Seagate 8TB kapasiteli HDD örneklerini büyük müşterilerine göndermeye başladı





Günümüzde HDD cephesinde 6TB'a kadar yükselen kapasitelere şahit oluyoruz. Ancak Western Digital ve Seagate gibi sektör devleri 8TB kapasiteli diskleri piyasaya sürmek için çalışmalarını hızlandırdı.





Seagate tarafından son çeyrek bilançolarının açıklanması esnasında 8TB kapasiteli HDD çalışmaları ile ilgili de yeni bilgiler verildi. Seagate patronu Steve Luczo geçtiğimiz aylarda 8TB ve 10TB kapasiteli HDD ürünlerini gelecek yılın ilk aylarında piyasaya sürmek istediklerini dile getirmişti. Luczo dün ise 8TB kapasiteli HDD örneklerini büyük ortaklarına göndermeye başladıklarını açıkladı.





Ortakların örneklere yönelik ilk izlenimleri oldukça iyi ve bu da firmaya kısa süre içerisinde başarılı olacaklarına dair güven aşılıyor. Firma şu anda geliştirme aşamasının ilk evrelerinde ve kurumsal müşterilere farklı çözümler sunmayı amaçlıyor.





Seagate'nin 8TB kapasiteli sabit disk sürücüsünde nasıl bir teknolojiye ver verildiği açıklanmadı. Ancak tahminler daha fazla plaka kullanıldığı veya sürtünme ve titreşimi azaltarak depolama yoğunluğunu ve enerji tasarrufunu artıran helyum gazı çözümüne yer verildiği yönünde.





Seagate yılın ikinci çeyreğinde 3.3 milyar dolar toplam gelir elde ederken, 320 milyon dolar da net kar elde ettiğini duyurdu.

http://vr-zone.com/articles/seagate-announces-8tb-hard-drive-samples-shipped-customers/80599.html