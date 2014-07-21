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Seagate 8TB kapasiteli HDD örneklerini büyük müşterilerine göndermeye başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Seagate 8TB kapasiteli HDD örneklerini büyük müşterilerine göndermeye başladı

Günümüzde HDD cephesinde 6TB'a kadar yükselen kapasitelere şahit oluyoruz. Ancak Western Digital ve Seagate gibi sektör devleri 8TB kapasiteli diskleri piyasaya sürmek için çalışmalarını hızlandırdı. 

Seagate tarafından son çeyrek bilançolarının açıklanması esnasında 8TB kapasiteli HDD çalışmaları ile ilgili de yeni bilgiler verildi. Seagate patronu Steve Luczo geçtiğimiz aylarda 8TB ve 10TB kapasiteli HDD ürünlerini gelecek yılın ilk aylarında piyasaya sürmek istediklerini dile getirmişti. Luczo dün ise 8TB kapasiteli HDD örneklerini büyük ortaklarına göndermeye başladıklarını açıkladı.

Ortakların örneklere yönelik ilk izlenimleri oldukça iyi ve bu da firmaya kısa süre içerisinde başarılı olacaklarına dair güven aşılıyor. Firma şu anda geliştirme aşamasının ilk evrelerinde ve kurumsal müşterilere farklı çözümler sunmayı amaçlıyor. 

Seagate'nin 8TB kapasiteli sabit disk sürücüsünde nasıl bir teknolojiye ver verildiği açıklanmadı. Ancak tahminler daha fazla plaka kullanıldığı veya sürtünme ve titreşimi azaltarak depolama yoğunluğunu ve enerji tasarrufunu artıran helyum gazı çözümüne yer verildiği yönünde. 

Seagate yılın ikinci çeyreğinde 3.3 milyar dolar toplam gelir elde ederken, 320 milyon dolar da net kar elde ettiğini duyurdu. 

http://vr-zone.com/articles/seagate-announces-8tb-hard-drive-samples-shipped-customers/80599.html Yorum Yaz
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benkimim50 5 yıl en beğenilen
hdd disklerin boyutu gitt gide artıyor ama ssdler ucuzlasa daha uzun ömürlü olsa hdd yüzüne kim bakar.
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catborise 5 yıl
disklerin büyüme hizi gittikce düsüyor.
veri büyüklüğüne yetişemiyorlar.
veriler petabytlari gecti
exabytelara seviyesine geldi ama diskler kaplumbaga misali hergecen sene daha az kapasite artısına sahipler.
disklerin büyüme hizi gittikce düsüyor.veri büyüklüğüne yetişemiyorlar.veriler petabytlari gectiexabytelara seviyesine geldi ama diskler kaplumba...
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nepasvior 5 yıl
hdd teknolojisi çok geride kaldı 4k video çekiyoruz nereye koyacağız? Ayrıca çok pahalılar, 8 Tb dediğin nedir ki sadece benim evde 40 TB arşiv var
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Nightmare70 5 yıl
Eskiden neydi ya bir seagate'im vardı 500'lük HDD çalıştıkca bilgisayar sallanıyordu gıdır gıdır tırrttt gıdır gıdır :D
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mementopolis 5 yıl
benim de kafam helyuma takildi :D
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catborise 5 yıl
disklerin büyüme hizi gittikce düsüyor.
veri büyüklüğüne yetişemiyorlar.
veriler petabytlari gecti
exabytelara seviyesine geldi ama diskler kaplumbaga misali hergecen sene daha az kapasite artısına sahipler.
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benkimim50 5 yıl en beğenilen
hdd disklerin boyutu gitt gide artıyor ama ssdler ucuzlasa daha uzun ömürlü olsa hdd yüzüne kim bakar.
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_Dominic_Toretto_ 5 yıl
@benkimim50
Depolama için mekanik diskler, halâ en alınabilir ürünler. 290 Lira'ya 3TB HDD alınabiliyor.

SSD tarafında ise, o paraya 240GB bir ürün alabiliyorsunuz. GB/Fiyat oranına bakarsanız çok rahat anlarsınız farkı.
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Ingrid 5 yıl
1 1.5 kilo çekiyodur artık
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