Samsung'un yeni tepe yöneticisi yazılım, kullanıcı arayüzü ve tasarıma özel ilgi gösterecek

Samsung'un yeni tepe yöneticisi Kwon Oh-hyun, stratejisini şirketin zayıf noktaları üzerine kuracak gibi görünüyor. Wall Street Journal'daki habere göre yeni tepe yöneticisi, akıllı telefon pazarındaki rekabette yeni tüketici deneyimi, yazılım, kullanıcı arayüzü ve çözümlere özel ilgi gösterecek. Daha önce şirketin çip ve görüntü komponentleri bölümlerini yöneten Kwon Oh-hyun, aynı zamanda Bada ve ChatON'a yönelik yatırımları da arttıracak.

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S III, sahip olduğu güçlü donanım özelliklerine karşın tasarım, kullanıcı arayüzü ve malzeme kalitesine yönelik eleştriler almıştı. Yeni stratejinin detaylarına bakılırsa, Kwon Oh-hyun da şirketin zayıf kaldığı noktaların farkında.

Samsung aynı zamanda Apple'ın en büyük çip tedarikçisi olduğu için ilgili bölümün başında Apple ile ilişkileri yakından takip eden Kwon Oh-hyun, Apple-Samsung mücadelesini yeni bir boyuta taşıyabilir. Galaxy S III ile birlikte akıllı telefon pazarındaki yeni amiral gemisini pazara sunan Samsung, yakın telecekte Galaxy Note 10.1 ile tablet gamını da güncelleyecek. Kwon Oh-hyun tarafından altı çizilen "özel ilgi"nin ürünlere ne zaman yansıyacağı ise bilinmiyor.