SanDisk'den iki yeni harici SSD birimi

Computex fuarı kapsamında 128GB ile 256GB boyutlara sahip yeni taşınabilir belleklerini duyuran SanDisk, ayrıca iki yeni harici SSD depolama birimini de kullanıcıların beğenisine sundu.

SanDisk'in bu yeni ürünlerinde ilki The Extreme 900 Portable SSD ismine sahip. Zorlu şartlara dayanıklı bir gövdesi bulunan ürün, kullanıcılarına 480GB (400$), 960GB (600$) ile 1.92 TB (1000$) depolama seçenekleri sunuyor ve 850 MB/saniye gibi oldukça yüksek bir transfer hızı ortaya koyuyor. Standart harici depolama birimlerine oranla 9 kat daha hazla performans sağladığı belirtilen The Extreme 900 Portable SSD, bu yapısıyla özellike 4K videolarla uğraşan profesyoneller için faydalı bir seçenek oluşturuyor. Ürün bağlantı noktasında USB 3.1 (Type C - Type A) kullanıyor.

Firmanın duyurusunu yaptığı bir diğer model ise Extreme 500 Portable SSD model ismiyle karşımıza çıkıyor. The Extreme 900 Portable SSD'ye göre çok daha ufak bir seçenek oluşturuyor ve gövdesi zorlu şartlara dayanabiliyor. Kullanıcılara 120GB (100$), 240GB (150$) ve son olarak 480GB (240$) olmak üzere üç farklı depolama seçeneğiyle sunulan ürün, SanDisk tarafından belirtildiği kadarıyla USB 3.0 üzerinden yaklaşık 415 MB/Saniye transfer hızı sağlıyor. Ürünler ayrıca SanDisk SecureAccess yazılımı 128-bit AES şifreleme de gerçekleştirebiliyor.

Sandisk'in yeni modelleri bugünden itibaren dünya genelinde satışa çıkıyor.

