Sapphire, ilk işlemci soğutucusu Vapor-X'in sevkiyatına başladı

Ekran kartı, anakart ve mini bilgisayar üreticisi Sapphire, ürün gamındaki ilk işlemci soğutucusu Vapor-X'in sevkiyatına başlandığını, bugün yayımladığı basın duyurusuyla bizlerle paylaştı. Yeni işlemci soğutucusu, isimlendirmesinden anlaşılacağı üzere Sapphire'in ekran kartlarında kullandığı ödüllü soğutma teknolojisi Vapor-X'i temel alıyor. İşlemci yüzeyi ile doğrudan temas halinde olan ''Vapor Chamber'' bölümü, ısıyı her biri 7 mm çapındaki 4 adet ısı borusuna iletiyor. Isı boruları da ısıyı alüminyum yapraklara taşıyor.



135 mm x 110.4 mm x 163.5 mm boyutlarında ve 924.85 gram net ağırlığında (Brüt ağırlık: 1524.8 gram) tasarlanan Vapor X'in alüminyum yaprakları iki adet 120 mm'lik fan tarafından soğutuluyor. Isı seviyesine göre 495 devir / dakika ile 2.200 devir / dakika hızları arasında çalışan bu fanlar, maksimum 77 CFM seviyesinde hava üflüyor ve maksimum 40 dB ses çıkarıyor.



Intel (LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011) ve AMD (Soket FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+) montaj kitiyle gelen Vapor X'in, 80$'ın altında fiyatlandırılması bekleniyor. Vapor X'in daha detaylı görsellerini aşağıdaki fotoğraf galerimizden inceleyebilirsiniz.



http://www.sapphiretech.com/presentation/media/?psn=0004&articleID=4906