Sapphire'in Radeon HD 6990 modeli detaylandı

Ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Sapphire, AMD'nin yeni amiral gemisi olarak 8 Mart'ta lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6990 modelini CeBIT 2011'de katılımcıların beğenisine sundu. Sapphire, referans tasarımı baz alan ekran kartıyla birlikte, kartın pazara sunulacağı kutu tasarımı da gösterdi.

AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cayman XT GPU'sunun çiftine sahip olan DirectX 11 destekl ikinci nesil ekran kartı, 3072x paralel işlem birimi, 2x 256-bit bellek veri yolu desteği ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 830MHz'de bellekleri ise 5000MHz'de çalışan Radeon HD 6990, Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerini de destekliyor.

Sapphire'in 8 Mart'ta lanse edeceği ve ülkemizde de pazara sunacağı Radeon HD 6990 modeli için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

http://lab501.ro/stiri/cebit-2011-sapphire-hd-6990-retail-box