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SanDisk, Type-C girişli yeni belleklerini duyurdu

USB Type-C girişli masaüstü ve mobil cihazların giderek yaygınlaşması, uyumlu belleklere olan ihtiyacı da artırıyor. SanDisk, yeni bellekleri ile ihtiyacı karşılamak niyetinde.
2 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji dünyasının yeni bağlantı standartlarından USB Type-C, yavaş yavaş pek çok sektörde kendisini göstermeye başladı. SanDisk, bir süredir flash belleklerinde USB Type-C entegrasyonu için yoğun bir çaba sarf ediyor. SanDisk Ultra Dual bunun son örneği.

Firmanın Dual bellekleri bilindiği üzere bir tarafı microUSB, diğer tarafı standart USB girişi barındırıyordu. Şimdi artık microUSB girişinin yerini USB Type-C aldı. Yeni bellek serisi, USB 3.0 ya da USB 3.1 Gen 1 standardının avantajlarından sonuna kadar yararlanıyor.

Yazma hızları belirtilmese de, okuma tarafında 150MB/s hızlarına varan aktarımlar söz konusu. USB Type-C sayesinde uyumlu olan tüm mobil ve masaüstü cihazlarda rahatlıkla yeni flash bellekleri kullanabiliyorsunuz. Standart yaygınlaştıkça, avantajı da artıyor haliyle.

Ayrıca Bkz. "Rafadan Tayfa artık mobilde"

Seride 16GB/32GB/64GB/128GB şeklinde kapasite seçenekleri sunuluyor. Sadece 16GB kapasiteli bellekte okuma hızı 130MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor. Tasarım olarak da metal ve polikarbonat alaşımların birleştirildiği hoş bir görünüm elde edilmiş. Yeni bellekler 20$/30$/40$/70$ etiket fiyatıyla önümüzdeki günlerde satışa başlayacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/SanDisk-announces-high-speed-dual-flash-drive-for-smartphones-with-USB-Type-C-port_id81714 Yorum Yaz
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reisssss 2 yıl
usb type c 2.0 ve 3.0 dan gayet kibar ve şık duruyor aslında hdmi kulaklık internet baglantısı usb hepsi type c olsa süper bişey olur. kablo derdiyle ugrasılmaz ama bunun bu şekilde kullanılması çok uzun zaman alabilir.
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307kd 2 yıl
Type c arayuzu butun cihazlarda standart mi acaba? Eski arayuz pc de buyuk, diger cihazlarda mini micro gibi farklilik gosteriyordu, bu da tasinabilir cihazlarda küçük, digerlerinde yine buyuk mu?
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gunman233 2 yıl
Type C var diye 2 kat fiyat olmuş. Okuma hızı benzer pek fark yok şimdiki seriler ile. Yazma hızı 15 mb/s civarında pratikte. Bunu 30 mb/s yapsalar en azından iyi olacak.
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CoreXXX 2 yıl
yazma hızıda 50 60 mb olursa güzel bir ürün olur. ama bakıyorum piyasada okuma hızı 90mb s yazma 10 mb s. böyle olunca saçma oluyor biraz.bunun yazma değerini vermemişler umarım buda böyle kötü sürpriz yapmaz bize
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Patren 2 yıl
Pahilimis
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