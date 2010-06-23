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SanDisk, 100 yıla kadar güvence sunan 1 GB'lık WORM serisi kartların dağıtımına başlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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SanDisk, 100 yıla kadar güvence sunan 1 GB'lık WORM serisi kartların dağıtımına başlıyor
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Geliştirdiği birbirinden farklı depolama çözümleriyle yakından tanıdığımız SanDisk firması, WORM serisi SD kartlarında kapasiteyi 1 GB'a yükseltti ve kartların yurtdışında dağıtımına başladı.

2008 yılına geri döndüğümüzde 128 MB'lık kapasiteyle karşımıza çıkan WORM (Write once read many) serisi kartların en büyük özelliği verilerin değiştirilememesini ve silinememesini sağlaması. SanDisk, 100 yıl gibi bir veri güvencesi iddia ediyor ve 1 GB'lık SD bellek kartının mahkemeler, polis soruşturmaları ve yerel seçimler gibi verilerin oldukça önem taşıdığı alanlarda kullanılacağını belirtiyor. SD kartların fiyatlarının sipariş miktarına bağlı olduğu söyleniyor.

SanDisk, 100 yıla kadar güvence sunan 1 GB'lık WORM serisi kartların dağıtımına başlıyor
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http://www.sandisk.com/about-sandisk/press-room/press-releases/2010/2010-06-23-sandisk%E2%80%99s-write-once-read-many-%E2%80%9Cworm%E2%80%9D-sd-card--stores-images-for-up-to-100-years Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
DEATH71
6/23/2010 Saat: 9:37 PM
çok güzel birşey..yakında kopyanın önüne geçmek için böyle birşey yapabilirler belki

iyide ben veriyi bundan okuduktan sonra zaten istediğim gibi kopyalarım.. bunun için silinemeyecek değil kaydedilemeyecek bir teknoloji geliştirmeleri lazım.. yani tam tersi...
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artenis 9 yıl
bu surede kalan bır kayıt cıhazı pek yok kıtaplar harıc...
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Tolgá 9 yıl
çok güzel birşey..yakında kopyanın önüne geçmek için böyle birşey yapabilirler belki
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