SanDisk Extreme 510 SSD, dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor





CES 2016 fuarına mobil ve masaüstü tarafta oldukça kalabalık bir ürün grubu ile gelen SanDisk, farklı kategorilerde ilgi çekecek depolama sürücülerine imza atıyor. En ince M.2 formatından sonra şimdi de dış ortam şartlarına dayanıklı bir harici SSD sürücüsü tanıtıldı.





SanDisk Extreme 510 harici SSD modeli tasarımı ve dayanıklılığı ile dış ortamlarda çalışmayı seven tüketicilere hitap ediyor. Üründe IP55 sertifikası, su sıçramalarına ve yağmura karşı koruma sağlandığını belirtiyor. Ayrıca 1.8 metreden düşmelere ve 800G şiddetindeki darbelere de dayanıklı.





Ürün sadece 480GB kapasiteye sahip. Geçen yıl piyasaya çıkan Extreme 500 SSD serisinin daha da gelişmiş hali olarak karşımıza çıkan üründe yazma hızları 400MB/s, okuma hızları da 430MB/s seviyelerine çıkabiliyor. 128-bit AES tabanlı SecureAccess yazılımı ile verilerinizi koruyan ürün, USB 3.0 üzerinden bağlantı kuruyor. Samsung SSD T3 serisi ile rekabet edecek ürün 250$ fiyat etiketine sahip.

https://www.sandisk.com/home/ssd/extreme-510-ssd