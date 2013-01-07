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SanDisk, Ultra Plus serisi SATA-III SSD modellerinin sevkiyatına başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,2b
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Veri depolama çözümleri üretimi konusunda yılların deneyimine sahip olan SanDisk, Ultra Plus serisi yeni SSD modellerinin sevkiyatına başladı.
İhtiyaca göre 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği bulunan Ultra Plus serisinin, 7 mm kalınlığındaki tasarımlarıyla Ultrabook segmentindeki taşınabilir bilgisayarlara da göz kırptığını söylemek mümkün. Marvell kontrolcüyü, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimi desteğini ve 19 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını bünyesinde barındıran Ultra Plus serisi, ortalama 2.000.000 saat hata öncesi kullanım süresi sunuyor.
Performans konusuna geldiğmizde, 64 GB'lık model saniyede 520 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 155 MB'a varan sıralı yazma hızına; 128 GB'lık model saniyede 530 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 290 MB'a varan sıralı yazma hızına; 256 GB'lık model ise saniyede 530 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 445 MB'a varan sıralı yazma hızına erişebiliyor. 
SanDisk'in SSD'leri depolama alanına göre sırasıyla 120$, 170$ ve 250$ şeklinde fiyatlandırılmış durumda. 256 GB'lık modelde fiyat / kapasite oranı 1'in altında.

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Srcn81 6 yıl
Güzelmiş.
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Arkeen 6 yıl
Bu Ultra Plus için 128 GB olanına ait test vs yok mudur ki bulamadım hep 256 GB
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fbkaya 6 yıl
fiyatıda güzel, ama gereksiz
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Gerginix 6 yıl
Vertex4'ün biraz kırpılmış rakibi ve Vertex4 ile kıyaslandığında FP... 250 TL'ye alınabilecek en iyi SSD durumunda. En azından TR'de...

Edit: Ayrıca 240GB'lık Intel 335 ile kıyaslandığında 335'in yüzüne bile bakılmaz Plus alınır. Sanırım Agility3'ümü emekliye ayırıp bunu alacağım.
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depeche35 6 yıl
Hala pahalı,en azından bizde öyle
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yc#1 6 yıl
MIKROP DOGAN
şu an bana göre f/p olarak en uygun ssd intel 335 240gb modeli, 420lirasandisk 240lık modeli aşağı yukarı 400-430olursa neden çok satmasın ?

Kingston SVP200S37A/240G de yanında gelen ekstralarıyla uygun bir seçenek.
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MIKROP DOGAN 6 yıl yc#1
yc#1

MIKROP DOGAN

şu an bana göre f/p olarak en uygun ssd intel 335 240gb modeli, 420lirasandisk 240lık modeli aşağı yukarı 400-430olursa neden çok satmasın ?


Kingston SVP200S37A/240G de yanında gelen ekstralarıyla uygun bir seçenek.

v300ler çıktı şimdi

hem kingstonların yanında sticker vermiyorlar

benim için önemli bir kriter bu
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MIKROP DOGAN 6 yıl
şu an bana göre f/p olarak en uygun ssd intel 335 240gb modeli, 420lira
sandisk 240lık modeli aşağı yukarı 400-430olursa neden çok satmasın ?
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Thathurts 6 yıl MIKROP DOGAN
MIKROP DOGAN

şu an bana göre f/p olarak en uygun ssd intel 335 240gb modeli, 420lira

sandisk 240lık modeli aşağı yukarı 400-430olursa neden çok satmasın ?

bu fiyat nerede hocam?
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TheRaider 6 yıl
Boyutları daha fazla olamıyor mu bunların?
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