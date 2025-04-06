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    Oppo Reno 14 Pro sızdırıldı: Yeni tasarım ve güçlü kamera detayları ortaya çıktı

    Oppo Reno 14 Pro, resmi tanıtım öncesinde sızdırılan görsellerle gündeme geldi. Cihaz, yenilenen arka kamera tasarımı, düz OLED ekranı ve özelleştirilebilir Magic Cube tuşuyla dikkat çekiyor.

    Oppo Reno 14 Pro sızdırıldı: Yeni tasarım ve güçlü kamera! Tam Boyutta Gör

    Oppo, Reno serisinin yeni modeliyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Sızdırılan ilk görseller, Reno 14 Pro’nun hem tasarım hem de donanım tarafında daha rafine bir deneyim sunacağını gösteriyor. Özellikle arka kamera düzeni, önceki modele göre çok daha bütünlüklü ve şık bir görünüme kavuşmuş. Üçlü kamera dizilimi dikey bir yapıya taşınırken, ana ve ultra geniş açılı lensler birlikte konumlandırılmış. Yan tarafta ise periskop telefoto kamera yer alıyor. LED flaş ise minimal bir dokunuş olarak köşeye iliştirilmiş.

    Ekranda da dikkat çekici bir değişiklik var: Oppo, yıllardır kullandığı kavisli paneli bir kenara bırakıp düz bir OLED ekrana geçiyor. 120 Hz yenileme hızına sahip bu yeni panel, sadece daha kullanıcı dostu olmakla kalmıyor, aynı zamanda oyun oynarken ya da yazı yazarken daha stabil bir deneyim sunuyor.

    Kamera tarafında ise güçlü bir üçlü kurulum yer alıyor. 50 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açı lens ve 3.5x optik yakınlaştırma sunan ikinci bir 50 MP kamera ile donatılan telefon, özellikle fotoğraf tutkunlarına hitap edecek gibi duruyor.

    Cihazın dikkat çeken bir diğer yeniliği ise fiziksel bir tuş olan "Magic Cube". Bu tuş, kullanıcıya özel işlevler atayarak deneyimi kişiselleştirme imkânı tanıyor. Oppo’nun bu butonu diğer üst segment modellerine de taşıyacağı konuşuluyor.

    Reno 14 Pro’nun Android 15 ve ColorOS 15 arayüzüyle geleceği doğrulandı. Ayrıca cam arka yüzey, metal çerçeve ve IP68/IP69 sertifikaları da cihazın dayanıklılık iddiasını güçlendiriyor.

    Mayıs ayında tanıtılması beklenen Reno 14 serisinin fiyatı ise yaklaşık 455 dolar seviyelerinde olacak. Bu da Oppo’nun orta-üst segmentte rekabeti sürdürmeye kararlı olduğunu gösteriyor.

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