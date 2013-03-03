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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seagate, 7200 RPM'lik mobil sabit disklerin üretimini sonlandırma kararı aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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HDD / SSD
knight
Haber Editörü
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Seagate, 7200 RPM'lik mobil sabit disklerin üretimini sonlandırma kararı aldı
Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Seagate, 7.200 devir / dakika hızında çalışan mobil sabit disklerinin üretimini 2013 yılının sonuna doğru durdurma kararı aldı. Bu sürpriz açıklama, Seagate'in Ürün ve Pazarlama Müdürü David Burks tarafından X-bit Labs ekibine yapılmış.

Üretimi durdurma kararının temel gerekçesi olarak zamanla değişen pazar talebi gösteriliyor. Tüketiciler, 7.200 devir / dakika hızında çalışan mobil sabit disklere kıyasla daha yüksek performans sunan SSD'lere ve SSD ile sabit diski bütünleştiren hibrit çözümlere yönelmeye başlamış. Seagate, hibrit çözümlere daha fazla odaklanmayı planlarken; 5.400 devir / dakika dönüş hızına sahip mobil sabit disklerin üretimi devam edecek.

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N.Aksel 6 yıl en beğenilen
Bilgilendirme için teşekkürler.
Seagate sonunda kafayı yedi.
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fbkaya 6 yıl
bırak seagete, uğraşamıyom de şu işe
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Mia Toretto 6 yıl
bir devrin sonu...
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MxFxOx 6 yıl
hdd depolama çözümünden öteye gidemiyor.3 ay ssd kullandım , bir gün eski hdd takmak zorunda kalınca neler yaşattığı hatırlattı. :D
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hagiua 6 yıl
ben hiç seagate harddisk kullanmadım ama en kısa zamanda 1 veya 2 tb seagate harddisk alacağım, benim anlamadığım internette araştırın bütün markalar için olumlu ve olumsuz yorumlar mevcut bu durum seagate içinde geçerli...yani herhangi bir marka konusunda kesin kanıya varmak bence doğru bir söyleyiş tarzı değil gibi me geliyor...
bu arada mobil sabit disk ne demek...laptoplar için mi geçerli bir durum?
1 Yanıt Yanıtla
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Turkforce 6 yıl
Dizüstü üreticileri ucuz ve az elektrik tüketiyor diye sürekli olarak 5400 lük disk kullanınca bu tip bir karar almak gayet doğal..
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FreeRun 6 yıl
ulan ne çakal adamlar ya, sırf ssd ye geçsinler diye 7200 lükleri kaldıracak en yavaş olan 5400 e devam edeceklermiş bak bak üçkağıtcı herifler nah alırım seagate.
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Volkanbaba 6 yıl
6 Ay önce aldım birtane hala üşengeçlikten sistem kurmadım yatıyor öyle, seagate den ağzım çok yandı zamanında, WD elimden onlarca defa düştü bişey yok seagate durduğu yerde kafayı buluyor
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teramit 6 yıl
karar erken gibi gözükmüş olabilir ama 2 sene sonrasını görüp öyle hareket etmek gerekiyor.teknolojik donanım pazarında ileride olabilecek bir pazar daralması bütün yatırımları boşa çıkarabilir risk artınca üretimi bırakmak en mantıklısı.
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trsr 6 yıl
laptopunda 2.5 lik 7200rpm diski olan bir kişinin ssd ye o kadar da ihtiyacı yoktur bence
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
HDD nin varlığında diyelim o halde.

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mustafa9948 6 yıl
çok mantıklı bir hamle geleceği görerek karar almışlar artık 3.5 inch 7200 rpmye gerek yok ssd varken. Bu alanda yoğunlaşacağına göre piyasaya daha fazla ssd modeli sürecek demektirki buda fiyatların ekonomik düzeye inmesini sağlayacaktır. Şuan ssd lerin fiyatı çok yüksek çünkü.
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
Depolama için HDD ler uzun yıllar tercih edilecek.

SSD ler ne kadar düşerse düşsün hiçbir zaman HDD ile aynı seviyeye gelemeyecek.

128GB SSD 100 Dolar ise 1TB HDD de 100 Dolar. SSD daha hızlı o kadar.
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trsr 6 yıl
meydanı wd ye bırakıcaklar anlaşılan
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DH Misafiri 6 yıl
SSD diskler konusu ayrı bir kulvar seagate firması 2011 yılında yaşanan sel felaketinden sonra üretim yaptığı fabrikaları uzun bir süre kullanamamış bölgedeki alt yapı sıkıntıları suların boşaltılmasından sonra üretim tesisini sıfırdan kurmuştu, üretilen ürünler ileri elektronik komponentler olduğundan ve o fabrikada kullanılan cihazların seri üretimden çıkmış makinalar olmaması sebebiyle makinaların imal edilmesi ve yeniden yapılandırma bir süreç aldı bu dönemde tüketiciler daha az hissetmiş olsa dahi dünya çapında bir disk sıkıntısı yaşandı. Sistem entegratörleri ellerinde kalmış disk stoklarını kullanabildikleri ölçüde kullandı, seagate farklı depolarındaki ürünleri azar azar ülkelere yönlendirerek çözüm üretmeye çalıştı, bu dönemde 7200 rpm yerine diğer markaların bazı ürünlerini kullanan sistem entegratörleri dışında temini sorunsuz olan ssd diskler piyasadaki ürünlerde kullanılmaya fiyat düşüşü oluşmaya başladı. 5400 rpm notebook diskleri notebooklar dışında halen sunucularda yaygın olarak kullanılıyor. 7200 rpm ise yüksek fiyatı ve daha az stabil olması nedeniyle sunucuların içine girmiyor. (pratikte 2,5 inçlik 5400 rpm disk, 7200 rpm 3,5 inçlik disklere oranla daha hızlı yazar bunun sebebi dönüş hızının düşük olmasına rağmen disk kafasının plaka üzerindeki veriye ulaşmak için katettiği yolun kısa oluşu sebebiyle veriye erişim süresinin kısa oluşudur. 7200 rpm 2,5" diskleri ssd karşısında consumer tarafta eskisi gibi pozisyonlandıramamalarının ve düşen notebook satışlarının getirisi olarak böyle bir karar alınmış olabilir.
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