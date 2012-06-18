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Samsung'un yeni tepe yöneticisi yazılım, kullanıcı arayüzü ve tasarıma özel ilgi gösterecek

6 yıl
3,1b
1
31
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un yeni tepe yöneticisi Kwon Oh-hyun, stratejisini şirketin zayıf noktaları üzerine kuracak gibi görünüyor. Wall Street Journal'daki habere göre yeni tepe yöneticisi, akıllı telefon pazarındaki rekabette yeni tüketici deneyimi, yazılım, kullanıcı arayüzü ve çözümlere özel ilgi gösterecek. Daha önce şirketin çip ve görüntü komponentleri bölümlerini yöneten Kwon Oh-hyun, aynı zamanda Bada ve ChatON'a yönelik yatırımları da arttıracak.
Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S III, sahip olduğu güçlü donanım özelliklerine karşın tasarım, kullanıcı arayüzü  ve malzeme kalitesine yönelik eleştriler almıştı. Yeni stratejinin detaylarına bakılırsa, Kwon Oh-hyun da şirketin zayıf kaldığı noktaların farkında. 
Samsung aynı zamanda Apple'ın en büyük çip tedarikçisi olduğu için ilgili bölümün başında Apple ile ilişkileri yakından takip eden Kwon Oh-hyun, Apple-Samsung mücadelesini yeni bir boyuta taşıyabilir.  Galaxy S III ile birlikte akıllı telefon pazarındaki yeni amiral gemisini pazara sunan Samsung, yakın telecekte Galaxy Note 10.1 ile tablet gamını da güncelleyecek. Kwon Oh-hyun tarafından altı çizilen "özel ilgi"nin ürünlere ne zaman yansıyacağı ise bilinmiyor.

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damn2u 6 yıl en beğenilen
Touchwiz basit ama herkesin kullanabileceği bir arayüz, özellikleri her şeye çabuk ulaşma ve ayrıntıları ile diğer firmaların ara yüzlerine göre daha kullanışlı geliyor. Touchwiz beğenmeyen kişiler genellikle genç kesim oluyor, telefonu enine boyuna her türlü kurcalayan kişilerde diyebiliriz.

Bunu dünya geneline yayarsak, özellikle yaşı büyük olan teknoloji ile arası çok iyi olmayan kişileri düşününce Touchwiz biçilmiş kaftan.
Touchwiz basit ama herkesin kullanabileceği bir arayüz, özellikleri her şeye çabuk ulaşma ve ayrıntıları ile diğer firmaların ara yüzlerine göre daha kullan...
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Verticall 6 yıl
touchwizden kurtarsin baska birsey istemiyoruz..
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Pardus Linux 6 yıl
S3'te tasarımı zaten bozdular halbuki çok uğraştıklarını söylüyorlar böyle ilgi gösterecekse göstermesin S2'de ki anlayış daha iyiydi...
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Volkanbaba 6 yıl
SIII ün ikonlarını kim yaptıysa işten atsınlar.
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OverClocK1ng 6 yıl
musti545
HTC sense arayuzune benzetsinler ama sense kadar ram tuketmesin....

Evet. Güzel olurdu.
Daha da hızlı olsa ama daha da ucuz olsaydı, o da var.
Haa, Bir de kaybolmayan sakız da istiyoruz.
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Dark Shade 6 yıl
touchwiz i yok etsinler klasik android temasını koysunlar yeter...
ayrıca şu tasarımlara gerçekten bi uğraşmaları lazım artık...
hani samsung tasarımları ne çok kötü duruyor ne çok güzel duruyor... bi ortası yok.. ama işte biraz uğraşmaları gerek...
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Dexter61 6 yıl
TW4 Bence güzel bir arayüz.S2 kullanıyorum.S2 den önce desire s kullandım ama sense çok karışık aynı zamanda daha fazla ram yiyor ve uygulama menusu çok çirkin arka plan resmi bile koyamıyorsunuz uygulama menüsüne
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depelerx 6 yıl
Önce güzel bir arayüz ve kasa ile ürünü kaktırayım sonra hiç güncelleme çıkartmayayım mantığı devam edecekse boşuna yorulmasınlar.
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danGerfuLL 6 yıl
Gorecegiz bakalim vaatlerini ne kadar yerine getirecek. SIII arayuzunde bir guncelleme ile degisiklik yapilabilir madem bu kadar onem verecek.
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pergamonist 6 yıl
Samsung un en büyük sorunu tüketiciye geç cevap vermesi. Umarım sık sık güncelleme aliriz artık.
Badayi da unutmamışlar anlaşılan. Kullanacagımdan değil fakat büyük de rakamlarda kullanıcı sayısına sahip büyük bir platform. Kullanıcılarını üzülmesinler artık.

Haberin nereden alıntı olduğunu öğrenebilir miyim?
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turbo-powwer 6 yıl
S2 gibi bir tasarım yapmasınlar da (!) hayatımda bu kadar kötü bir tasarım görmedim ben yahu...
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Umutcan 6 yıl turbo-powwer
turbo-powwer

S2 gibi bir tasarım yapmasınlar da (!) hayatımda bu kadar kötü bir tasarım görmedim ben yahu...

S2'nin tasarımı S3'e oranla çok daha iyiydi bence. Samsung modelleri arasından ise en beğendiğim tasarım beyaz note'a ait.
Umarım sıradaki model olan note 2'de haberde bahsedilen faktörler dikkate alınır ve tüketicilerin daha çok beğeneceği
bir arayüz ve tasarım uygulanır. (Tabi herkese beğendirmeleri imkansız)
Yeni nesil cihazlarda bence S3 ve One X'de kullanılan tasarımların aksine çok ince çerçeveli, ekranın gövde boyunca yayıldığı ve alt ve üst boşlukların
az tutulduğu bir tasarım daha şık ve futuristik olurdu.
Piyasadaki arayüzlerden en beğendiğim ise ics'in kendi arayüzü. Ara sıra sıkıldıkça launcher değiştiriyorum tabi, go launcher da görsellik açısından epey kaliteli.
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B-veritas 6 yıl
xxxx1
Samsung;yazılım konusunda Appleden destek talep edebilir kendi has bir arayüz vs.tasarlamasını istiyebilirdi...Bir çok fiziksel bileşenleri Samsung tedarik ediyor Apple için,Apple de yazılım noktasında iyi işler çıkarıyor, birbirleriyle iyi bir partner olabilirlerdi...

Apple Samsung un bileşen üreten bölümünü fason olarak kullanıyor, istedikleri parçaları patentli teknolojilerle ürettirip kullanıyor ve Samsung bunları kendi üretip kullanamıyor.
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Kurshoo 6 yıl
o değilde nokia yı kim kurtaracak. samsung da sıkıntı yok
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