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San Francisco metrosunu hackleyen korsan para alamayınca tehdide başladı

Hafta sonu San Francisco metro sistemi saldırıya uğramış ve bu durum insanların ücretsiz yolculuk yapmasına neden olmuştu. Sistemi hackleyen korsan para alamayınca kurumu bakın neyle tehdit etti.
2 yıl
6,6b
1
26
Diğer Yazılım
Onur Seven
Haber Editörü
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San Francisco metro sistemi (MUNI) geçtiğimiz hafta sonu fidye saldırısına uğramış ve tüm sisteme kötü amaçlı yazılım bulaşmıştı. Bu durum da herkesin çoğu istasyonda Cuma akşamı ve Cumartesi günü ücretsiz yolculuk yapmasına neden oldu. Ayrıca, sisteme bulaşan fidye yazılımının arkasındaki korsan, malware'i kaldırma ve hizmetin tüm işlevselliğini geri yükleme karşılığında MUNI kurumundan 100 Bitcoin (73.000 $) talep etti.
Ayrıca Bkz. "TeamViewer 12, 20 kat hızlı dosya aktarımı ve 60 fps kare hızıyla geldi"
Son birkaç saat içerisinde yayınlanan raporlar, bilgisayar korsanının bu isteklerinin San Francisco makamları tarafından göz ardı edildiği yönünde. Bu nedenle hacker müşteriler, sözleşmeler ve çalışanlar hakkındaki ayrıntıları içeren 30 GB boyutundaki veriyi sızdırma tehdidinde bulunmuş durumda. San Francisco MUNI yetkilileri konuyla ilgili güncel beyanlarda bulunmazken, bilgisayar korsanı saldırıdan dolayı yetkilileri sorumlu tutuyor ve şirketin sistem güvenliği konusunda gerekli özeni göstermediğini söylüyor.

MUNI: Veriler tehlikeye girmedi

Şu anda MUNI sistemlerinin, istasyonların çoğunda normal şekilde çalıştığı bildirilyor. Ancak taşıma sistemi yetkililerinin resmi açıklamaları olmadan, malware'in tamamen kaldırılıp kaldırılmadığı belirsiz durumda. Bilgisayar korsanı, hala bazı bilgisayarların kontrolünde olduğunu söylüyor. Önceki açıklamaları ise fidye yazılımının ağdaki diğer sistemlere otomatik olarak bulaştığı yönündeydi. MUNI güvenlik mühendislerinin hala saldırı ile uğraşmaya çalıştıkları da bunu doğrular nitelikte.
Yetkililer aslında herhangi bir veri ihlalinin söz konusu olmadığını iddia ediyor ve saldırının sadece kapıların açılmasına ve ulaşım hizmetinin herkes için ücretsiz hale gelmesine neden olduğunu söylüyor. Bu nedenle hacker'ın gerçekten de 30 GB'lık veriyi çalıp çalmadığını ilerki günlerde hep birlikte göreceğiz.

https://motherboard.vice.com/read/san-fran-subway-hackers-now-threaten-to-publicly-dump-data Yorum Yaz
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Taklitçi karşıtı 2 yıl en beğenilen 12 Angry Men
12 Angry Men
Amerikada en düşük maaş saatlık 7.5 dolar. En düşük en dip maaş bu. Adamlar dolar alıp dolar harcıyor. Burada asgarı ücret 1300 tl ve toplu taşıma 2.3 tl. Amerıkadakı maaşlara gore bakarsak bızımkınden uygun ve orada toplu tasıma burası gıbı kötü değil.

Amerikaya hiç gitmediğin çok belli bütün toplu taşıma araçları çok kötü durumda bütün metro istasyonları pislik içinde metrolarda evsiz falan ev kuruyo adeta kendine kartonlardan açıkçası istanbuldaki toplu taşıma araçları bin basar ordakilere
12 Angry MenAmerikada en düşük maaş saatlık 7.5 dolar. En düşük en dip maaş bu. Adamlar dolar alıp dolar harcıyor. Burada asgarı ücret 1300 tl...
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4 Yanıt Yanıtla +42
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kenshin3d 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Amerikada en düşük maaş saatlık 7.5 dolar. En düşük en dip maaş bu. Adamlar dolar alıp dolar harcıyor. Burada asgarı ücret 1300 tl ve toplu taşıma 2.3 tl. Amerıkadakı maaşlara gore bakarsak bızımkınden uygun ve orada toplu tasıma burası gıbı kötü değil.

Aga bu nedir ya? Yabancı dizileri filmleri izleye izleye yetişip heriflerin hayranı haline gelmeyin, heriflerin neredeyse pisiliğine bile özenir hale gelmişsiniz.
Madem öyle ya git orada yaşa ya da aç kafanı kendi etrafını düzelt. git hukuk oku politikacı ol geç başımıza kalkındır ülkeyi.
Yurtdışı muhteşem, Türkiye çöp edebiyatını bırakın. Kendini yabancı hissediyorsun, canın bir amerikalı olmak bir ingiliz olmak istiyor, TC benliğinden utanıyorsun di mi?
Ama şu anki hali bile bu ülkenin hiçbir yere değişilmez, kaybedince anlarsınız...
Sözüm sadece sana değil, bu mantalite şu an çok geniş bir kitlede var malesef...
12 Angry MenAmerikada en düşük maaş saatlık 7.5 dolar. En düşük en dip maaş bu. Adamlar dolar alıp dolar harcıyor. Burada asgarı ücret 1...
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2 Yanıt Yanıtla +21
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The_kullanıcı 2 yıl
Bunun gibilerden bi kaç tane daha var hocam. Her ana sayfa haberinde hükümete, devlete, ülkemize laf edemeden duramıyorlar. İlla bir şekilde ucu değecek cümlenin. Aklı sıra dalga geçiyorlar. Onlar öyle zannetsin...
Bunun gibilerden bi kaç tane daha var hocam. Her ana sayfa haberinde hükümete, devlete, ülkemize laf edemeden duramıyorlar. İlla bir şekilde ucu değecek cümlen...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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ITTF 2 yıl
bizdeki adam da anca ismini yazsın.Vizyonunu sevdiğim hackeri


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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igetsky 2 yıl
iste bunlar hep bitcoin iste bunlar hep..
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NextGenTech 2 yıl
Watch Dogs 2 gercek oluyor
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12 Angry Men 2 yıl
Amerikada en düşük maaş saatlık 7.5 dolar. En düşük en dip maaş bu. Adamlar dolar alıp dolar harcıyor. Burada asgarı ücret 1300 tl ve toplu taşıma 2.3 tl. Amerıkadakı maaşlara gore bakarsak bızımkınden uygun ve orada toplu tasıma burası gıbı kötü değil.
2 Yanıt Yanıtla +10
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Taklitçi karşıtı 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Amerikada en düşük maaş saatlık 7.5 dolar. En düşük en dip maaş bu. Adamlar dolar alıp dolar harcıyor. Burada asgarı ücret 1300 tl ve toplu taşıma 2.3 tl. Amerıkadakı maaşlara gore bakarsak bızımkınden uygun ve orada toplu tasıma burası gıbı kötü değil.

Amerikaya hiç gitmediğin çok belli bütün toplu taşıma araçları çok kötü durumda bütün metro istasyonları pislik içinde metrolarda evsiz falan ev kuruyo adeta kendine kartonlardan açıkçası istanbuldaki toplu taşıma araçları bin basar ordakilere
4 Yanıt Yanıtla +42
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kenshin3d 2 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Amerikada en düşük maaş saatlık 7.5 dolar. En düşük en dip maaş bu. Adamlar dolar alıp dolar harcıyor. Burada asgarı ücret 1300 tl ve toplu taşıma 2.3 tl. Amerıkadakı maaşlara gore bakarsak bızımkınden uygun ve orada toplu tasıma burası gıbı kötü değil.

Aga bu nedir ya? Yabancı dizileri filmleri izleye izleye yetişip heriflerin hayranı haline gelmeyin, heriflerin neredeyse pisiliğine bile özenir hale gelmişsiniz.
Madem öyle ya git orada yaşa ya da aç kafanı kendi etrafını düzelt. git hukuk oku politikacı ol geç başımıza kalkındır ülkeyi.
Yurtdışı muhteşem, Türkiye çöp edebiyatını bırakın. Kendini yabancı hissediyorsun, canın bir amerikalı olmak bir ingiliz olmak istiyor, TC benliğinden utanıyorsun di mi?
Ama şu anki hali bile bu ülkenin hiçbir yere değişilmez, kaybedince anlarsınız...
Sözüm sadece sana değil, bu mantalite şu an çok geniş bir kitlede var malesef...
2 Yanıt Yanıtla +21
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mavizaman 2 yıl
devlet sistemlerinin ne kadar laçka olduğunu gösteren bir olay daha.
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Tugrul_512bit 2 yıl
"Metro yerine özel jetlerin kalktığı havaalanlarını heklesinler, para orada. Garibanların metro hattından ne istiyorlar la" diyecektim ki baktım biletler 2.5 dolardan başlıyormuş. Devam etsinler.
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silver0021 2 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
"Metro yerine özel jetlerin kalktığı havaalanlarını heklesinler, para orada. Garibanların metro hattından ne istiyorlar la" diyecektim ki baktım biletler 2.5 dolardan başlıyormuş. Devam etsinler.

San fransiscoda gariban nerde gariban ?
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