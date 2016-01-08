SanDisk flash belleklere yeni kapasite seçenekleri

Masaüstü tarafında olduğu kadar mobil depolama çözümlerinde de başarılı işler yapan SanDisk, flash belleklerine CES 2016 fuarında yeni kapasite seçenekleri ekledi. Geçen yıl Western Digital tarafından satın alınan şirket, ürün tanıtımlarına hız kesmeden devam ediyor.





Firmanın hem USB hem microUSB ucuyla geniş bir cihaz yelpazesine hitap eden SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 serisi hali hazırda 64GB'a kadar kapasite seçeneği sunuyordu. CES 2016 fuarında kapasite sınırı 128GB'a yükseltildi. Böylece depolama kapasitesi yetersiz olan mobil cihaz kullanıcıları için geniş bir seçenek sunulmuş oldu.





WiFi üzerinden kablosuz veri transferine imkan tanıyan SanDisk Connect Wireless Stick medya sunucusu ise 200GB kapasite seçeneğine kavuştu. Ürünü normal bir bellek gibi de kullanabiliyorsunuz. Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4Ghz yongası barındıran belleğe 3 farklı cihaz bağlanarak medya içeriklerine erişebiliyor. Dahili bataryası sayesinde tek bir cihaz için 4.5 saate kadar medya akışı sağlayabiliyor. Bellek en fazla 128GB kapasite sunuyordu.





Her iki bellek de 150MB/s veri transfer hızlarına ulaşabiliyor ve SanDisk Connect uygulaması yüklü olarak geliyor. SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 128GB için 40$ fiyat etiketi belirlenirken, SanDisk Connect Wireless Stick 200GB için 120$ fiyat etiketi mevcut.

http://androidcommunity.com/sandisk-announces-new-mobile-flash-drives-in-las-vegas-20160106/