Seagate Laptop SSHD 1TB Video İnceleme: PlayStation 4'ü hızlandırın!

Haber Editörü
|Eline saglik hocam
|1 aydır bu modelin açtığı sorunlarla uğraşan biri olarak uzak durun bu sshd olayından. 12 saniyede falan açılması sadece yeni kurduğunuz windows da ilk bir kaç açılıştan sonraki bir kaç cold boot ta geçerli. Ondan sonra yavaş yavaş yükselen 120 hatta 180 saniyelere ulaşan açılma sürelerini gördüğünüzde, masaüstü gelince xp dönemindeki gibi programların yüklenmesini beklediğinizde keşke usb 2.0 belleğime kursaydım windowsu daha hızlı olurmuş diyeceksiniz. Seagate'in desteğine mesaj falan atmaya gerek yok zaten kale alıp cevap lütfetmezler. Olan verdiğiniz paranıza olur.
|İşte özlediğimiz dh incelemesi. Bu arada bilgisayar donanımlarida Ender Beyin eline yakışıyor, devamını getirmeniz dileğiyle!
| PS4' e 2.5 ve 3.5 inch sabit disk takmanın yöntemleri
Playstation 4 de Sabit Disk (2.5" 3.5") değişimi nasıl yapılır.[ANA KONU]
forum.donanimhaber.com/...
|Evet ya sondaki müzik güzelmiş ismini bilen biri yazarsa iyi olur.
|karşılaştırma için teşekkürler.
|karşılaştırmalardaki müziğin adını alabilirmiyim ?
psicik96
shazam adlı uygulamaya bir dinlet, belki bulur.
|Merhaba Ender hocam mesut bey SSD disklerin ömürlerinin marka farketmeksizin sınırlı olduğundan bahsetmişti bu durum SSHD lerde de geçerlimi acaba?
aazeri11
SSD'lerin, daha doğrusu NAND flash yongalarının belirli bir yazma/silme ömürleri mevcuttur doğru. SSHD'de de NAND bölümünün bir ömrü var evet. Ama bu ömrü sanıldığı kadar kolay bitirmek mümkün değil. Hatta öyleki, günümüzdeki birçok SSD üreticisinin verdiği değerler en kötü senaryoya yönelik tahminler ve sürücüler bunları rahatlıkla geçebiliyor. Techreportta bu konu ile ilgili çok güzel bir çalışma var, her güncellemesini keyifle okuyup takip ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Hatta en başından okursanız daha keyifli olacaktır.
techreport.com/...
Konuya dönersek, bir SSHD'nin NAND ömrü biterse elinizde standart bir mekanik disk kalır. Sürücüyü normal bir disk gibi kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bu durumun olması çok çok zor bir durum.
| enderden ilk defa yararli bir video izledim
bakalim neden bulup alacagiz diski,
ayrica diyer yandan RAM´ler program acilisinda yinede daha önem kazandigini düsünürdüm yalan oldu .
|aynı SSHD'yi kullanıyorum, en büyük fark ps4 açılırken gerisinde oyunlarda falan videoda da belli %10-20 fark var , o da 5-10 saniye, 295 TL vermeye değmezmiş 180-200'e miss gibi düz HDD alınır.
Mobilim o yüzden bir arkadaş özet geçebilir mi ;)
|pc için demiyorum ama ps4 için sshd yerine 7200 rpm disk kullanılsa bence benzer sonuçlar alınırdı.
biraz daha bekle adam akıllı oyunlar tamamen çıkmaya başlasın ,oyun fiyatları aşağı çekilsin alırsın