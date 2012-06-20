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SanDisk'ten dört yeni USB 3.0 bellek: Extreme, Glide, Facet ve Pop

6 yıl
9,9b
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Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Tüketicilere SSD, taşınabilir sabit disk, USB bellek ve bellek kartı gibi çeşitli  veri depolama çözümleri sunan SanDisk, bugün 4 yeni USB belleğini duyurdu. USB belleklerin ortak yanı USB 3.0 arabirimine destek vermeleri. Extreme (sol alttaki), Cruzer Facet (sol üstteki), Cruzer Pop (sağ alttaki) ve Cruzer Glide'ın (sağ üstteki) teknik özellikleri şu şekilde;
Cruzer Extreme:
  • 70.87 mm x 21.34 mm x 11.43 mm ebatlarında kızaklı tasarım
  • Saniyede 190 MB'a varan veri transfer hızı
  • 16 GB, 32 GB, 64 GB kapasite seçenekleri
  • Fiyat kapasiteye göre 64.99$ ile 159.99$ arasında değişiyor

Cruzer Facet:
  • 45 mm x 12 mm x 4.5 mm ebatlarında paslanmaz çelik tasarım
  • Mavi, kırmızı, gümüş renk seçenekleri
  • 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB kapasite seçenekleri
  • Fiyat kapasiteye göre 32.99$ ile 84.99$ arasında değişiyor

Cruzer Glide:
  • 60.20 x 20.83 x 11.18 mm ebatlarında kızaklı tasarım
  • 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB kapasite seçenekleri
  • 4 GB: 19.99$, 8 GB: 29.99$, 16 GB: 49.99$, 32 GB: 79.99$, 64 GB: 139.99$, 128 GB: 249.99$ (128 GB'lık versiyon üçüncü çeyrekte satışa sunulacak)

Cruzer Pop:
  • 45 mm x 18 mm x 3.78 mm ebatlarında tasarım
  • 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB kapasite seçenekleri
  • Farklı desen seçenekleri
  • Fiyat kapasiteye göre 32.99$ ile 89.99$ arasında değişiyor.

http://www.sandisk.com/products/usb-flash-drives/cruzer-pop-usb-flash-drive Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl
RapscallioN
Tabi kucuk parcali birsuru dosya atarsaniz o hiz oluyor 10-15 mb...

Güzel tespit. Yalnız ben şimdiye kadar benim ADATA PD7 de öyle bir olaya hiç denk gelmedim.
Yalnız şu da var ki ben 2Gb olanı 41 Dolara alırken, 8Gb olan 150 Dolar idi...
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tutasste 6 yıl
Cruzer Glide modelinin 128 gb olanları şuan piyasada 150-200 TL arasıdır. Çoğu insanlar dosya transfer hızından çok şikayetçi. Transfer hızı 4-5 mb arasıdır.
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RapscallioN 6 yıl
Tabi kucuk parcali birsuru dosya atarsaniz o hiz oluyor 10-15 mb...
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meego 6 yıl
Saniyede 190 MB'a varan veri transfer hızı ve fiyatı 160$ baya iyimiş
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lienjoui1997 6 yıl
USB belleklerin ortak yanı USB 3.0 arabirimine destek vermeleri.
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