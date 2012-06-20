SanDisk'ten dört yeni USB 3.0 bellek: Extreme, Glide, Facet ve Pop

Haber Editörü
Tüketicilere SSD, taşınabilir sabit disk, USB bellek ve bellek kartı gibi çeşitli veri depolama çözümleri sunan SanDisk, bugün 4 yeni USB belleğini duyurdu. USB belleklerin ortak yanı USB 3.0 arabirimine destek vermeleri. Extreme (sol alttaki), Cruzer Facet (sol üstteki), Cruzer Pop (sağ alttaki) ve Cruzer Glide'ın (sağ üstteki) teknik özellikleri şu şekilde;
Cruzer Extreme:
- 70.87 mm x 21.34 mm x 11.43 mm ebatlarında kızaklı tasarım
- Saniyede 190 MB'a varan veri transfer hızı
- 16 GB, 32 GB, 64 GB kapasite seçenekleri
- Fiyat kapasiteye göre 64.99$ ile 159.99$ arasında değişiyor
Cruzer Facet:
- 45 mm x 12 mm x 4.5 mm ebatlarında paslanmaz çelik tasarım
- Mavi, kırmızı, gümüş renk seçenekleri
- 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB kapasite seçenekleri
- Fiyat kapasiteye göre 32.99$ ile 84.99$ arasında değişiyor
Cruzer Glide:
- 60.20 x 20.83 x 11.18 mm ebatlarında kızaklı tasarım
- 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB kapasite seçenekleri
- 4 GB: 19.99$, 8 GB: 29.99$, 16 GB: 49.99$, 32 GB: 79.99$, 64 GB: 139.99$, 128 GB: 249.99$ (128 GB'lık versiyon üçüncü çeyrekte satışa sunulacak)
Cruzer Pop:
- 45 mm x 18 mm x 3.78 mm ebatlarında tasarım
- 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB kapasite seçenekleri
- Farklı desen seçenekleri
- Fiyat kapasiteye göre 32.99$ ile 89.99$ arasında değişiyor.
http://www.sandisk.com/products/usb-flash-drives/cruzer-pop-usb-flash-drive Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Güzel tespit. Yalnız ben şimdiye kadar benim ADATA PD7 de öyle bir olaya hiç denk gelmedim.
Yalnız şu da var ki ben 2Gb olanı 41 Dolara alırken, 8Gb olan 150 Dolar idi...