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SanDisk, Connect Wireless Flash Drive ve Media Drive isimli yeni donanımlarını duyurdu

5 yıl
1,7b
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11
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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SanDisk, Connect Wireless Flash Drive ve Media Drive isimli yeni donanımlarını duyurdu
Depolama sektörünün öncü firmalarından Sandisk, Connect Wireless Flash Drive ve Connect Wireless Media Drive isimli kablosuz aktarım özelliklerine sahip depolama birimlerini duyurdu.
Sandisk Connect serisi içerisine eklenen iki yeni modelden Connect Wireless Flash Drive, 16GB ve 32GB boyutlar ile hazırlanmış durumda. Akıllı cep telefonları ve tablet bilgisayarlar ile başka internet bağlantısına ihtiyaç duymadan kendi oluşturduğu ağ üzerinden kablosuz olarak iletişim kuran ve veri aktarımı sağlayabilen cihaz, oldukça da kompakt bir boyuta sahip.
Firma tarafından tanıtılan Connect Wireless Media Drive ise 32GB ve 64GB depolama kapasiteleri ile geliyor. Tek şarj ile 8 saat aktif kullanım ömrü sunabilen cihaz, aynı anda 8 farklı cihaza kablosuz olarak yüksek çözünürlüklü video, fotoğraf ve müzik paylaşımı sağlayabiliyor. Ayrıca bağlanan SDHC / SDXC kartları içerisinde yer alan verileri de paylaşıma açabilen cihaz, Connect Wireless Flash Drive modelinde de olduğu gibi kendi ağını oluşturabiliyor.
Veri aktarımı ve depolama işlemlerini kolaylaştıran cihazlardan Sandisk Connect Wireless Flash Drive seçilen depolama boyutuna göre $49.99 ve $59.99, Sandisk Connect Wireless Media Drive ise $79.99 ve $99.99 fiyat etiketleriyle satın alınabiliyor.


http://connect.dpreview.com/post/7702621852/sandisk-wireless-flash-memory-storage?news Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mfasya 3 yıl
Arkadaşlar konuyu hortlatmış gibi olacağım ama yeni konu açmak istemedim.
Bu üründen kullanan varmı acaba. Mesela iphone ile bu ürüne bağlansak iphone veriyi alabiliyor ama flash belleğe gönderebiliyormu acaba. yani telefondaki fotoları atabiliyormuyuz cihaza. USB bellek tipinde olan cihazın sökülebilir micro sd yeri olmasına karşın hafızasının yükseltilemediğinden bahsedilmiş bazı videolarda acaba halen aynı sorun devam ediyormu.
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DiCaprio 5 yıl
cok iyi
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MxFxOx 5 yıl
donanım reklamlarını kadınlara yaptırmasınlar üründen soğutuyorlar.
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Fenomenon 5 yıl
teknolojinin gelişmesi adına güzel ancak kapasite az, şarjı çok az ve pahalı. ancak yinede ilerdeki gelişmeler için bir adım olarak değerlendirilebilir.
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CWaRRioR 5 yıl
ziper_gazi_
yukuberk Eskiden Sony telefonların içinden SanDisk marka kart çıkardı. O zamandır çok kaliteli olduklarını bilirim. Bir Sony değil ama kaliteli bir marka.
evet eskiden sony çok iyiydi.. ama artık öyle değil.. Made in Japan yazısını göre bi durudu :)

Sony bence hala iyi. Özellikle tasarım ve malzeme kalitesi açısından çok beğeniyorum.
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theyapici 5 yıl
ne alaka sony? sandisk ve lexar marka ismini satan pahalı kart üreticilerindendir güzel ürün ama 32 ,64 gb az
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ziper_gazi_ 5 yıl
yukuberk
Eskiden Sony telefonların içinden SanDisk marka kart çıkardı. O zamandır çok kaliteli olduklarını bilirim. Bir Sony değil ama kaliteli bir marka.

evet eskiden sony çok iyiydi.. ama artık öyle değil.. "Made in Japan" yazısını göre bi durudu :)
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matmuhendisi 5 yıl
konnekşin konnektör konnekt
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Ciginix 5 yıl
yukuberk

Eskiden Sony telefonların içinden SanDisk marka kart çıkardı. O zamandır çok kaliteli olduklarını bilirim. Bir Sony değil ama kaliteli bir marka.


İşin gücün Sony mübarek yürüberk
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yukuberk 5 yıl
Eskiden Sony telefonların içinden SanDisk marka kart çıkardı. O zamandır çok kaliteli olduklarını bilirim. Bir Sony değil ama kaliteli bir marka.
1 Yanıt Yanıtla
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rorschach_ 5 yıl yukuberk
yukuberk
Eskiden Sony telefonların içinden SanDisk marka kart çıkardı. O zamandır çok kaliteli olduklarını bilirim. Bir Sony değil ama kaliteli bir marka.

yukucan eskiden m2 koyuyodu fiyati da koyuyodu.
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