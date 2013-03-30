Scythe, USB3.0 destekli yeni sabit disk kopyalama istasyonunu duyurdu





Ülkemizde daha çok ürettiği başarılı soğutma çözümleri ile tanınan firmalardan olan Scythe, yeni geliştirdiği USB 3.0 destekli sabit disk kopyalama istasyonunu kullanıcılara tanıttı.

Scythe tarafından geliştirilen ve SCY-CLN01 ismine sahip olan sabit disk kopyalama istasyonu, üzerinde yer alan iki adet SATA yuvası sayesinde 2.5" ya da 3.5" HDD/SSD modellerinin aynı anda rahatça kullanılmasına, USB3.0 (Ayrıca 2.0/1.1) desteği ile istenirse bilgisayar ortamlarına yüksek hızda veri aktarımına ve bilgisayar olmadan iki depolama birimi arasında tek tuş ile klonlama yapılmasına imkan sağlayabiliyor. 120x100x180mm boyutlara ve 435gr ağırlığa sahip olan SCY-CLN01, üzerindeki LED ışıklar ile klonlana süreci hakkında da kullanıcılara bilgi verebiliyor.

Windows 8, 7, Vista(4TB'a kadar) ve Xp(2TB'a kadar) işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilen ve ekstra güç ihtiyacını elektrik üzerinde karşılayan Scythe SCY-CLN01 disk kopyalama istasyonu, 10 Nisan tarihinde 41$ fiyat etiketi ile satılmaya başlanıyor. Ürünün satışının yapılacağı bölgeler ise henüz belli değil.









http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=en&u=http://www.scythe.co.jp/accessories/scy-cln01.html