SanDisk, Type-C girişli yeni belleklerini duyurdu

Teknoloji dünyasının yeni bağlantı standartlarından USB Type-C, yavaş yavaş pek çok sektörde kendisini göstermeye başladı. SanDisk, bir süredir flash belleklerinde USB Type-C entegrasyonu için yoğun bir çaba sarf ediyor. SanDisk Ultra Dual bunun son örneği.

Firmanın Dual bellekleri bilindiği üzere bir tarafı microUSB, diğer tarafı standart USB girişi barındırıyordu. Şimdi artık microUSB girişinin yerini USB Type-C aldı. Yeni bellek serisi, USB 3.0 ya da USB 3.1 Gen 1 standardının avantajlarından sonuna kadar yararlanıyor.

Yazma hızları belirtilmese de, okuma tarafında 150MB/s hızlarına varan aktarımlar söz konusu. USB Type-C sayesinde uyumlu olan tüm mobil ve masaüstü cihazlarda rahatlıkla yeni flash bellekleri kullanabiliyorsunuz. Standart yaygınlaştıkça, avantajı da artıyor haliyle.

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Seride 16GB/32GB/64GB/128GB şeklinde kapasite seçenekleri sunuluyor. Sadece 16GB kapasiteli bellekte okuma hızı 130MB/s seviyesine kadar çıkabiliyor. Tasarım olarak da metal ve polikarbonat alaşımların birleştirildiği hoş bir görünüm elde edilmiş. Yeni bellekler 20$/30$/40$/70$ etiket fiyatıyla önümüzdeki günlerde satışa başlayacak.