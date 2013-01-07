SanDisk, Ultra Plus serisi SATA-III SSD modellerinin sevkiyatına başladı

Veri depolama çözümleri üretimi konusunda yılların deneyimine sahip olan SanDisk, Ultra Plus serisi yeni SSD modellerinin sevkiyatına başladı.



İhtiyaca göre 64 GB, 128 GB ve 256 GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği bulunan Ultra Plus serisinin, 7 mm kalınlığındaki tasarımlarıyla Ultrabook segmentindeki taşınabilir bilgisayarlara da göz kırptığını söylemek mümkün. Marvell kontrolcüyü, SATA-III (6 Gb/sn) arabirimi desteğini ve 19 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen MLC (Multi-Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını bünyesinde barındıran Ultra Plus serisi, ortalama 2.000.000 saat hata öncesi kullanım süresi sunuyor.



Performans konusuna geldiğmizde, 64 GB'lık model saniyede 520 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 155 MB'a varan sıralı yazma hızına; 128 GB'lık model saniyede 530 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 290 MB'a varan sıralı yazma hızına; 256 GB'lık model ise saniyede 530 MB'a varan sıralı okuma hızına, saniyede 445 MB'a varan sıralı yazma hızına erişebiliyor.

SanDisk'in SSD'leri depolama alanına göre sırasıyla 120$, 170$ ve 250$ şeklinde fiyatlandırılmış durumda. 256 GB'lık modelde fiyat / kapasite oranı 1'in altında.