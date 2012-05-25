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Samsung'un yeni nesil televizyonları el hareketleriyle kontrol edilebiliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
52,6b
1
42
Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un yeni nesil akıllı televizyonları, uzaktan kumanda alışkanlığını sona erdirecek önemli özelliklere sahip. Ülkemizde de kullanıma sunulan televizyonlar, Microsoft'un Xbox 360'a yönelik hareket kontrolcüsü Kinect ile benzer teknolojiye sahip. Bu sayede kullanıcılar, herhangi bir kumandaya ihtiyaç duymadan sadece el hareketleriyle kanal değiştirebiliyor, ses kontrolünü gerçekleştirebiliyorlar. Bu özelliklere ek olarak aynı zamanda sesle kontrol ve yüz tanıma gibi özellikler de Samsung'un yeni nesil akıllı televizyonlarının sunduğu teknolojiler arasında yer alıyor.
Yeni nesil akıllı televizyonlardaki harekete duyarlı kontrol teknolojisini ön plana çıkarmak isteyen Samsung, özel bir televizyon reklamı yayınladı. "Baştan Çıkarıcı Hareket" ismini taşıyan reklam filminde,  herşey televizyonunu kontrol etmek isteyen kadının el hareketleriyle başlıyor... 


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manyakurt 7 yıl en beğenilen
Her ne kadar televizyon ön plana çıkmasa da, güzel reklam olmuş (:
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murdocklawless 7 yıl
işten gebermiş vaziyette eve geliyorum. elimi, kolumu kaldıracak halim bile olmuyor. köşe kanepeye uzanıyorum, uzaktan kumandayıda göbeğimin üzerine koyuyorum, hiç kıpırdamadan zap yaparak işi bitiriyorum.
işten gebermiş vaziyette eve geliyorum. elimi, kolumu kaldıracak halim bile olmuyor. köşe kanepeye uzanıyorum, uzaktan kumandayıda göbeğimin üzerine koyuyorum, ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Virtual Reality 7 yıl
Kumanda da sadece parmağı oynatmak yetiyorken neden basit işler için elimi kolumu oynatayım ?
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weled55 6 yıl
samsung es 8000 serisi artık güzel bi cihaz olmaktan çıktı es 9000 gelerek cihazın farklı özelliklere sahip dıs dizaynı müsterilerin dikkatini çekior denildigi gibi ısık süzmesi farklı bir olgu olgudur duvara asılmadıgı taktirnde bu sıkıntıyı yapmaz
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medetres 6 yıl
Burda kalsik bir ülke gerçeğinden de bahsedeyim;
Vücut hareketiyle tv kumanda teknolojisini Boğaziçi üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lale Akarun zamanında Arçelik&Beko'ya anlatmış ancak dikkate alınmamış,ta ki Samsung uygulayana kadar ar-ge konusunda alınacak çok mesafemiz var,neremiz doğru ki
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MxFxOx 7 yıl
hareket ögretilebiliyormuyuz.
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-Roland Deschain- 7 yıl
Öne çıkan televizyon olmamîş
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wuhsing1955 7 yıl
SES bile cunki yorgun argin eve gelmisim aptal aptal ac kapa show tv falan diyemem kendimce konusmam gerekirse.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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IUnknown 7 yıl
Daha bugün media markta denedim tv yi. 55" 8000 serisi. 5600TL falandı etiketi. . Bildiğiz mouse cursorunu elle kontrol ediyorsun. Aynı azamanda sesli kontrol de var. Üzeride tam dolu bir browser var. Ayrıca ilginc uygulamalar var mesela fitness. Kamera ile fitnes hareketlerinde kontrol ediyor cihaz. Kasasınıda beğendim ama yeni nesil lg55" 9 serisini kasası daha harika. Fiyatı da o civarda.
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makbulut 7 yıl
youtu.be/...
Linkteki videoda daha gelişmiş hareketler mevcut. Teknoloji ilerliyor. 1 cm² alandaki harkete bakın.
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alphekka 7 yıl
murdocklawless
işten gebermiş vaziyette eve geliyorum. elimi, kolumu kaldıracak halim bile olmuyor. köşe kanepeye uzanıyorum, uzaktan kumandayıda göbeğimin üzerine koyuyorum, hiç kıpırdamadan zap yaparak işi bitiriyorum.

katılıyorum sana dostum.aynı şeyi kinect için düşünüyordum. elimizde klavye mause yada joypad ile bile saatlerce oyun oynayınca yoruluyoruz da kinect ile neden kendimize işkence edelim ki diyordum. tutmaz böyle şeyler diyordum ama gel görki kinect kısa zamanda en çok satan teknolojik ürün oldu çıktı. onlarca bilim adamı ile çalışılarak hazırlanmış azınlık raporu filminde bile el hareketleri ile kontrol edilen bilgisayarlar vardı. demek ki gelecek bu yönde dostum.
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JohnLord 7 yıl
Kapı Numarası 69 oraya dikkat çekiyolar :D
herşeyi elinizle halledebilirsiniz ;)
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system failure 7 yıl
türkiye şartlarında çok tehlikeli, bu teknoloji için daha hazır değiliz "orayı yıkarlar"
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Prequel 7 yıl
yahu amma dar görüşlüsünüz. microsoft kinect 2'de sanırım düşünüyordu veya samsung bu olay için düşünüyordu emin değilim ama birinin bu hareket takibi olayını tam karşısında olmasanız da çalışmasını sağlama çabası var. olmayanın da olacaktır. yani oturduğunuz yerden de bu olayı er geç yapabileceksiniz. çok daha pratik hareketlerle de yapabileceksiniz. doğru hareketi algılamak için de pek çok yol düşünülebilir. mesela tam tvye ve tercihen kamerasına bakarak ufak bir merhaba şeklinde el sallarsınız ona hitap ettiğinizi diğer herhangi bir anda kazara sallayabileceğiniz elinizden ayırt eder ve anlar. hatta muhtemelen hangi hareketi yapabileceğimizi özelleştirebiliriz bile. hem pratik hem birşeylerle karışmayacak pek çok şey bulunabilir ki ona ses de eklenebilir konuşmak benim için daha pratik olur diyenler için. sonra bu olayın belki düşünce okuyanı bile olur. amma kumanda sevdalısısınız. benim için mesela oturduğum yerden sadece elimi sağdan sola sallayınca kanal değiştirmek çok daha pratik olur. yine aynısı aşağıdan yukarı ses açmak için de geçerli. şu an samsung'un kontrolü pek pratik görünmüyor ama böyle katı yargıları bu tarz ürünlerin ilkinde yapmak çok abes kaçıyor.
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aozgec 7 yıl
Lg nin harekete dayali kumandasi cok daha iyi, inanilmaz hassas aninda dusundugun yerdesin. Ellerle zor ayni verimi yakalamak. Bence samsung move ve kinecte baksin. Cok da tutulmadiklarini gorecektir. Ellerle komanda ediliyor diye yeni tv almam. Asil 4k cozunurlukte hesapli tv yapsinlar. 1080p yeterli degil artik.
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