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    Apple Vision Pro’yu bekleyenlere kötü haber: Cihaz rezervasyonla satılacak

    Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen WWDC 2023 etkinliğinde Apple, ilk karma gerçeklik kasını tanıtmıştı. Vision Pro olarak adlandırılan cihaz çıkışında yalnızca rezervasyonla satılabilir.
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    Apple Vision Pro herkes tarafından satın alınamayacak Tam Boyutta Gör
    WWDC 2023 etkinliğinde iPhone, iPad, Mac ve Watch hakkında önemli duyurulan yapan Apple, büyük bir sürprizle karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro’yu da gözler önüne sermişti. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde iPhone’un yerini alması beklenen Vision, iddialara göre çıkışında herkes tarafından erişilemeyecek.

    Vision Pro, birinci nesil Apple Watch gibi rezervasyonla satılacak

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Power On haber köşesinde Vision Pro’nun satışı hakkında bir bilgi paylaştı. Gurman’a göre Cupertino merkezli şirket, çıkışında Vision Pro’yu yalnızca rezervasyon ile satacak. Firma, benzer bir taktiği birinci nesil Apple Watch satışında da uygulamıştı.

    Apple Vision Pro herkes tarafından satın alınamayacak Tam Boyutta Gör
    Gurman’ın kaynaklarına göre Apple, fiziksel mağazalarında Vision Pro için özel bölümler oluşturacak ve müşteriler, cihazı deneyebilecek ve aksesuarların boyutunu anlayabilecek. Muhtemelen firma, mağaza çalışanlarını Vision Pro ile beraber ek aksesuar satmaları konusunda teşvik edecek. 3499 dolar fiyat etiketi ile satılacak olan Vision Pro’nun 150,000 birim satılması bekleniyor. Bakalım Apple, birinci nesil Vision Pro’dan beklediğini bulabilecek mi?
    Kaynakça https://wccftech.com/apple-vision-pro-purchased-through-appointment-system/?dark=1 https://michaelsteeber.substack.com/p/experience-room-apple-vision-pro
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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 4 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 4 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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