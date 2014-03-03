Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Seagate Laptop SSHD 1TB Video İnceleme: PlayStation 4'ü hızlandırın!

5 yıl
17,5b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bu videomuzda Seagate'in 2.5" boyutundaki hibrit sabit disk sürücüsünü hem dizüstü bilgisayarda hemde Playstation 4'de kullanarak melez çözümün performansa etkisini ölçüyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cumfiçu 5 yıl en beğenilen
Ps4'ümüz olmasada izliyoruz
Yanıtla +42
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qrolica 5 yıl hypnosiss
hypnosiss

Sizce şuan Ps4 almak mantıklı mı hazır mı yoksa almak için beklemeli miyim ?

biraz daha bekle adam akıllı oyunlar tamamen çıkmaya başlasın ,oyun fiyatları aşağı çekilsin alırsın
hypnosissSizce şuan Ps4 almak mantıklı mı hazır mı yoksa almak için beklemeli miyim ?biraz daha bekle adam akıllı oyunl...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ae2096 5 yıl
Kıyas videoları gayet güzel hazırlanmış. Teşekkürler.
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eburaklevent 4 yıl
Eline saglik hocam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
katarsis222 4 yıl
1 aydır bu modelin açtığı sorunlarla uğraşan biri olarak uzak durun bu sshd olayından. 12 saniyede falan açılması sadece yeni kurduğunuz windows da ilk bir kaç açılıştan sonraki bir kaç cold boot ta geçerli. Ondan sonra yavaş yavaş yükselen 120 hatta 180 saniyelere ulaşan açılma sürelerini gördüğünüzde, masaüstü gelince xp dönemindeki gibi programların yüklenmesini beklediğinizde keşke usb 2.0 belleğime kursaydım windowsu daha hızlı olurmuş diyeceksiniz. Seagate'in desteğine mesaj falan atmaya gerek yok zaten kale alıp cevap lütfetmezler. Olan verdiğiniz paranıza olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
katratzi 5 yıl
İşte özlediğimiz dh incelemesi. Bu arada bilgisayar donanımlarida Ender Beyin eline yakışıyor, devamını getirmeniz dileğiyle!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 5 yıl
PS4' e 2.5 ve 3.5 inch sabit disk takmanın yöntemleri

Playstation 4 de Sabit Disk (2.5" 3.5") değişimi nasıl yapılır.[ANA KONU]
forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mauseler 5 yıl
Evet ya sondaki müzik güzelmiş ismini bilen biri yazarsa iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
klavuz12 5 yıl
karşılaştırma için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psicik96 5 yıl
karşılaştırmalardaki müziğin adını alabilirmiyim ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
katratzi 5 yıl psicik96
psicik96
karşılaştırmalardaki müziğin adını alabilirmiyim ?

shazam adlı uygulamaya bir dinlet, belki bulur.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aazeri11 5 yıl
Merhaba Ender hocam mesut bey SSD disklerin ömürlerinin marka farketmeksizin sınırlı olduğundan bahsetmişti bu durum SSHD lerde de geçerlimi acaba?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enderc 5 yıl aazeri11
aazeri11

Merhaba Ender hocam mesut bey SSD disklerin ömürlerinin marka farketmeksizin sınırlı olduğundan bahsetmişti bu durum SSHD lerde de geçerlimi acaba?


SSD'lerin, daha doğrusu NAND flash yongalarının belirli bir yazma/silme ömürleri mevcuttur doğru. SSHD'de de NAND bölümünün bir ömrü var evet. Ama bu ömrü sanıldığı kadar kolay bitirmek mümkün değil. Hatta öyleki, günümüzdeki birçok SSD üreticisinin verdiği değerler en kötü senaryoya yönelik tahminler ve sürücüler bunları rahatlıkla geçebiliyor. Techreportta bu konu ile ilgili çok güzel bir çalışma var, her güncellemesini keyifle okuyup takip ediyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Hatta en başından okursanız daha keyifli olacaktır.

techreport.com/...


Konuya dönersek, bir SSHD'nin NAND ömrü biterse elinizde standart bir mekanik disk kalır. Sürücüyü normal bir disk gibi kullanmaya devam edebilirsiniz. Ancak bu durumun olması çok çok zor bir durum.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 5 yıl
enderden ilk defa yararli bir video izledim

bakalim neden bulup alacagiz diski,

ayrica diyer yandan RAM´ler program acilisinda yinede daha önem kazandigini düsünürdüm yalan oldu .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Harpooner 5 yıl
aynı SSHD'yi kullanıyorum, en büyük fark ps4 açılırken gerisinde oyunlarda falan videoda da belli %10-20 fark var , o da 5-10 saniye, 295 TL vermeye değmezmiş 180-200'e miss gibi düz HDD alınır.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
addidas_85 5 yıl

Mobilim o yüzden bir arkadaş özet geçebilir mi ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
exadus 5 yıl
pc için demiyorum ama ps4 için sshd yerine 7200 rpm disk kullanılsa bence benzer sonuçlar alınırdı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
08:19
HP Envy X2 kalemli 2si1 arada bilgisayar inceleme
8,3b izlenme · 5 ay
04:09
DC Aquaman inceleme | Bilet alıp izlemeye değer mi?
13,3b izlenme · 4 ay
07:57
Shadow of the Tomb Raider Video İnceleme
8,1b izlenme · 7 ay
08:03
4K NBA 2K19 Video İnceleme
7,3b izlenme · 7 ay
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
15:01
4K Red Dead Redemption 2 Video İnceleme
10,6b izlenme · 6 ay
12:36
Sandisk Extreme GO USB 3.1 Flaş Bellek inceleme
45,1b izlenme · 1 yıl
15:05
Editörün dostu | Video canavarı bilgisayar
7,8b izlenme · 3 ay
33:17
Nvidia Geforce RTX 2080 ve RTX 2080Ti inceleme
18,4b izlenme · 7 ay
08:31
Samsung X5 Harici SSD | 2300 Yazma - 2800 MB/sn okuma!
17,2b izlenme · 8 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
13:00
MSI Trident X ile 4K Ultra Detay deneyimlemece
11,8b izlenme · 4 ay
08:13
WWE 2K19 Video İnceleme
6,7b izlenme · 7 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
08:40
Resident Evil 2 Remake Video İnceleme
8,2b izlenme · 3 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim