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'Scrolls' için oynanış videosu yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Minecraft ile büyük bir çıkış yakalayan Mojang, yeni projesi olan sıra tabanlı bir kart oyunu 'Scrolls' için oynanış videosu yayınladı.

Koleksiyon kart oyunlarını daha üst seviyelere taşımayı amaçlayan 'Scrolls' tek kişilik ve çok kişilik oyun modları bulunduruyor. Unity grafik motoru ile geliştirilen Scrolls'ta 100'den fazla kart seçeneği sunacağı ve kendi kart destenizi oluşturma imkanına sahip olacağınız belirtiliyor. Yapımcılar, Scrolls'un üstünde daha çalışılacak çok şeyin olduğunu ve oyunun isim benzerliği gösterdiği 'The Elder Scrolls' ile karıştırılmaması gerektiğini belirtti.

Henüz alfa aşamasında olan Scrolls, mobil platformlar dahil olmak üzere çoklu platform oyunu olarak duyurulsa da şu an için sadece PC için doğrulanmış durumda. Minecraft gibi özgün bir fikri oyun dünyasına kazandıran Mojang’ın Scrolls’ta neler sunacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.


 

http://scrolls.com/ Yorum Yaz
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mbugra19 7 yıl
Mobil platformda ortaligi kasip kavuracak bir oyun...
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Jon Snow 7 yıl
Daha videoyu açmadan aklıma direk yugioh ve duel masters geldi.

Ne izlerdim be
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Rengar Bot 7 yıl mbugra19
mbugra19
Mobil platformda ortaligi kasip kavuracak bir oyun...

Katiliyorum.
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Lordinarius 7 yıl
sıra tabanlı oyunları bi sevemedim arkadaş.
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SellYourSoul 7 yıl
daha gelişmiş,daha çeşitliliği olan yeni bir minecraft sürümü çıkartsalar daha çok tutardı.
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wheelocklr 7 yıl
Ben neden böyle sıra tabanlı oyunları sevemiyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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1Ceko 7 yıl
Ben neden böyle sıra tabanlı oyunları sevemiyorum. Öğüdü olan var mı?
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akcanon 7 yıl
Çok saçma ve gereksiz bir oyun.Pacman bile daha eğlencelidir
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