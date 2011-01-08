Sapphire entegre televizyon alıcılı Radeon HD 5570 Xtend TV modelini gösterdi

AMD Fusion ve Intel Sandy Bridge işlemcili anakartlarıyla gündemde olan Sapphire, entegre televizyon alıcısına sahip Radeon HD 5570 Xtend TV modelini tanıttı. ATi'nin yıllar önce pazara sunduğu All-in-Wonder serisi entegre televizyon alıcılı ekran kartlarının yeni nesildeki temsilcisi olan ekran kartıü standart çözünürlük desteğine sahip tv alıcısıyla geliyor.

Televizyon yayınlarını gösterebilmesinin yanında beraberinde gelen yazılımla kayıt edilmesine de olanak tanıyan DirectX 11 destekli ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 512MB/1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. 400x paralel işlem birimiyle gelen ekran kartı, UVD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor.

Sapphire tarafından yakında satışa sunulması beklenirken, özellikle hepsi bir arada formundaki bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor.