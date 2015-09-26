Sanal gerçeklik gözlüğüyle gelen ilk drone: FLYBi

Son dönemde hem kişisel hem de profesyonel kullanım için drone modelleri çeşitleniyor Her biri farklı özellikler ile birbirinden ayrılmaya çalışırken, Kickstarter benzeri çalışma gösteren Indiegogo'nun son konuğu FLYBi, sürece sanal gerçekliği de dahil ediyor.

Tasarımsal olarak oldukça modern görünen ve güvenlik amacıyla dört adet pervanesinin etrafı kapatılan FLYBi, teknik altyapısı ve özellikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Tamamen otonom olarak çalışabilen ve akıllı telefon uygulaması üzerinden verilen rotayı takip edebilen araç, ilginç olarak saat formunda geliştirilen kontrolcüsüyle de uzaktan yönetilebiliyor. Kablosuz olarak çalışan ve üzerinde drone'dan gelen görüntüyü yansıtan 1.8-inç'lik ekran yer alan kontrolcü, yönlendirme işlemini ufak joystick, yükseklik ve dönme işlemlerini ise tekerlek şeklindeki butonlarıyla yerine getirebiliyor.

Ön kısmına yerleştirilen 12MP'lik 1080 piksel (60fps) HD kamerası ile yüksek kaliteli video çekimlerinin altından kalkabilen FLYBi, daha önce görülmemiş üzere bu kamera ile beraberinde gelen sanal gerçeklik başlığı arasında etkili bir entegrasyon kurabiliyor. Bünyesinde HD ekranlar yer alan ve kablosuz olarak çalışma gösteren sanal gerçeklik başlığı, kafanın çevrildiği yöne doğru drone'un kamerasını da çeviriyor ve böylece harici bir kontrolcü ile kamerayı yönetme ihtiyacı ortadan kaldırılabiliyor. Yapısı gereği 55 derecelik bir açıda hareket sunan kamera, bu hareketli yapısı sayesinde görüntü sabitleme de gerçekleştirebiliyor.

FLYBi'yı rakiplerinden ayrıdan bir diğer önemli özellik ise otomatik batarya değiştirme sistemi. Bu amaç için tasarlanmış özel bir taşıma çantası bulunan drone, bataryası azaldığı zaman bu çantaya iniş yapıyor ve burada bataryasını değiştirebiliyor. İniş, kalkış ve batarya değişim sürecini de otomatik olarak gerçekleştiren drone, teknik olaraksa maksimum 50 km hız, 28 dakika uçuş süresi, GPS, jiroskop, ivme ölçer, pusula, 2 km'ya yakın kablosuz yönetim mesafesi ve 1 KG ağırlık gibi detaylar taşıyor.

Oldukça dolu yapısıyla Indiegogo üzerinde şimdiye kadar 19,780$ toplamayı başaran FLYBi, tüm set için yapılacak en az 1795$, sadece drone içinse 250$ bağış ile 2016 Haziran ayında elde edilebiliyor. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.indiegogo.com/projects/flybi-first-drone-with-virtual-reality-goggles#/story