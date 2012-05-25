Samsung'un yeni nesil televizyonları el hareketleriyle kontrol edilebiliyor

Samsung'un yeni nesil akıllı televizyonları, uzaktan kumanda alışkanlığını sona erdirecek önemli özelliklere sahip. Ülkemizde de kullanıma sunulan televizyonlar, Microsoft'un Xbox 360'a yönelik hareket kontrolcüsü Kinect ile benzer teknolojiye sahip. Bu sayede kullanıcılar, herhangi bir kumandaya ihtiyaç duymadan sadece el hareketleriyle kanal değiştirebiliyor, ses kontrolünü gerçekleştirebiliyorlar. Bu özelliklere ek olarak aynı zamanda sesle kontrol ve yüz tanıma gibi özellikler de Samsung'un yeni nesil akıllı televizyonlarının sunduğu teknolojiler arasında yer alıyor.

Yeni nesil akıllı televizyonlardaki harekete duyarlı kontrol teknolojisini ön plana çıkarmak isteyen Samsung, özel bir televizyon reklamı yayınladı. "Baştan Çıkarıcı Hareket" ismini taşıyan reklam filminde, herşey televizyonunu kontrol etmek isteyen kadının el hareketleriyle başlıyor...



