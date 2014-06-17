SanDisk, kurumsal flash depolama üreticisi Fusion-io'yu satın alıyor





Veri depolama çözümleri konusunda dünya lideri firmalardan SanDisk, kurumsal müşteri portföyüne hitap etme çabaları kapsamında önemli bir satın almaya imza atıyor. Firma yaptığı duyuruda, kurumlara yönelik depolama çözümleri sunan Fusion-io adlı şirketi 1.1 milyar dolar karşılığında satın almak üzere olduğunu bildirdi.





Fusion-io aslında ismi pek duyulmasa da oldukça önemli bir firma. Apple ve Facebook gibi firmalara veri merkezleri için flash bellek çözümleri sunan firma Steve Woznak'ı da şef bilimadamı olarak işe almıştı. Firma 2011 yılından bu yana sürekli zarar açıklıyordu.





Fusion-io üst seviye SSD teknolojilerinde başı çeken bir firma. Ancak dev ortakları haricinde çok fazla firmaya ulaşamadı ve bu bakımdan gelirleri düşük kaldı.





SanDisk, Fusion-io'nun teknolojileri ve portföyü sayesinde kurumsal pazarda daha çok flash depolama ürünleri satmayı amaçlıyor. Firma hali hazırda mobil cihazlara ve kameralara yönelik sunduğu bellek yongaları ile tanınsa da SSD ürünleri daha fazla kar marjı getiriyor.





Hali hazırda SanDisk'in SSD bölümü gelirlerde yüzde 61 artış yaşadı ve gelirin yüzde 28'ini temsil eder hale geldi. Firma bu bakımdan kurumsal pazara çok önem veriyor. Fusion-io ile SanDisk'in Western Digital'e karşı da eli daha güçlenecek. Firma geçen yıl da SMART Storage Systems'ı satın almıştı.

http://www.reuters.com/article/2014/06/16/us-sandisk-deals-idUSKBN0ER1A620140616