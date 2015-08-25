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Seagate 2025 yılında 100TB kapasiteli HDD geliştirecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Seagate 2025 yılında 100TB kapasiteli HDD geliştirecek

Samsung'un 3D V-NAND depolama belleklerinde yaptığı optimizasyonlarla sunucu tarafında tek SSD sürücüde 16TB kapasiteye ulaşmayı başarırken, paket içerisinde ise toplamda 768TB kapasite sunabilecek duruma gelmeyi amaçlıyor. Seagate ise HDD tarafında önemli bir proje üzerinde çalışıyor. 

Mekanik diskler konusunda Isı Yardımlı Manyetik Kayıt - HAMR teknolojisi üzerinde çalışan Seagate, gelecek yıl sonuna doğru ilk HAMR HDD prototipini üretmeyi planlıyor. Ardından 4TB gibi küçük kapasitelere sahip ilk örnekleri deneme amacıyla piyasaya sürecek olan Seagate, 2025 yılında 100TB kapasiteli hard diskler geliştirmeyi planlıyor. 

HAMR bir veri kayıt süreci ve adından anlaşılacağı üzere ısıdan yardım alıyor. Bir lazer veri yazılan plakayı ısıtarak 450 derece seviyesine getiriyor. 810mm dalga boyu ve 20mW enerji kullanan ısı lazeri, plaka üzerinde her seferinde sadece çok küçük bir alanı ısıtıyor ve çok çabuk bir şekilde bu alan soğutulabiliyor. 

Yüzeyin ısısında meydana gelen bu ani değişim diskin manyetik özelliklerini kısa süreliğine değiştiriyor ve manyetik kayıt yoğunluğunu sınırlayan çevre ısısını aşabiliyor. Böylece kayıt süreçlerinde daha fazla yoğunluk ve daha kapasiteli mekanik sürücüler elde ediliyor. 

Bununla birlikte lazer entegreli yazma kafası ile disk plakaları arasında daha fazla mesafeye ihtiyaç duyulduğu için HAMR diskleri 3.5 inçlik standart boyuttan biraz daha büyük olmak zorunda. Seagate 2018 yılında 4TB kapasiteli HAMR disklerin satışına başlamayı planlıyor. Yeni sürücüler ilk etapta bulut altyapısı sunan veya büyük ölçekli veri merkezleri çalıştıran firmaları hedefliyor. 

http://news.softpedia.com/news/the-first-hdds-with-hamr-will-arrive-with-only-4tb-capacity-489812.shtml Yorum Yaz
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