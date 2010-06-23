SanDisk, 100 yıla kadar güvence sunan 1 GB'lık WORM serisi kartların dağıtımına başlıyor

Geliştirdiği birbirinden farklı depolama çözümleriyle yakından tanıdığımız SanDisk firması, WORM serisi SD kartlarında kapasiteyi 1 GB'a yükseltti ve kartların yurtdışında dağıtımına başladı.

2008 yılına geri döndüğümüzde 128 MB'lık kapasiteyle karşımıza çıkan WORM (Write once read many) serisi kartların en büyük özelliği verilerin değiştirilememesini ve silinememesini sağlaması. SanDisk, 100 yıl gibi bir veri güvencesi iddia ediyor ve 1 GB'lık SD bellek kartının mahkemeler, polis soruşturmaları ve yerel seçimler gibi verilerin oldukça önem taşıdığı alanlarda kullanılacağını belirtiyor. SD kartların fiyatlarının sipariş miktarına bağlı olduğu söyleniyor.

http://www.sandisk.com/about-sandisk/press-room/press-releases/2010/2010-06-23-sandisk%E2%80%99s-write-once-read-many-%E2%80%9Cworm%E2%80%9D-sd-card--stores-images-for-up-to-100-years