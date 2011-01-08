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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire entegre televizyon alıcılı Radeon HD 5570 Xtend TV modelini gösterdi

8 yıl
14,7b
1
33
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire entegre televizyon alıcılı Radeon HD 5570 Xtend TV modelini gösterdi
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AMD Fusion ve Intel Sandy Bridge işlemcili anakartlarıyla gündemde olan Sapphire, entegre televizyon alıcısına sahip Radeon HD 5570 Xtend TV modelini tanıttı. ATi'nin yıllar önce pazara sunduğu All-in-Wonder serisi entegre televizyon alıcılı ekran kartlarının yeni nesildeki temsilcisi olan ekran kartıü standart çözünürlük desteğine sahip tv alıcısıyla geliyor.

Televizyon yayınlarını gösterebilmesinin yanında beraberinde gelen yazılımla kayıt edilmesine de olanak tanıyan DirectX 11 destekli ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB/1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 400x paralel işlem birimiyle gelen ekran kartı, UVD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Sapphire tarafından yakında satışa sunulması beklenirken, özellikle hepsi bir arada formundaki bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor.

Sapphire entegre televizyon alıcılı Radeon HD 5570 Xtend TV modelini gösterdi
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Sapphire entegre televizyon alıcılı Radeon HD 5570 Xtend TV modelini gösterdi
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DH Misafiri 8 yıl
fiyat seçeneklerini belirtmemişsiniz
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KANUNI61 8 yıl
eeee karasal yayınmı kaldı artık nebu şimdi
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CrySystem 8 yıl

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maviay1980 8 yıl
BBC ONE'a bakılacak olursa benim skystar2'den farksız görüntüsü var.Analog yayın olmasına rağmen gayet hoş görüntüsü var keşkem dvb-t'ye de destek verseydi hehe...
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MxFxOx 8 yıl
bu markayı hiç görmedim Tr'de yok galiba güzel düşünmüşler
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peters 8 yıl
değişiklik olması güzel olmuş tv seyrederken bu kartı takarım oyun oynarkende diğerini
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DG Chester 8 yıl
Scart isteriz Scart isteriz xD
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MrPerFormance 8 yıl
Harika olmuş. Umarım ileride dvb-s tv kartınıda entegre ederler. Ayrıca bu ekran kartının media center ile çalışabilme özelliğide varmı oda önemli.
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M@U 8 yıl
Xtend-TV'si ya! Bunun adı All In Wonder'dır.
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OverClocK1ng 8 yıl
M@U
Xtend-TV'si ya! Bunun adı All In Wonder'dır.

Yani...
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Cremiesto 8 yıl
normal anten degil o kablolu tv diye birşey var ^^
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Utkii 8 yıl
bizim evde kablo tv var. uydunet in yani. şimdi ben bunu alsam, kablo tv nin antene bağlasam, kablo tvdeki kanallar mı çekecek yani?
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infom@n 8 yıl
Yav bazen keyif olsun diye alienwareden bilgisayar topluyorum CF veya SLI yapınca bilgisayara ne tv kartı ne ses kartı hiçbir şey takılmıyor :D
Tek slot TV+Ses+Wifi yapsalar çok manyak olur:D
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daysleeperxp 8 yıl
Nostalji olmuş, All-İn-Wonder 9800 se ekran kartımı hatırlattı bana, daha çok oyun için almıştım hiç tv seyretme şansım olmadan bozmuştum.Güzel hareketler bunlar.
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sarikanarya567 8 yıl
Keşke dijital olsaymış,kaç kişi kullanıyorki artık normal anteni.
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