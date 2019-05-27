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Sanal gerçeklik ile Alzheimer teşhisi kolaylaşacak

Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar sanal gerçeklik navigasyon testi ile Alzheimer hastalığını erken evrelerde tespit edebilecek. Hastalarda VR ile entorhinal korteks değerlendirmesi yapılacak.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Tuğrul Güven Erturun
Haber Editörü
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Cambridge Üniversitesi'nden araştırmacılar heyecan verici bir araştırmaya imza attı. Yeni çalışmaya göre sanal gerçeklik navigasyon testi ile Alzheimer hastalığını erken evrelerde yakalamak mümkün. Ayrıca yeni yöntemin,  altın standart klinik tanı yöntemleri ile kıyaslandığında daha başarılı olduğu ve daha doğru tahminlerde bulunduğu belirtiliyor.

Alzheimer'ın sebep olduğu nörodejenerasyondan etkilenen bölüm entorhinal korteks olarak adlandırılıyor. Bu bölüm uzaysal olarak yönümüzü algılamamızı ve uzaysal düzlemdeki navigasyon işlemlerinden sorumlu bölge olarak biliniyor. Mild cognitive impairment (MCI) veya hafif bilişsel bozukluklar olarak adlandırılan rahatsızlıklar ise Alzheimer hastalığı açısından öncü belirtiler olarak karşımıza çıkabiliyor lakin bazı durumlarda Alzheimer hastalığıyla ilişkili olmayıp yaşlanmanın doğal bir süreci olarak da karşımıza çıkabiliyor. Düzenli fiziksel egzersiz ile oldukça yüz güldürücü bir şekilde tedavi edilebiliyor.

Sanal gerçeklik testi ile Alzheimer bulguları tespit edilecek


Yeni geliştirilen sanal gerçeklik tanı aracı ile yapılan navigasyon testleri sayesinde hafif bilişsel bozukluklara sahip ve hastalık prognozu Alzheimer yönüne kayan hastalar tespit edilebilecek.

Cambridge Üniversitesi'nde araştırmacı Dennis Chan beyin hücrelerinin navigasyon yetisinin insanlarda ve kemirgenlerde benzer yapıda olduğunu, bu navigasyon yetilerini test ederek Alzheimer ile ilgili ilaç deneylerine katkı sağlanabileceğini ve bilimsel keşiflerin klinik kullanıma aktarılabileceğini söyledi. Ayrıca bu çalışmaları yıllardır yapmak istediklerini lakin VR yani sanal gerçeklik teknolojisinin ancak şimdi hastalar üzerinde kolayca araştırma yapabilecek konuma geldiğini sözlerine ekledi.

VR ile entorhinal korteks değerlendirmesi yapılacak

Araştırmacılar VR yani sanal gerçeklik teknolojisini, insanların entorhinal korteksinin bozulup bozulmadığını test edecek şekilde geliştirdi. Araştırmacılar yeni yöntemin hafif bilişsel bozukluğu olan hastalarda Alzheimer riskini belirleme gücünü test etmek amacıyla 45 adet hafif bilişsel bozukluğu olan hastalarla yani tek bir kohort grubu ile çalıştı. Hastalardan, beyin omurilik sıvısı (BOS) alınarak Alzheimer biyobelirteçleri ile karşılaştırıldı ve 12 hastanın biyobelirteç sonuçlarının pozitif olduğu tespit edildi.

Hastalar VR navigasyon testine alındıktan sonra araştırmacılar; Alzheimer biyobelirteçleri pozitif gelen hastaların, biyobelirteçleri negatif gelen hastalara oranla verilen görevlerde daha yüksek oranda başarısızlık gösterdiğini ortaya koydu. VR testi gelecekte ilaç tedavilerini deneyen hastalarda hastalığın evrelerini ve ve tedavi sürecinde gerçekleşebilecek bilişsel gelişmeleri takip etmek için bir ölçüm yöntemi olarak kullanılabilir.
Araştırmacılar bir sonraki adımda yeni yöntemi, Alzheimer başlangıcını ve hastalığın evrelerini tespit edebilecek ve herkes tarafından ulaşılabilecek basit bir uygulama haline getirmek için çalışacaklar. Ayrıca bilim insanları mobil cihazların neredeyse her yerde olduğunu ve uygulama tabanlı yaklaşımlar sayesinde Alzheimer'ın tanısının oldukça uygun maliyetlerle konulabileceğini düşünüyorlar.

Umut vadeden yeni araştırma Brain dergisinde yayımlandı.

https://newatlas.com/vr-alzheimers-detection-mild-cognitive-impairment/59855/ Yorum Yaz
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