Samsung'un yeni nesil televizyonları el hareketleriyle kontrol edilebiliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un yeni nesil akıllı televizyonları, uzaktan kumanda alışkanlığını sona erdirecek önemli özelliklere sahip. Ülkemizde de kullanıma sunulan televizyonlar, Microsoft'un Xbox 360'a yönelik hareket kontrolcüsü Kinect ile benzer teknolojiye sahip. Bu sayede kullanıcılar, herhangi bir kumandaya ihtiyaç duymadan sadece el hareketleriyle kanal değiştirebiliyor, ses kontrolünü gerçekleştirebiliyorlar. Bu özelliklere ek olarak aynı zamanda sesle kontrol ve yüz tanıma gibi özellikler de Samsung'un yeni nesil akıllı televizyonlarının sunduğu teknolojiler arasında yer alıyor.
Yeni nesil akıllı televizyonlardaki harekete duyarlı kontrol teknolojisini ön plana çıkarmak isteyen Samsung, özel bir televizyon reklamı yayınladı. "Baştan Çıkarıcı Hareket" ismini taşıyan reklam filminde, herşey televizyonunu kontrol etmek isteyen kadının el hareketleriyle başlıyor...
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Vücut hareketiyle tv kumanda teknolojisini Boğaziçi üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lale Akarun zamanında Arçelik&Beko'ya anlatmış ancak dikkate alınmamış,ta ki Samsung uygulayana kadar ar-ge konusunda alınacak çok mesafemiz var,neremiz doğru ki
Linkteki videoda daha gelişmiş hareketler mevcut. Teknoloji ilerliyor. 1 cm² alandaki harkete bakın.
katılıyorum sana dostum.aynı şeyi kinect için düşünüyordum. elimizde klavye mause yada joypad ile bile saatlerce oyun oynayınca yoruluyoruz da kinect ile neden kendimize işkence edelim ki diyordum. tutmaz böyle şeyler diyordum ama gel görki kinect kısa zamanda en çok satan teknolojik ürün oldu çıktı. onlarca bilim adamı ile çalışılarak hazırlanmış azınlık raporu filminde bile el hareketleri ile kontrol edilen bilgisayarlar vardı. demek ki gelecek bu yönde dostum.
herşeyi elinizle halledebilirsiniz ;)
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