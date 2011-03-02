Sapphire'in Radeon HD 6990 modeli detaylandı

Ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Sapphire, AMD'nin yeni amiral gemisi olarak 8 Mart'ta lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6990 modelini CeBIT 2011'de katılımcıların beğenisine sundu. Sapphire, referans tasarımı baz alan ekran kartıyla birlikte, kartın pazara sunulacağı kutu tasarımı da gösterdi.
AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cayman XT GPU'sunun çiftine sahip olan DirectX 11 destekl ikinci nesil ekran kartı, 3072x paralel işlem birimi, 2x 256-bit bellek veri yolu desteği ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 830MHz'de bellekleri ise 5000MHz'de çalışan Radeon HD 6990, Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerini de destekliyor.
Sapphire'in 8 Mart'ta lanse edeceği ve ülkemizde de pazara sunacağı Radeon HD 6990 modeli için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
http://lab501.ro/stiri/cebit-2011-sapphire-hd-6990-retail-box Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yarın basşa bır haber gigabyte ın da 6990 modeli göründü,
özellikler 3072x paralel işlem birimi, 2x 256-bit bellek veri yolu desteği ve 4GB GDDR5 bellek ..!!!
ayrıca boşta 62 derece biraz garip geldi..zannetmıyorum ıdle konumunda 62 dereceye kadar cıksın..sonucta idle de 30watt civarı birşey cekmıyor mu kart.?
Türkiye fiyatıda 699usd + kdv olur bu da 1300tl'ye tekabül eder
4 Yıl önce aldığım 3650 ile aynı...
muhtemelen birden fazla ekran takılmış o yüzden 157MHz yerine 400MHz'de çalışıyor..
nvidianın 590 ı bunu geçseydi şşimdiye sunulmuştu ve test sonuçları ortalığa düşmüştü telaşa gerek yok bunu alan 28nm ye kadar en hızlı olur artık
taminimce 360w gibi bir tdp değeri olacak
her türlü 6990 diyorum başka bişiy demiyorum
375watt + üzerindeki switchle hızlarını arttırabiliyor ve 450watta kadar tüketiyor. 590 bir 500watt civarı gelir heralde.
Bazı fanboylar Türkçeden anlamıyor bari İngilizce yazalım da belki anlarlar... (İnşallah doğru yazmışımdır... )