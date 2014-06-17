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SanDisk, kurumsal flash depolama üreticisi Fusion-io'yu satın alıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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SanDisk, kurumsal flash depolama üreticisi Fusion-io'yu satın alıyor

Veri depolama çözümleri konusunda dünya lideri firmalardan SanDisk, kurumsal müşteri portföyüne hitap etme çabaları kapsamında önemli bir satın almaya imza atıyor. Firma yaptığı duyuruda, kurumlara yönelik depolama çözümleri sunan Fusion-io adlı şirketi 1.1 milyar dolar karşılığında satın almak üzere olduğunu bildirdi. 

Fusion-io aslında ismi pek duyulmasa da oldukça önemli bir firma. Apple ve Facebook gibi firmalara veri merkezleri için flash bellek çözümleri sunan firma Steve Woznak'ı da şef bilimadamı olarak işe almıştı. Firma 2011 yılından bu yana sürekli zarar açıklıyordu.

Fusion-io üst seviye SSD teknolojilerinde başı çeken bir firma. Ancak dev ortakları haricinde çok fazla firmaya ulaşamadı ve bu bakımdan gelirleri düşük kaldı.

SanDisk, Fusion-io'nun teknolojileri ve portföyü sayesinde kurumsal pazarda daha çok flash depolama ürünleri satmayı amaçlıyor. Firma hali hazırda mobil cihazlara ve kameralara yönelik sunduğu bellek yongaları ile tanınsa da SSD ürünleri daha fazla kar marjı getiriyor. 

Hali hazırda SanDisk'in SSD bölümü gelirlerde yüzde 61 artış yaşadı ve gelirin yüzde 28'ini temsil eder hale geldi. Firma bu bakımdan kurumsal pazara çok önem veriyor. Fusion-io ile SanDisk'in Western Digital'e karşı da eli daha güçlenecek. Firma geçen yıl da SMART Storage Systems'ı satın almıştı. 

http://www.reuters.com/article/2014/06/16/us-sandisk-deals-idUSKBN0ER1A620140616 Yorum Yaz
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xmasx 5 yıl
Fusionio`u yıllar oncesinden biliyor-takip ediyorum,
ozellikle pcle ssd`de ucmuslar, kapasite ve hizlarina
bakin sasiracaksiniz.


www.supermicro.com/products/nfo/PCI-E_SSD.cfm?show=Fusion-io
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etlik 5 yıl
ssd ile hdd piyasası yeniden renklendi. Sandisk ssd konusunda iyi fakat hafıza kartı vs. konusunda bayağı sıkıntılı seriler çıkardı.
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bgryngn 5 yıl
bimle işbirliği yaparsa böyle oluyor demekki :D
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halitozbasli 5 yıl
İlk sandisk ssdler sekrondu bu yüzdende yavaş kalıyordu. Yavaşlığını fiyatı ile kapatan bir markaydı yavaş yavaş a senkron çıkarmaya başladırlar şuan Corsairle kafa kafaya
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BARIŞ55 5 yıl
Yavaş yavaş güçleniyor. Sandisk alıp sıkıntı yaşadığımı hatırlamıyorum.
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