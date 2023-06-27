Apple Vision Pro’yu bekleyenlere kötü haber: Cihaz rezervasyonla satılacak

Teknoloji Editörü
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etkinliğinde iPhone, iPad, Mac ve Watch hakkında önemli duyurulan yapan Apple, büyük bir sürprizle karma gerçeklik gözlüğü WWDC 2023 Vision Pro’yu da gözler önüne sermişti. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde iPhone’un yerini alması beklenen Vision, iddialara göre çıkışında herkes tarafından erişilemeyecek.
Vision Pro, birinci nesil Apple Watch gibi rezervasyonla satılacak
Apple’a yakın kaynakları ile bilinen
Mark Gurman, Power On haber köşesinde Vision Pro’nun satışı hakkında bir bilgi paylaştı. Gurman’a göre Cupertino merkezli şirket, çıkışında Vision Pro’yu yalnızca rezervasyon ile satacak. Firma, benzer bir taktiği birinci nesil Apple Watch satışında da uygulamıştı.
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Gurman’ın kaynaklarına göre Apple, fiziksel mağazalarında
Vision Pro için özel bölümler oluşturacak ve müşteriler, cihazı deneyebilecek ve aksesuarların boyutunu anlayabilecek. Muhtemelen firma, mağaza çalışanlarını Vision Pro ile beraber ek aksesuar satmaları konusunda teşvik edecek. 3499 dolar fiyat etiketi ile satılacak olan Vision Pro’nun 150,000 birim satılması bekleniyor. Bakalım Apple, birinci nesil Vision Pro’dan beklediğini bulabilecek mi?
Kaynakça
https://wccftech.com/apple-vision-pro-purchased-through-appointment-system/?dark=1
https://michaelsteeber.substack.com/p/experience-room-apple-vision-pro
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D