San Francisco metrosunu hackleyen korsan para alamayınca tehdide başladı

San Francisco metro sistemi (MUNI) geçtiğimiz hafta sonu fidye saldırısına uğramış ve tüm sisteme kötü amaçlı yazılım bulaşmıştı. Bu durum da herkesin çoğu istasyonda Cuma akşamı ve Cumartesi günü ücretsiz yolculuk yapmasına neden oldu. Ayrıca, sisteme bulaşan fidye yazılımının arkasındaki korsan, malware'i kaldırma ve hizmetin tüm işlevselliğini geri yükleme karşılığında MUNI kurumundan 100 Bitcoin (73.000 $) talep etti.

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Son birkaç saat içerisinde yayınlanan raporlar, bilgisayar korsanının bu isteklerinin San Francisco makamları tarafından göz ardı edildiği yönünde. Bu nedenle hacker müşteriler, sözleşmeler ve çalışanlar hakkındaki ayrıntıları içeren 30 GB boyutundaki veriyi sızdırma tehdidinde bulunmuş durumda. San Francisco MUNI yetkilileri konuyla ilgili güncel beyanlarda bulunmazken, bilgisayar korsanı saldırıdan dolayı yetkilileri sorumlu tutuyor ve şirketin sistem güvenliği konusunda gerekli özeni göstermediğini söylüyor.

MUNI: Veriler tehlikeye girmedi

Şu anda MUNI sistemlerinin, istasyonların çoğunda normal şekilde çalıştığı bildirilyor. Ancak taşıma sistemi yetkililerinin resmi açıklamaları olmadan, malware'in tamamen kaldırılıp kaldırılmadığı belirsiz durumda. Bilgisayar korsanı, hala bazı bilgisayarların kontrolünde olduğunu söylüyor. Önceki açıklamaları ise fidye yazılımının ağdaki diğer sistemlere otomatik olarak bulaştığı yönündeydi. MUNI güvenlik mühendislerinin hala saldırı ile uğraşmaya çalıştıkları da bunu doğrular nitelikte.

Yetkililer aslında herhangi bir veri ihlalinin söz konusu olmadığını iddia ediyor ve saldırının sadece kapıların açılmasına ve ulaşım hizmetinin herkes için ücretsiz hale gelmesine neden olduğunu söylüyor. Bu nedenle hacker'ın gerçekten de 30 GB'lık veriyi çalıp çalmadığını ilerki günlerde hep birlikte göreceğiz.

https://motherboard.vice.com/read/san-fran-subway-hackers-now-threaten-to-publicly-dump-data