SanDisk, dünyanın en hızlı microSDHC UHS-I bellek kartı Extreme Pro'yu tanıttı

SanDisk, akıllı telefon ve tabletleri hedef alan yeni microSDHC UHS-I bellek kartı Extreme Pro'yu tanıttı. Extreme Pro, firma tarafından dünyanın en hızlı microSDHC kartı olarak lanse ediliyor.





Saniyede 95 MB'a varan okuma hızına, saniyede 90 MB'a varan yazma hızına ulaşabildiği belirtilen kartın 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği mevcut. 8 GB'lık versiyon 59.99$, 16 GB'lık versiyon ise 99.99$ fiyat etiketine sahip.



http://www.sandisk.com/consumer-products/mobile-memory