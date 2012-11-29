Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sapphire, ilk işlemci soğutucusu Vapor-X'in sevkiyatına başladı

6 yıl
734
1
8
Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sapphire, ilk işlemci soğutucusu Vapor-X'in sevkiyatına başladı
Tam Boyutta Gör
Ekran kartı, anakart ve mini bilgisayar üreticisi Sapphire, ürün gamındaki ilk işlemci soğutucusu Vapor-X'in sevkiyatına başlandığını, bugün yayımladığı basın duyurusuyla bizlerle paylaştı. Yeni işlemci soğutucusu, isimlendirmesinden anlaşılacağı üzere Sapphire'in ekran kartlarında kullandığı ödüllü soğutma teknolojisi Vapor-X'i temel alıyor. İşlemci yüzeyi ile doğrudan temas halinde olan ''Vapor Chamber'' bölümü, ısıyı her biri 7 mm çapındaki 4 adet ısı borusuna iletiyor. Isı boruları da ısıyı alüminyum yapraklara taşıyor.
135 mm x 110.4 mm x 163.5 mm boyutlarında ve 924.85 gram net ağırlığında (Brüt ağırlık: 1524.8 gram) tasarlanan Vapor X'in alüminyum yaprakları iki adet 120 mm'lik fan tarafından soğutuluyor. Isı seviyesine göre 495 devir / dakika ile 2.200 devir / dakika hızları arasında çalışan bu fanlar, maksimum 77 CFM seviyesinde hava üflüyor ve maksimum 40 dB ses çıkarıyor.
Intel (LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011) ve AMD (Soket FM1, FM2, AM2, AM2+, AM3, AM3+) montaj kitiyle gelen Vapor X'in, 80$'ın altında fiyatlandırılması bekleniyor. Vapor X'in daha detaylı görsellerini aşağıdaki fotoğraf galerimizden inceleyebilirsiniz.
Sapphire, ilk işlemci soğutucusu Vapor-X'in sevkiyatına başladı
Tam Boyutta Gör

http://www.sapphiretech.com/presentation/media/?psn=0004&articleID=4906 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
01myavuz 6 yıl
Anakartada yazık biraz hafif olsa ne vardı. Hepsi birarada su soğutmalar daha mantıklı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alperen_69 6 yıl
plastikle çok çevrelenmiş ,ikinci fan isteğe bağlı olmalıydı bence olmamış ,bu kadar zaman sonra bir ürün çıkarıyorsun bari farklı ve işlevli olsaydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IBreak4LoveI 6 yıl
devamı gelir inş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ne Veriyim Abime 6 yıl
1.5 kg ve 40 dB

hay maşallah
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Röportaj: Çağlayan NUR ile Alcatel-Lucent Enterprise'in OpenTouch çözümünü konuştuk. 6 yıl Sony'den Windows 8'li ve dokunmatik ekranlı yeni nesil bilgisayarlar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim