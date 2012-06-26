'Scrolls' için oynanış videosu yayınlandı





Minecraft ile büyük bir çıkış yakalayan Mojang, yeni projesi olan sıra tabanlı bir kart oyunu 'Scrolls' için oynanış videosu yayınladı.

Henüz alfa aşamasında olan Scrolls, mobil platformlar dahil olmak üzere çoklu platform oyunu olarak duyurulsa da şu an için sadece PC için doğrulanmış durumda. Minecraft gibi özgün bir fikri oyun dünyasına kazandıran Mojang’ın Scrolls’ta neler sunacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.







http://scrolls.com/

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Koleksiyon kart oyunlarını daha üst seviyelere taşımayı amaçlayan 'Scrolls' tek kişilik ve çok kişilik oyun modları bulunduruyor. Unity grafik motoru ile geliştirilen Scrolls'ta 100'den fazla kart seçeneği sunacağı ve kendi kart destenizi oluşturma imkanına sahip olacağınız belirtiliyor. Yapımcılar, Scrolls'un üstünde daha çalışılacak çok şeyin olduğunu ve oyunun isim benzerliği gösterdiği 'The Elder Scrolls' ile karıştırılmaması gerektiğini belirtti.