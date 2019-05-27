Sanal gerçeklik ile Alzheimer teşhisi kolaylaşacak

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar heyecan verici bir araştırmaya imza attı. Yeni çalışmaya göre sanal gerçeklik navigasyon testi ile Alzheimer hastalığını erken evrelerde yakalamak mümkün. Ayrıca yeni yöntemin, altın standart klinik tanı yöntemleri ile kıyaslandığında daha başarılı olduğu ve daha doğru tahminlerde bulunduğu belirtiliyor.

Alzheimer'ın sebep olduğu nörodejenerasyondan etkilenen bölüm entorhinal korteks olarak adlandırılıyor. Bu bölüm uzaysal olarak yönümüzü algılamamızı ve uzaysal düzlemdeki navigasyon işlemlerinden sorumlu bölge olarak biliniyor. Mild cognitive impairment (MCI) veya hafif bilişsel bozukluklar olarak adlandırılan rahatsızlıklar ise Alzheimer hastalığı açısından öncü belirtiler olarak karşımıza çıkabiliyor lakin bazı durumlarda Alzheimer hastalığıyla ilişkili olmayıp yaşlanmanın doğal bir süreci olarak da karşımıza çıkabiliyor. Düzenli fiziksel egzersiz ile oldukça yüz güldürücü bir şekilde tedavi edilebiliyor.

Ayrıca bu çalışmaları yıllardır yapmak istediklerini lakin VR yani sanal gerçeklik teknolojisinin ancak şimdi hastalar üzerinde kolayca araştırma yapabilecek konuma geldiğini sözlerine ekledi.

Hastalar VR navigasyon testine alındıktan sonra araştırmacılar; Alzheimer biyobelirteçleri pozitif gelen hastaların, biyobelirteçleri negatif gelen hastalara oranla verilen görevlerde daha yüksek oranda başarısızlık gösterdiğini ortaya koydu. VR testi gelecekte ilaç tedavilerini deneyen hastalarda hastalığın evrelerini ve ve tedavi sürecinde gerçekleşebilecek bilişsel gelişmeleri takip etmek için bir ölçüm yöntemi olarak kullanılabilir.

Umut vadeden yeni araştırma Brain dergisinde yayımlandı.

https://newatlas.com/vr-alzheimers-detection-mild-cognitive-impairment/59855/

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Yeni geliştirilenaracı ile yapılantestleri sayesinde hafif bilişsel bozukluklara sahip ve hastalık prognozuyönüne kayan hastalar tespit edilebilecek.'nde araştırmacıbeyin hücrelerininyetisininvebenzer yapıda olduğunu, bu navigasyon yetilerini test ederekile ilgili ilaç deneylerine katkı sağlanabileceğini veaktarılabileceğini söyledi.Araştırmacılaryaniteknolojisini, insanlarınbozulup bozulmadığını test edecek şekilde geliştirdi. Araştırmacılar yeni yöntemin hafif bilişsel bozukluğu olan hastalardariskini belirleme gücünü test etmek amacıylaolan hastalarla yani tekgrubu ile çalıştı. Hastalardan,(BOS) alınarakbiyobelirteçleri ile karşılaştırıldı veAraştırmacılar bir sonraki adımda yeni yöntemi,başlangıcını ve hastalığın evrelerini tespit edebilecek ve herkes tarafından ulaşılabilecekhaline getirmek için çalışacaklar. Ayrıca bilim insanlarıneredeyseolduğunu veyaklaşımlar sayesinde'ın tanısının oldukça uygunkonulabileceğini düşünüyorlar.