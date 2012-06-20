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SanDisk, dünyanın en hızlı microSDHC UHS-I bellek kartı Extreme Pro'yu tanıttı

6 yıl
8,8b
1
11
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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SanDisk, akıllı telefon ve tabletleri hedef alan yeni microSDHC UHS-I bellek kartı Extreme Pro'yu tanıttı. Extreme Pro, firma tarafından dünyanın en hızlı microSDHC kartı olarak lanse ediliyor.

Saniyede 95 MB'a varan okuma hızına, saniyede 90 MB'a varan yazma hızına ulaşabildiği belirtilen kartın 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği mevcut. 8 GB'lık versiyon  59.99$, 16 GB'lık versiyon ise 99.99$ fiyat etiketine sahip.

http://www.sandisk.com/consumer-products/mobile-memory Yorum Yaz
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McGhoosT 6 yıl en beğenilen
A.F. ASLAN
ZZ RAT bunun herhangi bir siniflandirmasi yok mu acaba, class 12 ya da class 15 gibi.
class 4 : 4mb/sclass 6 : 6 mb/sclass 10: 10mb/s90 mb/s :

tam 90'a class bir vuruş ;)
A.F. ASLANZZ RAT bunun herhangi bir siniflandirmasi yok mu acaba, class 12 ya da class 15 gibi.class 4 : 4mb/sclass 6 : 6 mb/scla...
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arel.gr 6 yıl
smartphone icin alan,kullanan varmi ?
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Pardus Linux 6 yıl
Sonuçta ssd alt yapısı da bu gibi flash yongalarından oluşmakta hatta aynı alt yapıyı ram'ler dahi kullanmakta bu yüzden aslında isteseler çok daha hızlısını yapabilirler ama kimsenin alabileceği fiyatlarda olmayacağından şimdilik erken gözüküyor...
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meego 6 yıl
arkadaşlar class10dan sonra UHS degerleri devreye giriyor.
Bu cart UHS 1 sınıfında yalnız UHS 1lerde hepsi aynı olmuyor. Classlarda öyledir.
Örnegin team marka class10 ile sandisk class6 aynı hızlara sahip olabilir.
Bu kartözel seri Extreme yani süper hızlı okuma ve yazma degeleri gerçekten çok iyi ama 32 ve 64gb seçenekleri mevcut degil.
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SystemApps 6 yıl
benim hdd den daha hızlı.Ama bunu kullanmak için usb3 şart
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theyapici 6 yıl
güzel de telefon bunu destekler mi zannetmiyorum:) ancak yeni ürünler
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gokhanbilgin 6 yıl
hayır o öyle olmuyor sınıf fark ettiyseniz kartın sol alt köşesinde 1 yazıyor bu 1. sınıf olduğunu gösteriyor yani çok hızlı bu 10. sınıfa kadar gidiyor sınıf arttıkça fiyatda düşer hızda :)
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McGhoosT 6 yıl en beğenilen
A.F. ASLAN
ZZ RAT bunun herhangi bir siniflandirmasi yok mu acaba, class 12 ya da class 15 gibi.
class 4 : 4mb/sclass 6 : 6 mb/sclass 10: 10mb/s90 mb/s :

tam 90'a class bir vuruş ;)
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Ö. Çağrı Yalçınkaya 6 yıl McGhoosT
McGhoosT
A.F. ASLAN
Orijinalden alıntı: ZZ RAT bunun herhangi bir siniflandirmasi yok mu acaba, class 12 ya da class 15 gibi.
class 4 : 4mb/sclass 6 : 6 mb/sclass 10: 10mb/s90 mb/s :

tam 90'a class bir vuruş ;)

he ya hic sorma adamlar yapio be
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Guest 6 yıl
ZZ RAT
bunun herhangi bir siniflandirmasi yok mu acaba, class 12 ya da class 15 gibi.

class 4 : 4mb/s
class 6 : 6 mb/s
class 10: 10mb/s
90 mb/s :
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