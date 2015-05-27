SanDisk'den maliyet odaklı Z400s SATA SSD

SSD ürünleri genelde yüksek fiyatlar nedeniyle halen herkesin tercih edebileceği bir kategori haline gelebilmiş değil. Üreticilerin ise zaman zaman farklı çözümlerle maliyeti düşürmeye çalıştığını görüyoruz. Bunlardan birisi olan SanDisk, maliyete odaklandığı Z400s adında SATA tipi SSD ürününü duyurdu.





Z400s daha çok bilgisayar ve POS, ATM gibi entegre sistem sektörlerini hedefliyor. Ürün firmanın açıklamalarına göre standart HDD modellerini performans olarak 20'ye, güvenilirlik olarak 5'e, enerji tasarrufu olarak da 20'ye katlıyor.





1.7 milyon saat sürekli kullanım imkanı sunan modelin sürekli okuma hızı 549MB/s, sürekli yazma hızı 330MB/s, rastgele okuma hızı 33k IOPS, rastgele yazma hızı 62k IOPS olarak belirlenmiş. Bağlantı tarafı ise SATA Revision 3.2 (6 Gb/s) şeklinde.





Model hitap ettiği sektöre göre mSATA, 2.5 inç SATA ve M.2 form faktörleri altında satılacak. Kapasiteler ise 32GB/64GB/128GB ve 256GB şeklinde değişiyor. SanDisk henüz model için bir fiyat belirlememiş.

http://www.sandisk.com/products/ssd/sata/z400s/