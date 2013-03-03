Seagate, 7200 RPM'lik mobil sabit disklerin üretimini sonlandırma kararı aldı

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, 7.200 devir / dakika hızında çalışan mobil sabit disklerinin üretimini 2013 yılının sonuna doğru durdurma kararı aldı. Bu sürpriz açıklama, Seagate'in Ürün ve Pazarlama Müdürü David Burks tarafından X-bit Labs ekibine yapılmış.







Üretimi durdurma kararının temel gerekçesi olarak zamanla değişen pazar talebi gösteriliyor. Tüketiciler, 7.200 devir / dakika hızında çalışan mobil sabit disklere kıyasla daha yüksek performans sunan SSD'lere ve SSD ile sabit diski bütünleştiren hibrit çözümlere yönelmeye başlamış. Seagate, hibrit çözümlere daha fazla odaklanmayı planlarken; 5.400 devir / dakika dönüş hızına sahip mobil sabit disklerin üretimi devam edecek.

