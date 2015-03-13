Sanal ile arttırılmış gerçekliği birleştiren Impression π, Kickstarter'da destek aramaya başladı

Facebook tarafından satın alınan Oculus Rift'in yeniden gündeme getirdiği sanal gerçeklik başlıkları, sayı olarak artmaya devam ediyor olmalarına rağmen halen tam anlamıyla kullanıma geçebilmiş değiller. Kağıt üstünde ya da konsept tasarımlarda inanılmaz deneyimler vaat eden bu cihazlar arasına eklenen en son çözümlerden Impression ?, hayata geçebilmek Kickstarter'da bağış topluyor.

Team Impression Pi tarafından hazırlanan Impression ?, daha ucuza üretebilmek adına birçok benzeri gibi ekran olarak akıllı telefonları kullanıyor ve kompakt tasarım yapısıyla nispeten taşınabilir bir alternatif sunuyor. Ön bölümünde yer alan iki adet RGB ile kızılötesi kameraları ve kızılötesi projektör sistemiyle akıllı telefonlar üzerinden sunduğu sanal gerçeklik deneyimini arttırılmış gerçeklik düzeyine de taşıyabilen ürün, üç boyutlu olarak el hareketlerini algılayabildiği için herhangi başka bir kontrolcüye ihtiyaç duymuyor. Oyun, eğlence ya da standart internet gezmelerini geleceğe uyarlayan Impression ?, dahili sensörleriyle kafa konumu da algılıyor ve böylece sanal ortam ile daha doğal bir şekilde etkileşime girilebiliyor. Ortam taramasıyla bulunan yeri haritalandırabilen sanal ve arttırılmış gerçeklik başlığı, özel kullanıcı arayüzüyle de Tony Stark'ın (Iron Man) özenilen kontrol sürecini gerçeğe dönüştürebiliyor.





Kickstarter'da 78,000$ ile yola çıkan ve şimdiye kadar 23,173$ bağış toplamayı başaran Impression ? sanal ve arttırılmış gerçeklik başlığı, yapılacak en az 60$ bağış ile 2015 Eylül ayında elde edilebiliyor. Hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/impressionpi/impression-mobile-vr-ar-with-gesture-position-trac?ref=category_recommended