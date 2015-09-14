Seagate : Gb başına maliyet olarak SSD her zaman HDD'nin gerisinde kalacak

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SSD sektöründe son dönemde yaşanan gelişmelerle gelecek adına tatlı bir heyecan mevcut. Üreticiler SSD'nin önündeki en büyük engellerden birisi olan yüksek maliyetlerin artık kalkacağından emin ancak Seagate bu konuda farklı düşünüyor.
SanDisk ve Toshiba firmaları farklı zamanlarda yaptıkları açıklamalarda maliyetlerin düşmesi ile birlikte 2020 yılında Gb başı fiyat olarak kurumsal SSD ürünlerinin fiyatının kurumsal HDD ürünlerinin fiyatını yakalayacağını ifade etmişti.
Seagate ise böyle bir gelişmenin olacağını düşünmüyor. SSD üretim maliyetleri gerilese de HDD üretim maliyetleri daha hızlı düşüyor ve bu iki sektör hiçbir zaman birbirini yakalayamayacak. Hali hazırda HDD sektöründe Gb başına maliyet yaklaşık yarım cent'e kadar inmiş durumda ve bu açıdan NAND belleklerin maliyetinin mekanik disklere oranı 20'ye 1 seviyesinde seyrediyor.
Analizlerde uygun fiyatlı 3TB kapasiteli bir HDD ürünü 100$ olarak gösteriliyor ve Gb başına 3 cent maliyet mevcut. Uygun fiyatlı 120GB kapasiteli bir SSD ürünü ise 70$ seviyesinde ve Gb başı maliyet 58 cent civarında. Kurumsal depolama belleklerinde aritmetik farklı olsa da aradaki fark yine oldukça büyük.
Seagate maliyet olarak değil hız ve kullanım alanı olarak SSD ürünlerinin daha fazla tercih edileceğine inanıyor. Örneğin hızlı çalışması gereken veri merkezlerinde ve taşınabilir son kullanıcı ürünlerinde SSD diskler daha fazla tercih ediliyor. Geniş kapasiteye ihtiyaç duyan bulut altyapıları ise HDD disklerden vazgeçmiyor. Seagate bu trendin yıllarca süreceğini düşünüyor.
http://www.kitguru.net/components/hard-drives/anton-shilov/seagate-ssds-will-never-match-per-gigabyte-costs-of-hdds/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
%100 katiliyorum. Hatta ram takacaginiza ssd takin daha fazla performans farki alirsiniz(tabi enaz 2gb raminiz varsa). I3 islemcili laptopumda ssd var windows 10 saniyede aciliyor
Şu makinanın iç tasarımı , mekanik çalışma tekniği bile başlı başına efsane şaheser. SDD dediğin dandik usb belleğin hallicesi başka birşey değil.
Bu nasil bir mantik ya? O zaman gramafon kullanalim mp3 calar da neymis? Onun tasarimi da hicbir radyoda yok...
Yavas calisir, gurultulu calisir, en ufak darbede gider ve cok enerji tuketir... ama buna ragmen kasasini acarsak guzel duruyor diye hdd alacagiz oyle mi?
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