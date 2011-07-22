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Seagate 2011 mali yılı 4. çeyrek sonuçlarını açıkladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Western Digital ile amansız bir mücadele içerisinde olan Seagate de 4. çeyrek finansal sonuçlarını açıklayarak 2011 mali takvimini geride bırakmış oldu. 1 Temmuz'da sona eren üç aylık son periyotta 2.9 milyar dolar gelir açıklayan ve bu açıdan hem bir önceki çeyrek hem de bir önceki yılın aynı dönemine göre gelirlerini arttıran firmanın toplam sürücü satışı ise 52 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Adet anlamında Western Digital'in gerisinde kalan ancak elde ettiği gelir dikkate alındığında ASP olarak bilinen ortalama satış fiyatının daha yüksek olduğu anlaşılan Seagate'in son çeyrekteki net karı 119 milyon dolar olarak açıklanırken, yılın tamamında ulaşıla toplam gelir ise 11 milyar dolar oldu. 

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KUM23 8 yıl
KARADELTA
Bir Daha Western Digital Sabit Disk Almayı Düşünmüyorum.Seagate Çok Daha Kaliteli.

aynen katılıyorum sistemimde 1 adet WD var 2 adet SEAGATE kesinlikle herkese SEAGATE öneririm çok daha sesiz ve güvenilir..
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aceleciburak 8 yıl
KARADELTA
Bir Daha Western Digital Sabit Disk Almayı Düşünmüyorum.Seagate Çok Daha Kaliteli.

7200.11 disk faciasından sonra seagate e asla yaklaşmam hem seagate hemde maxtor modelleri çok çektirmişti 2 sene kadar önce
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mav1li 8 yıl aceleciburak
aceleciburak

KARADELTA

Bir Daha Western Digital Sabit Disk Almayı Düşünmüyorum.Seagate Çok Daha Kaliteli.


7200.11 disk faciasından sonra seagate e asla yaklaşmam hem seagate hemde maxtor modelleri çok çektirmişti 2 sene kadar önce


+ 7200.12 serisinde de sorunlar var. Forumda konusu vardı. Konuyu okuduktan sonra topladığımız bilgisayarda başıma geldi. Seagate gördüğüm zaman
.
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ademsadik 8 yıl
ups li pc de 2 adet wd, 1 adet de samsung gözümün önünde yanınca bir daha bedava bile verseler almam. Seagate 1 numara
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Einstein 8 yıl
Rekabet iyidir.
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KARADELTA 8 yıl
Bir Daha Western Digital Sabit Disk Almayı Düşünmüyorum.
Seagate Çok Daha Kaliteli.
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mav1li 8 yıl KARADELTA
KARADELTA

Bir Daha Western Digital Sabit Disk Almayı Düşünmüyorum.
Seagate Çok Daha Kaliteli.



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Volkanbaba 8 yıl
Wd in diskleri seagateden çok daha sağlam.
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ulex 8 yıl
bu sene hepsi 2.5 inch olmak üzere seagate 2 tane 500gb, 1 tane 1 tb ve son olarak geçtiğimiz hafta 1 tane 320 gb 7200 lük ve kalınlığı 9mm olan harici diskler aldım. Hatta birtane de 500lük arkadaşa aldık. Bayağı bir alışveriş olmuş seagate ten :) Önceki sene de 1 tb 3.5 inch almıştım.
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Recharged 8 yıl
Ürünler kaliteli olunca satılmaması için bir sebep yok.
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