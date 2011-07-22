Seagate 2011 mali yılı 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı

Western Digital ile amansız bir mücadele içerisinde olan Seagate de 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıklayarak 2011 mali takvimini geride bırakmış oldu. 1 Temmuz'da sona eren üç aylık son periyotta 2.9 milyar dolar gelir açıklayan ve bu açıdan hem bir önceki çeyrek hem de bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerini arttıran firmanın toplam sürücü satışı ise 52 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Adet anlamında Western Digital'in gerisinde kalan ancak elde ettiği gelir dikkate alındığında ASP olarak bilinen ortalama satış fiyatının daha yüksek olduğu anlaşılan Seagate'in son çeyrekteki net karı 119 milyon dolar olarak açıklanırken, yılın tamamında ulaşıla toplam gelir ise 11 milyar dolar oldu.