SanDisk, Connect Wireless Flash Drive ve Media Drive isimli yeni donanımlarını duyurdu

Depolama sektörünün öncü firmalarından Sandisk, Connect Wireless Flash Drive ve Connect Wireless Media Drive isimli kablosuz aktarım özelliklerine sahip depolama birimlerini duyurdu.

Sandisk Connect serisi içerisine eklenen iki yeni modelden Connect Wireless Flash Drive, 16GB ve 32GB boyutlar ile hazırlanmış durumda. Akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarlar ile başka internet bağlantısına ihtiyaç duymadan kendi oluşturduğu ağ üzerinden kablosuz olarak iletişim kuran ve veri aktarımı sağlayabilen cihaz, oldukça da kompakt bir boyuta sahip.

Firma tarafından tanıtılan Connect Wireless Media Drive ise 32GB ve 64GB depolama kapasiteleri ile geliyor. Tek şarj ile 8 saat aktif kullanım ömrü sunabilen cihaz, aynı anda 8 farklı cihaza kablosuz olarak yüksek çözünürlüklü video, fotoğraf ve müzik paylaşımı sağlayabiliyor. Ayrıca bağlanan SDHC / SDXC kartları içerisinde yer alan verileri de paylaşıma açabilen cihaz, Connect Wireless Flash Drive modelinde de olduğu gibi kendi ağını oluşturabiliyor.

Veri aktarımı ve depolama işlemlerini kolaylaştıran cihazlardan Sandisk Connect Wireless Flash Drive seçilen depolama boyutuna göre $49.99 ve $59.99, Sandisk Connect Wireless Media Drive ise $79.99 ve $99.99 fiyat etiketleriyle satın alınabiliyor.





http://connect.dpreview.com/post/7702621852/sandisk-wireless-flash-memory-storage?news