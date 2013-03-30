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Scythe, USB3.0 destekli yeni sabit disk kopyalama istasyonunu duyurdu

6 yıl
1,3b
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ülkemizde daha çok ürettiği başarılı soğutma çözümleri ile tanınan firmalardan olan Scythe, yeni geliştirdiği USB 3.0 destekli sabit disk kopyalama istasyonunu kullanıcılara tanıttı.
Scythe tarafından geliştirilen ve SCY-CLN01 ismine sahip olan sabit disk kopyalama istasyonu, üzerinde yer alan iki adet SATA yuvası sayesinde 2.5" ya da 3.5" HDD/SSD modellerinin aynı anda rahatça kullanılmasına, USB3.0 (Ayrıca 2.0/1.1) desteği ile istenirse bilgisayar ortamlarına yüksek hızda veri aktarımına ve bilgisayar olmadan iki depolama birimi arasında tek tuş ile klonlama yapılmasına imkan sağlayabiliyor. 120x100x180mm boyutlara ve 435gr ağırlığa sahip olan SCY-CLN01, üzerindeki LED ışıklar ile klonlana süreci hakkında da kullanıcılara bilgi verebiliyor.
Windows 8, 7, Vista(4TB'a kadar) ve Xp(2TB'a kadar) işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilen ve ekstra güç ihtiyacını elektrik üzerinde karşılayan Scythe SCY-CLN01 disk kopyalama istasyonu, 10 Nisan tarihinde 41$ fiyat etiketi ile satılmaya başlanıyor. Ürünün satışının yapılacağı bölgeler ise henüz belli değil.

 
Scythe, USB3.0 destekli yeni sabit disk kopyalama istasyonunu duyurdu


http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=en&ie=UTF8&prev=_t&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=en&u=http://www.scythe.co.jp/accessories/scy-cln01.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
donanimhaber.com/...
bu ürün bana lazım nasıl istiye bilirim acaba size zahmet yardımcı olurmusbz
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fırat_ümit 4 yıl
arkadaşlar bana biri yardımcı olsun
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fırat_ümit 4 yıl
USB3.0 destekli yeni sabit disk kopyalama
bana bu cihaz lazım nasıl istiye bilirim
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V4LKyR 6 yıl
Hüsnü008
kopyalama istasyonu nedir? dock o kardeşim...yada taşınabilir sabit disk istasyonu gibi birşey diyin.. ama kesinlikle bir kopyalama istasyonu değil.

Dock ne la? Burası Türk forumu, Türkçe dili kullanılıyor, malumun. Dock falan tanımıyoruz biz.
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Virtual Reality 6 yıl
Kopyalama istasyonu çok yanlış bir cümle, bu harddisk istasyonları dilersek medya oynatıcımıza takıp, ek harddisk alanı sağlayabiliyoruz.
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Hüsnü008 6 yıl
"kopyalama istasyonu" nedir? dock o kardeşim...
yada taşınabilir sabit disk istasyonu gibi birşey diyin.. ama kesinlikle bir "kopyalama istasyonu" değil.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
GÜzel ürün
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umut_baris 6 yıl
Ülkemizde daha çok ürettiği başarılı soğutma çözümleri ile tanınan firmalardan olan Scythe

Bize öyle bir bilgi gelmedi.


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