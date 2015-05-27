Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

SanDisk'den maliyet odaklı Z400s SATA SSD

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,6b
1
10
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
SanDisk'den maliyet odaklı Z400s SATA SSD

SSD ürünleri genelde yüksek fiyatlar nedeniyle halen herkesin tercih edebileceği bir kategori haline gelebilmiş değil. Üreticilerin ise zaman zaman farklı çözümlerle maliyeti düşürmeye çalıştığını görüyoruz. Bunlardan birisi olan SanDisk, maliyete odaklandığı Z400s adında SATA tipi SSD ürününü duyurdu.

Z400s daha çok bilgisayar ve POS, ATM gibi entegre sistem sektörlerini hedefliyor. Ürün firmanın açıklamalarına göre standart HDD modellerini performans olarak 20'ye, güvenilirlik olarak 5'e, enerji tasarrufu olarak da 20'ye katlıyor. 

1.7 milyon saat sürekli kullanım imkanı sunan modelin sürekli okuma hızı 549MB/s, sürekli yazma hızı 330MB/s, rastgele okuma hızı 33k IOPS, rastgele yazma hızı 62k IOPS olarak belirlenmiş. Bağlantı tarafı ise SATA Revision 3.2 (6 Gb/s) şeklinde. 

Model hitap ettiği sektöre göre mSATA, 2.5 inç SATA ve M.2 form faktörleri altında satılacak. Kapasiteler ise 32GB/64GB/128GB ve 256GB şeklinde değişiyor. SanDisk henüz model için bir fiyat belirlememiş.  

http://www.sandisk.com/products/ssd/sata/z400s/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
Maliyet yani fiyat odaklı ürün , ama fiyatı belli değil. :D Ne komik...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
ssd olsun uygun fiyatlı, kapasiteli ve uzun ömürlü olsun varsın 4k performansı düşük olsun. bu ne rahatlık, bilgisayarı yavaşlatan hd miş. tüm bilgisayarlarımın diskini değiştirdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 4 yıl
4K rastgele okuma performansı çok kötü.. yazmadan bile kötü.. bir terslik olmasın değerlerde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Son kullanıcıya satacaklar mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 4 yıl
donanımcı123
Atm sistemler için ciddi anlamda kurtarıcı olacaktır, birçok atm cihazının içindeki bilgisayarlarda bad sectorden perişan olmuş 50 derecelerde, yüksek i/o ile çalışan diskler mevcut, bu diskler ancak yandığında değiştiriliyor sadece. Diskler üzerinde tabiki herhangi bir kayıt tutulmuyor, ancak banka ile atm arasında yoğun session trafiği oluyor bu veriler anlık olarak diske yazıp okunuyor, kötü bir disk olduğunda aynen bizim bilgisayardaki gibi sistem ağır çalışıyor çoğu zaman kilitlenme aşamsına geliyor, böyle ucuz maliyetli ufak boyutlu ssdlerle upgrade edildiğinde hem arıza oranı azalır hemde işlemler daha seri olur. Ancak atm cihazları için m2 sata olayı zor, birçok atm de çok eski anakartlar mevcut m2 takılması pek mümkün değil ancak pci aparat ile olabilir o da ekstra masraf, standart 2.5 faktör uygun olur. Ama bu reklam panoları için kullanılan ufak pc ler için değerlendirilebilir ucuz maliyetli m2 ssd ler.

Hocam çok iyi noktaya değinmişsiniz aslında düşününce çok maliyetli bir olay değil. Dediğiniz gibi getirilerinin yanında ciddi bir avantajı olacaktır. Büyük bir banka bir üreticiyle anlaşıp mevcut sisteme göre optimize edilmiş ona uygun bağlantı portuna sahip ssd'ler ürettirebilir.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
donanımcı123 4 yıl Virinom
Virinom

donanımcı123

Atm sistemler için ciddi anlamda kurtarıcı olacaktır, birçok atm cihazının içindeki bilgisayarlarda bad sectorden perişan olmuş 50 derecelerde, yüksek i/o ile çalışan diskler mevcut, bu diskler ancak yandığında değiştiriliyor sadece. Diskler üzerinde tabiki herhangi bir kayıt tutulmuyor, ancak banka ile atm arasında yoğun session trafiği oluyor bu veriler anlık olarak diske yazıp okunuyor, kötü bir disk olduğunda aynen bizim bilgisayardaki gibi sistem ağır çalışıyor çoğu zaman kilitlenme aşamsına geliyor, böyle ucuz maliyetli ufak boyutlu ssdlerle upgrade edildiğinde hem arıza oranı azalır hemde işlemler daha seri olur. Ancak atm cihazları için m2 sata olayı zor, birçok atm de çok eski anakartlar mevcut m2 takılması pek mümkün değil ancak pci aparat ile olabilir o da ekstra masraf, standart 2.5 faktör uygun olur. Ama bu reklam panoları için kullanılan ufak pc ler için değerlendirilebilir ucuz maliyetli m2 ssd ler.


Hocam çok iyi noktaya değinmişsiniz aslında düşününce çok maliyetli bir olay değil. Dediğiniz gibi getirilerinin yanında ciddi bir avantajı olacaktır. Büyük bir banka bir üreticiyle anlaşıp mevcut sisteme göre optimize edilmiş ona uygun bağlantı portuna sahip ssd'ler ürettirebilir.

Evet mümkün tabiki, bankalar istedikten sonra atmlerin içinde eski tip atx çöp kasalar yerine ssd ile çalışan, hem az enerji tüketen hemde atm işlemlerinde tıkanmayacak atom serisi 4 core işlemcili, kendi dahili soğutma sistemi olan mini pc sistemler entegre edilebilir.

Hem arıza oranı azalır, hemde işlem yapan müşteriler acı çekmez, arıza oranı düşük olursa bu işlerle banka teknisyenleri daha az uğraşmış olur, banka bir bölgede bu iş için 30 tane teknisyen çalıştırıyorsa bu sayıyı azaltmış olur, bu da bankaya ekstra kazanç olarak döner. Ancak maalesef her ay milyonlarca lirayı havadan kasasına koyan bankalarımızın atm leri içler acısı, yakınımızda bir iş bankası atm si var, bu atm muntazam olarak ayda 3 kez kitlenir, ya hiç görüntü olmaz, ya windows hatası verir yada bios ekranında takılı kalır, bios ekranına bakınca zaten sistemin niye kitlendiği belli oluyor pentium 4 2.4 ghz işlemci, 512 mb bellek, 80 gb disk (disk ide bile olabilir) Böyle harabe bir sistemi atm içine koyarsan doğru düzgün hizmet veremez elbette.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 4 yıl en beğenilen
Maliyet yani fiyat odaklı ürün , ama fiyatı belli değil. :D Ne komik...
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 4 yıl
cıkarsın tabi hdd devri bitti :

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
flagbearer 4 yıl
sandisk ürünleri gerçekten iyi düzgün uygun fiyatlı ürün arayan arkadaşlar x300s 256 gb lık modeline bakabilirler piyasada 312 tl gibi fiyatlara satılıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 4 yıl
Rekabet iyidir, fiyatı kırar. Şu m.2'ler bi ucuzlasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
donanımcı123 4 yıl
Atm sistemler için ciddi anlamda kurtarıcı olacaktır, birçok atm cihazının içindeki bilgisayarlarda bad sectorden perişan olmuş 60 derecelerde, yüksek i/o ile çalışan diskler mevcut, bu diskler ancak yandığında değiştiriliyor. Diskler üzerinde tabiki herhangi bir kayıt tutulmuyor, ancak banka ile atm arasında yoğun session trafiği oluyor bu veriler anlık olarak diske yazıp okunuyor, kötü bir disk olduğunda aynen bizim bilgisayardaki gibi sistem ağır çalışıyor çoğu zaman kilitlenme aşamsına geliyor, böyle ucuz maliyetli ufak boyutlu ssdlerle upgrade edildiğinde hem arıza oranı azalır hemde işlemler daha seri olur. Ancak atm cihazları için m2 sata olayı zor, birçok atm de çok eski anakartlar mevcut m2 takılması pek mümkün değil ancak pci aparat ile olabilir o da ekstra masraf, standart 2.5 faktör uygun olur. Ama bu reklam panoları için kullanılan ufak pc ler için değerlendirilebilir ucuz maliyetli m2 ssd ler.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3641 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, ssd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Sony Xperia M4 Aqua mercek altında "Orta segment te artık su geçirmiyor" 4 yıl Samsung Galaxy S6 video inceleme "Yeni nesil amiral gemi telefon testte" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim