerle ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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ALBAY 8 yıl
Utanmasalar kara lastikten yapmışlar diycekler.

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seas79 8 yıl

666

Utanmasalar kara lastikten yapmışlar diycekler.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




çok iyi yaa...
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HTC Specialist 8 yıl
kız telefonu akvaryuma attı, hala taş gibi çalışıyor :)
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DH Misafiri 8 yıl
fiyat nekadar belli oldu mu
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cemkadir86 8 yıl
cbenlidayi
Amiral Gemi ya yüzdürmeye çalışıyor herhalde

çok güldüm ya :D
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real_kuru 8 yıl
afterlife97
real_kuru2g - 3g - 3gs kullandım aylarca, karaborsaya düştüğünü hiç görmedim, almak istediğim an aldım. çıktığı gün türkiye gibi 3. dünya ülkelerinde alınabilir olmasını beklemek zaten gaflettir, bunun alınacak şeyin süper olmasıyla bir ilgisi yoktur hayal gücü ile ilgili bir konudur.çıktığı her dönemde ondan teknik olarak daha üstün bir sürü telefon vardı piyasada. tek artısı yazılım desteği idi, ona lafım yok ama gerisi hikaye. yazılım konusu da android tarafından çözülmüş gibi görünüyor.bir telefona 1500 lira para veripte elinde telefon jailbreak yaptırmak için kapı kapı dolaşmak zaten başlıbaşına bir rezilliktir.
Herhangi bir TİMe git bulabilecek misin bakalım. Jailbreak kendin yapamıyorsan o senin sorunun.

4 tane telefoncu arkadaşım var aradım sordum 3'ün de ip4 var.
TIM'de bulunmamasının karaborsa ile bir ilgisi yok Turkcellin yeterli miktarda ithal etmiyor olması ile ilgili. "Git bak bakalım Careffour'da ip4 varmı, yoksa demekki karaborsadır" bu nasıl mantık?
Jailbreak yapabiliyorum ama niye yapayım? 1500 TL yi niye verdik?
Otomobil satıp git koltuklarını kendin taktır ama koltuk takılırsa otomobil garanti kapsamı dışında kalır diyen duydunmu?
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Gibson Les Paul 8 yıl

real_kuru
afterlife97
Orijinalden alıntı: real_kuru2g - 3g - 3gs kullandım aylarca, karaborsaya düştüğünü hiç görmedim, almak istediğim an aldım. çıktığı gün türkiye gibi 3. dünya ülkelerinde alınabilir olmasını beklemek zaten gaflettir, bunun alınacak şeyin süper olmasıyla bir ilgisi yoktur hayal gücü ile ilgili bir konudur.çıktığı her dönemde ondan teknik olarak daha üstün bir sürü telefon vardı piyasada. tek artısı yazılım desteği idi, ona lafım yok ama gerisi hikaye. yazılım konusu da android tarafından çözülmüş gibi görünüyor.bir telefona 1500 lira para veripte elinde telefon jailbreak yaptırmak için kapı kapı dolaşmak zaten başlıbaşına bir rezilliktir.
Herhangi bir TİMe git bulabilecek misin bakalım. Jailbreak kendin yapamıyorsan o senin sorunun.

4 tane telefoncu arkadaşım var aradım sordum 3'ün de ip4 var.
TIM'de bulunmamasının karaborsa ile bir ilgisi yok Turkcellin yeterli miktarda ithal etmiyor olması ile ilgili. "Git bak bakalım Careffour'da ip4 varmı, yoksa demekki karaborsadır" bu nasıl mantık?
Jailbreak yapabiliyorum ama niye yapayım? 1500 TL yi niye verdik?
Otomobil satıp git koltuklarını kendin taktır ama koltuk takılırsa otomobil garanti kapsamı dışında kalır diyen duydunmu?

jb yaptığınızda garanti dışı kalmıyor arkadaşım 4 kere genpaya verdi 3 kere yeni telefon verdiler. Garanti dışı kalmaz
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CONQUER. 8 yıl
ip 2-3-3gs hepsini kullandim ip cigir acti bu dogru ama bu apple i herzaman ustun tutmaz suan arkadasimda ip4 var bende galaxy s o 2000 lira verdi ben 1000 lira :) ekran konusunda yanindan bile gecemez ip

sgs tek eksisi gps di oda cozuldu artik

sgs2 mukemmel bi telefon sgs kullandiktan sonra asla apple a donmem sgs2 alacak olan arkadasara simdiden hayirli olsun :) bu arada ben sgs3 bekliyor olacagim
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real_kuru 8 yıl
2g - 3g - 3gs kullandım aylarca, karaborsaya düştüğünü hiç görmedim, almak istediğim an aldım. çıktığı gün türkiye gibi 3. dünya ülkelerinde alınabilir olmasını beklemek zaten gaflettir, bunun alınacak şeyin süper olmasıyla bir ilgisi yoktur hayal gücü ile ilgili bir konudur.
çıktığı her dönemde ondan teknik olarak daha üstün bir sürü telefon vardı piyasada. tek artısı yazılım desteği idi, ona lafım yok ama gerisi hikaye. yazılım konusu da android tarafından çözülmüş gibi görünüyor.
bir telefona 1500 lira para veripte elinde telefon jailbreak yaptırmak için kapı kapı dolaşmak zaten başlıbaşına bir rezilliktir.
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Gibson Les Paul 8 yıl

real_kuru
2g - 3g - 3gs kullandım aylarca, karaborsaya düştüğünü hiç görmedim, almak istediğim an aldım. çıktığı gün türkiye gibi 3. dünya ülkelerinde alınabilir olmasını beklemek zaten gaflettir, bunun alınacak şeyin süper olmasıyla bir ilgisi yoktur hayal gücü ile ilgili bir konudur.
çıktığı her dönemde ondan teknik olarak daha üstün bir sürü telefon vardı piyasada. tek artısı yazılım desteği idi, ona lafım yok ama gerisi hikaye. yazılım konusu da android tarafından çözülmüş gibi görünüyor.
bir telefona 1500 lira para veripte elinde telefon jailbreak yaptırmak için kapı kapı dolaşmak zaten başlıbaşına bir rezilliktir.

Herhangi bir TİM'e git bulabilecek misin bakalım.
Jailbreak kendin yapamıyorsan o senin sorunun.
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korayfethi 8 yıl
real_kuru

2g - 3g - 3gs kullandım aylarca, karaborsaya düştüğünü hiç görmedim, almak istediğim an aldım. çıktığı gün türkiye gibi 3. dünya ülkelerinde alınabilir olmasını beklemek zaten gaflettir, bunun alınacak şeyin süper olmasıyla bir ilgisi yoktur hayal gücü ile ilgili bir konudur.

çıktığı her dönemde ondan teknik olarak daha üstün bir sürü telefon vardı piyasada. tek artısı yazılım desteği idi, ona lafım yok ama gerisi hikaye. yazılım konusu da android tarafından çözülmüş gibi görünüyor.

bir telefona 1500 lira para veripte elinde telefon jailbreak yaptırmak için kapı kapı dolaşmak zaten başlıbaşına bir rezilliktir.


ben 3gs'i kastedmedim.
piyasadan haberiniz yok galiba iphone4 6 aydır bir çok ülkede karaborsada.
iphone jailbreak yapmadanda güzel bir telefon hatta bence daha güvenli , stabil ve güzel


edit:imla
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korayfethi 8 yıl
Ya arkadaşlar Allah aşkına bu telefonu iphone la nasıl kıyaslıyorsunuz ülkemizde daha marketi bile açık değil, spesifik hiç bir uygulama yok.
iphone4 bırakın telefon tarihini, endüstri tarihine geçmiş bir telefon, biri bana çıksın desinki "şu tarihte şöyle bir ürün vardı piyasanın en pahalısı olmasına rağmen 6 ay karaborsa satıldı, fabrikalar tüketicinin isteklerini karşılamadı.."
siz iphone almadınız diye kendinizi avutuyorsunuz....
ama hala geç değil karaborsacı tanıdığınız varsa bulabilirsiniz :D
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Gibson Les Paul 8 yıl

korayfethi
Ya arkadaşlar Allah aşkına bu telefonu iphone la nasıl kıyaslıyorsunuz ülkemizde daha marketi bile açık değil, spesifik hiç bir uygulama yok.
iphone4 bırakın telefon tarihini, endüstri tarihine geçmiş bir telefon, biri bana çıksın desinki "şu tarihte şöyle bir ürün vardı piyasanın en pahalısı olmasına rağmen 6 ay karaborsa satıldı, fabrikalar tüketicinin isteklerini karşılamadı.."
siz iphone almadınız diye kendinizi avutuyorsunuz....
ama hala geç değil karaborsacı tanıdığınız varsa bulabilirsiniz :D

Adam haklı beyler
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Kraven 8 yıl

korayfethi

Ya arkadaşlar Allah aşkına bu telefonu iphone la nasıl kıyaslıyorsunuz ülkemizde daha marketi bile açık değil, spesifik hiç bir uygulama yok.



iphone4 bırakın telefon tarihini, endüstri tarihine geçmiş bir telefon, biri bana çıksın desinki "şu tarihte şöyle bir ürün vardı piyasanın en pahalısı olmasına rağmen 6 ay karaborsa satıldı, fabrikalar tüketicinin isteklerini karşılamadı.."



siz iphone almadınız diye kendinizi avutuyorsunuz....



ama hala geç değil karaborsacı tanıdığınız varsa bulabilirsiniz :D


Yavaş gel market şu an açık. SGS 2 de de açık olacak, paralı uygulamalarda sıkıntı olabilir onu da çok kolay şekilde çözebilirsin.
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siyahtemas 8 yıl
sgs den sanki biraz daha parlak gibi geliyor bana, ama yine ip4 kadar akıcı değil şimdilik... Tab almama gerek kalmayacak sanırım. Helal olsun sana samsung, gps kalitesini yükseltip, kamerayı da düzelttiysen, ilk kusursuz telefonu ürettin artık...( Not sgs jpy kullanıcısıyım)
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Guest-F8946C419 8 yıl
1400 32 gb 1500 64 gb olsa atıyorum direk 1500 ü basarım o fiyata taş gibi özellikleri olur belki :)
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DH Misafiri 8 yıl
sonbahara doğru fiyatları biraz normalleşirse almak istiyorum bundan bi tane :)
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