Sanal gerçeklik ile hayat kurtarabilirsiniz

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"HTC Vive için sistemler hazır"

Sanal gerçeklik konsepti, günümüzde ağırlıklı olarak oyunlarda gündeme geliyor ve yatırımlar da o yönde ilerliyor. Afrika'da bir girişim, yeni doğanların hayatlarını kurtarabilmek adına sanal gerçeklik konseptinden faydalanmayı planlıyor.Afrika'da yılda 470 bin bebek, doğduğu ilk gün yetersiz müdahale ve ağrılar sebebiyle hayatını kaybediyor. Acil Servisler için Hayat Kurtaran Talimatlar - LIFE adındaki girişim, kıtadaki 2.5 milyon acil servis çalışanına, sanal gerçeklik oyunları üzerinden gerekli eğitimleri vermeyi amaçlıyor.Normalde, sağlık çalışanları için yüz yüze eğitimler yapılıyor ancak şu anda sadece üçte birine ulaşılmış durumda. Girişim, hem sanal gerçeklik gözlüğü aksesuarları için, hem deiçin farklı oyunlar geliştirecek. Aksesuar uygulamaları herkesin erişebileceği şekilde geliştirilecek.ise, maliyetlerden ötürü belirli bir gruba yönelik olacak.girişimi ve Oxford'dan Prof. Mike English, proje için 100 bin pounda ihtiyaç duyuyor ve bunun için topluluk destek platformu üzerinden bağışlarınızı bekliyor. HTC de, projeye 20 bin pound değerinde bağışta bulunacak. Projenin bir yıl içerisinde faaliyete geçmesi bekleniyor.