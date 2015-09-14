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Seagate : Gb başına maliyet olarak SSD her zaman HDD'nin gerisinde kalacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,5b
1
33
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Seagate : Gb başına maliyet olarak SSD her zaman HDD'nin gerisinde kalacak

SSD sektöründe son dönemde yaşanan gelişmelerle gelecek adına tatlı bir heyecan mevcut. Üreticiler SSD'nin önündeki en büyük engellerden birisi olan yüksek maliyetlerin artık kalkacağından emin ancak Seagate bu konuda farklı düşünüyor. 

SanDisk ve Toshiba firmaları farklı zamanlarda yaptıkları açıklamalarda maliyetlerin düşmesi ile birlikte 2020 yılında Gb başı fiyat olarak kurumsal SSD ürünlerinin fiyatının kurumsal HDD ürünlerinin fiyatını yakalayacağını ifade etmişti. 

Seagate ise böyle bir gelişmenin olacağını düşünmüyor. SSD üretim maliyetleri gerilese de HDD üretim maliyetleri daha hızlı düşüyor ve bu iki sektör hiçbir zaman birbirini yakalayamayacak. Hali hazırda HDD sektöründe Gb başına maliyet yaklaşık yarım cent'e kadar inmiş durumda ve bu açıdan NAND belleklerin maliyetinin mekanik disklere oranı 20'ye 1 seviyesinde seyrediyor. 

Analizlerde uygun fiyatlı 3TB kapasiteli bir HDD ürünü 100$ olarak gösteriliyor ve Gb başına 3 cent maliyet mevcut. Uygun fiyatlı 120GB kapasiteli bir SSD ürünü ise 70$ seviyesinde ve Gb başı maliyet 58 cent civarında. Kurumsal depolama belleklerinde aritmetik farklı olsa da aradaki fark yine oldukça büyük.

Seagate maliyet olarak değil hız ve kullanım alanı olarak SSD ürünlerinin daha fazla tercih edileceğine inanıyor. Örneğin hızlı çalışması gereken veri merkezlerinde ve taşınabilir son kullanıcı ürünlerinde SSD diskler daha fazla tercih ediliyor. Geniş kapasiteye ihtiyaç duyan bulut altyapıları ise HDD disklerden vazgeçmiyor. Seagate bu trendin yıllarca süreceğini düşünüyor.  

http://www.kitguru.net/components/hard-drives/anton-shilov/seagate-ssds-will-never-match-per-gigabyte-costs-of-hdds/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl en beğenilen
Teknolojide "her zaman" ifadesi anlamsızdır . Seagate'nin bu açıklamasını 1989 : “Asla 32-bit bir işletim sistemi yapmayacağız.” – Bill Gates, Microsoft. Bu sözü neden söylediği bilinmiyor. Bu demeci verdiğinde 8-bit sistemlerden 16-bit sistemlere geçilmişti ve bu eğilimin süreceği tahmin ediliyordu. Bu sözü söyledikten 4 yıl sonra, 1993’te Microsoft, 32-Bit bir işletim sistemi olan Windows NT’yi piyasaya sürdü.
Teknolojide "her zaman" ifadesi anlamsızdır . Seagate'nin bu açıklamasını 1989 : “Asla 32-bit bir işletim sistemi yapmayacağız.” – Bill Gates, Microsoft. Bu söz...
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FatihAsl 4 yıl
gözden kaçırdıkları bir konu var. SSD satışları artıkça üretilen HDD sayısı azalacak. HDD lerin seri üretim sayısı azaldığı için maliyet yükselmeye başlayacak. bir zamanlar flopy disk için ölmeyecek donanım diyorlardı, sonu ne oldu hep beraber gördük. 1 TB SSD nin fiyatı 100 $ olduğu an HDD satışları bıçak gibi kesilir.
gözden kaçırdıkları bir konu var. SSD satışları artıkça üretilen HDD sayısı azalacak. HDD lerin seri üretim sayısı azaldığı için maliyet yükselmeye başlayacak. ...
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interwap 4 yıl
Yani diyor ki SSD fiyatları düştükçe bizde HDD fiyatlarını düşüreceğiz. Bu sayede her zaman geriside kalacağız. Bu zamana kadar köklediğimiz fiyatlar gerilemiş olacak.
Yani diyor ki SSD fiyatları düştükçe bizde HDD fiyatlarını düşüreceğiz. Bu sayede her zaman geriside kalacağız. Bu zamana kadar köklediğimiz fiyatlar gerilemiş...
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DH Misafiri 4 yıl
ssd nin hammaddesi çok pahalı. işin özeti budur. hammedeyi kullanıma uygun hale getirme başka pahalı bir işlemdir. ama ssd çabuk bozulur durumu çoktan aşıldı. kaçınızın flash belleği bozuldu diye attınız. sistemde Samsung 850 evo 250gb raid 0 ile 2 adet bağlı okuma yazma uçtu adeta video işleme yazma , oyunlarda bile farkı bariz bir şekilde görüyorsunuz. HDD depolama amacıyla bence çok uzun yıllar daha hizmet verecek sonra işler değişicektir. ama ssd yerine m sata express sata vs. gelecktir. tıpkı CRT monitör yerine LCD gelişi gibi.
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FreeRun 4 yıl
Yeni pc alıp sistemi ssd üzerine kurmayan varsa çok büyük yanlış yapıyor. Hdd sadece yedekleme amaçlı bu saatten sonra.
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307kd 4 yıl FreeRun
FreeRun
Yeni pc alıp sistemi ssd üzerine kurmayan varsa çok büyük yanlış yapıyor. Hdd sadece yedekleme amaçlı bu saatten sonra.

%100 katiliyorum. Hatta ram takacaginiza ssd takin daha fazla performans farki alirsiniz(tabi enaz 2gb raminiz varsa). I3 islemcili laptopumda ssd var windows 10 saniyede aciliyor
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kandal_gr 4 yıl
SSD'ler ultrabookların pik yaptığı dönemde bile ucuzlamadı.
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xense 4 yıl
şimdi seagate'in finansal verilerinin kötü olmasının sebebi anlaşıldı. HDD artık sadece storage olarak mantıklı. Gelişen teknoloji ile oda tarihe gömülecektir.
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black_flood 4 yıl
adamların kendisi üretmediği için yada üretiyor ama piyasa tek tük adı bile olmadığı için firmanın sonuç ta bi ki bu şekilde olacak. seagate ssd kaç tane gören var piyasada bir tek ben arena' da gördüydüm o da 1 kere daha sonra gördüğümü hatırlamıyorum. diğer firmalarda atı alan üsküdarı geçti bu sebeple seagate, western digital firmalarının durumu vahim ssd sektöründe elleri çok güçsüz. hele samsumg firması zaten aldı yolu gitti 10 yıl garanti veriyor ssd' ye western digital yada seagate ne kadar veriyor 2 yıl fiyatı zaten uçuk performans yerde sonra gelir tantana yaparlar böyle ulu orta.
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cntrl 4 yıl
Ssd bile zaman gelecek tarih olacak neyin kafası bu
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Das Boot 4 yıl
O denklem sonsuza kadar süremez. Çeviride yada haberin kaynağında bir sorun olabilir. Bunu Seagete'in hangi departmanında çalışanı söylemiş? Bu haberde yazmıyor. Pek gerçekçi gelmedi bana.
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istanbulbirbaska 4 yıl
2 dakikada HDD yi sattınız be arkadaş , insasoğlu böyle nankör işte yarın gelir ssd yide satarlar. Yaranamıyorsun bunlara, HDD ile 100 dolara 3 tb dosyalama alanı satıyorlar hala tu kaka

Şu makinanın iç tasarımı , mekanik çalışma tekniği bile başlı başına efsane şaheser. SDD dediğin dandik usb belleğin hallicesi başka birşey değil.

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307kd 4 yıl istanbulbirbaska
istanbulbirbaska
2 dakikada HDD yi sattınız be arkadaş , insasoğlu böyle nankör işte yarın gelir ssd yide satarlar. Yaranamıyorsun bunlara, HDD ile 100 dolara 3 tb dosyalama alanı satıyorlar hala tu kaka

Şu makinanın iç tasarımı , mekanik çalışma tekniği bile başlı başına efsane şaheser. SDD dediğin dandik usb belleğin hallicesi başka birşey değil.

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Bu nasil bir mantik ya? O zaman gramafon kullanalim mp3 calar da neymis? Onun tasarimi da hicbir radyoda yok...

Yavas calisir, gurultulu calisir, en ufak darbede gider ve cok enerji tuketir... ama buna ragmen kasasini acarsak guzel duruyor diye hdd alacagiz oyle mi?
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Arranger. 4 yıl
Doğru demiş.
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yelkowan 4 yıl
Şimdiden tarihi gaflar arasına girmeye aday.
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