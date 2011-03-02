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Sapphire'in Radeon HD 6990 modeli detaylandı

8 yıl
21,8b
1
32
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sapphire'in Radeon HD 6990 modeli detaylandı
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Ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden birisi olan Sapphire, AMD'nin yeni amiral gemisi olarak 8 Mart'ta lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6990 modelini CeBIT 2011'de katılımcıların beğenisine sundu. Sapphire, referans tasarımı baz alan ekran kartıyla birlikte, kartın pazara sunulacağı kutu tasarımı da gösterdi.

AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Cayman XT GPU'sunun çiftine sahip olan DirectX 11 destekl ikinci nesil ekran kartı, 3072x paralel işlem birimi, 2x 256-bit bellek veri yolu desteği ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 830MHz'de bellekleri ise 5000MHz'de çalışan Radeon HD 6990, Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerini de destekliyor.

Sapphire'in 8 Mart'ta lanse edeceği ve ülkemizde de pazara sunacağı Radeon HD 6990 modeli için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Sapphire'in Radeon HD 6990 modeli detaylandı
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Sapphire'in Radeon HD 6990 modeli detaylandı
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http://lab501.ro/stiri/cebit-2011-sapphire-hd-6990-retail-box Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
atiktuk 8 yıl
sapphire in modeli ayrı diğerlerinin ayrı mı?öyle bir haber yapılıyor kı gören de sapphire in 6990 modeli cok farklı sanki diye zanneder..tüm firmaların modelleri aynı değil mi her zaman?hepsinde bu sayılar aynı değil mi..3072x paralel işlem birimi, 2x 256-bit bellek veri yolu desteği ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesi..bu haberler neden böyle tekrar tekrar yapılır anlamam..extra soğutucu dızaynı veya hız asırtmalı gelir hadi bir nebze ..
yarın basşa bır haber gigabyte ın da 6990 modeli göründü,
özellikler 3072x paralel işlem birimi, 2x 256-bit bellek veri yolu desteği ve 4GB GDDR5 bellek ..!!!
ayrıca boşta 62 derece biraz garip geldi..zannetmıyorum ıdle konumunda 62 dereceye kadar cıksın..sonucta idle de 30watt civarı birşey cekmıyor mu kart.?
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ssbrutality 8 yıl
1,158 TL Verip Hem Dünyanın En İyi Kartına Sahip Olacağız,Hemde Üşümeyeceğiz.Boştayken 62 C.Olan Bu Kart Yükte İken Kim Bilir Kaç C'Olacak? Sevdim Bunu.Kalorifer Peteğine Son!!.
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cestvrai 8 yıl
kartın abd fiyatı 649usd olacak diye tahmin ediyorum .
Türkiye fiyatıda 699usd + kdv olur bu da 1300tl'ye tekabül eder
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ozkan_tpc 8 yıl
Böyle bir kart için çok vasat bir kutu tasarımı.
4 Yıl önce aldığım 3650 ile aynı...
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#Gakko_ 8 yıl
Bu kartı beklemeyip GTX580 alanlar üzülecek mi bakalım? Yoksa bekleyenler fiyatını öğrendiklerinde öcü görmüş gibi mi olacaklar? =DD
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V1CT0RY 8 yıl
1.158 liradan satışa sunulacak...
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İstan34bul 8 yıl
Kart boşta 62derece çok değilmi
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Man From Atlantis 8 yıl

suleymangonca

Kart boşta 62derece çok değilmi


muhtemelen birden fazla ekran takılmış o yüzden 157MHz yerine 400MHz'de çalışıyor..
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Next Gen 8 yıl
40nm kartlar artık ilgimi çekmiyor 28nm'leri bekliyorum
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İstan34bul 8 yıl
Karta bak fan a bak.Devede kulak.Fena kart a benziyor.Inşallah beklediğimizi verir.Bakalım nvidia ne yapacak Bu dönem fena dönem evden dışarı çıkmayın.
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dodomoco 8 yıl

suleymangonca

Karta bak fan a bak.Devede kulak.Fena kart a benziyor.Inşallah beklediğimizi verir.Bakalım nvidia ne yapacak Bu dönem fena dönem evden dışarı çıkmayın.

nvidianın 590 ı bunu geçseydi şşimdiye sunulmuştu ve test sonuçları ortalığa düşmüştü telaşa gerek yok bunu alan 28nm ye kadar en hızlı olur artık
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heatblast 8 yıl
fermi x2 çıkana kadar en çok yakan kart bu olacak
taminimce 360w gibi bir tdp değeri olacak
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dodomoco 8 yıl

heatblast

fermi x2 çıkana kadar en çok yakan kart bu olacak
taminimce 360w gibi bir tdp değeri olacak

her türlü 6990 diyorum başka bişiy demiyorum
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adilazimdegilx 8 yıl

heatblast

fermi x2 çıkana kadar en çok yakan kart bu olacak
taminimce 360w gibi bir tdp değeri olacak

375watt + üzerindeki switchle hızlarını arttırabiliyor ve 450watta kadar tüketiyor. 590 bir 500watt civarı gelir heralde.
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ozican0148 8 yıl
soğutması hiç iyi gözükmuor
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Lacano 8 yıl
Hail the new king of Donanim Haber ...


Bazı fanboylar Türkçeden anlamıyor bari İngilizce yazalım da belki anlarlar...
(İnşallah doğru yazmışımdır...
)
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dreamblue35 8 yıl
reaktör gibi elektrik yer bu meret
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