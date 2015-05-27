SanDisk'den maliyet odaklı Z400s SATA SSD

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SSD ürünleri genelde yüksek fiyatlar nedeniyle halen herkesin tercih edebileceği bir kategori haline gelebilmiş değil. Üreticilerin ise zaman zaman farklı çözümlerle maliyeti düşürmeye çalıştığını görüyoruz. Bunlardan birisi olan SanDisk, maliyete odaklandığı Z400s adında SATA tipi SSD ürününü duyurdu.
Z400s daha çok bilgisayar ve POS, ATM gibi entegre sistem sektörlerini hedefliyor. Ürün firmanın açıklamalarına göre standart HDD modellerini performans olarak 20'ye, güvenilirlik olarak 5'e, enerji tasarrufu olarak da 20'ye katlıyor.
1.7 milyon saat sürekli kullanım imkanı sunan modelin sürekli okuma hızı 549MB/s, sürekli yazma hızı 330MB/s, rastgele okuma hızı 33k IOPS, rastgele yazma hızı 62k IOPS olarak belirlenmiş. Bağlantı tarafı ise SATA Revision 3.2 (6 Gb/s) şeklinde.
Model hitap ettiği sektöre göre mSATA, 2.5 inç SATA ve M.2 form faktörleri altında satılacak. Kapasiteler ise 32GB/64GB/128GB ve 256GB şeklinde değişiyor. SanDisk henüz model için bir fiyat belirlememiş.
http://www.sandisk.com/products/ssd/sata/z400s/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam çok iyi noktaya değinmişsiniz aslında düşününce çok maliyetli bir olay değil. Dediğiniz gibi getirilerinin yanında ciddi bir avantajı olacaktır. Büyük bir banka bir üreticiyle anlaşıp mevcut sisteme göre optimize edilmiş ona uygun bağlantı portuna sahip ssd'ler ürettirebilir.
Evet mümkün tabiki, bankalar istedikten sonra atmlerin içinde eski tip atx çöp kasalar yerine ssd ile çalışan, hem az enerji tüketen hemde atm işlemlerinde tıkanmayacak atom serisi 4 core işlemcili, kendi dahili soğutma sistemi olan mini pc sistemler entegre edilebilir.
Hem arıza oranı azalır, hemde işlem yapan müşteriler acı çekmez, arıza oranı düşük olursa bu işlerle banka teknisyenleri daha az uğraşmış olur, banka bir bölgede bu iş için 30 tane teknisyen çalıştırıyorsa bu sayıyı azaltmış olur, bu da bankaya ekstra kazanç olarak döner. Ancak maalesef her ay milyonlarca lirayı havadan kasasına koyan bankalarımızın atm leri içler acısı, yakınımızda bir iş bankası atm si var, bu atm muntazam olarak ayda 3 kez kitlenir, ya hiç görüntü olmaz, ya windows hatası verir yada bios ekranında takılı kalır, bios ekranına bakınca zaten sistemin niye kitlendiği belli oluyor pentium 4 2.4 ghz işlemci, 512 mb bellek, 80 gb disk (disk ide bile olabilir) Böyle harabe bir sistemi atm içine koyarsan doğru düzgün hizmet veremez elbette.
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