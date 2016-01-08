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SanDisk flash belleklere yeni kapasite seçenekleri

Taşınabilir flash belleklerinde mevut depolama kapasitesini yetersiz bulan tüketiciler için, SanDisk'in CES 2016 fuarına getirdiği alternatif bellek çözümleri var.
3 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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SanDisk flash belleklere yeni kapasite seçenekleri

Masaüstü tarafında olduğu kadar mobil depolama çözümlerinde de başarılı işler yapan SanDisk, flash belleklerine CES 2016 fuarında yeni kapasite seçenekleri ekledi. Geçen yıl Western Digital tarafından satın alınan şirket, ürün tanıtımlarına hız kesmeden devam ediyor. 

Firmanın hem USB hem microUSB ucuyla geniş bir cihaz yelpazesine hitap eden SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 serisi hali hazırda 64GB'a kadar kapasite seçeneği sunuyordu. CES 2016 fuarında kapasite sınırı 128GB'a yükseltildi. Böylece depolama kapasitesi yetersiz olan mobil cihaz kullanıcıları için geniş bir seçenek sunulmuş oldu.

WiFi üzerinden kablosuz veri transferine imkan tanıyan SanDisk Connect Wireless Stick medya sunucusu ise 200GB kapasite seçeneğine kavuştu. Ürünü normal bir bellek gibi de kullanabiliyorsunuz. Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4Ghz yongası barındıran belleğe 3 farklı cihaz bağlanarak medya içeriklerine erişebiliyor. Dahili bataryası sayesinde tek bir cihaz için 4.5 saate kadar medya akışı sağlayabiliyor. Bellek en fazla 128GB kapasite sunuyordu. 

Her iki bellek de 150MB/s veri transfer hızlarına ulaşabiliyor ve SanDisk Connect uygulaması yüklü olarak geliyor. SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 128GB için 40$ fiyat etiketi belirlenirken, SanDisk Connect Wireless Stick 200GB için 120$ fiyat etiketi mevcut.  
SanDisk flash belleklere yeni kapasite seçenekleri
 

http://androidcommunity.com/sandisk-announces-new-mobile-flash-drives-in-las-vegas-20160106/ Yorum Yaz
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masaüçyarımsaat 3 yıl
Biraz pahali olmus sanki
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SERDARbdrm 3 yıl
Bu sandisk ultra dual aslinda iyi fikir ama bi tarafi artik type c olan modeli cikarsalar iyi olur. Gecen gun alacaktim ama bu sene telefonumu degistirecegim ve yeni telefonum %99 type c olacak, beklemeye karar verdim.
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onder748 3 yıl
bende 32 lik var 3.0 ve hem micro özelliğiğide var. sandisk fark atıyor.
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der_Kaiser 3 yıl
zeusoftech
Şuan elimde 64 MB lık bir usb var hatıra olsun diye saklıyorum :D Yakın gelecekte 1 TB lık USB ler olacak. Tabi gelişen teknoloji ile birlikte videoların,resimlerin boyutları artıyor.

Sanırım böylelikle hep yerimizde saymış oluyoruz :)
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zeusoftech 3 yıl
Şuan elimde 64 MB lık bir usb var hatıra olsun diye saklıyorum :D Yakın gelecekte 1 TB 'lık USB ler olacak. Tabi gelişen teknoloji ile birlikte videoların,resimlerin boyutları artıyor.
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