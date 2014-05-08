Seagate Wireless Plus ailesine yeni üyeler eklendi





Seagate'nin özellikle mobil cihazlar için kablosuz depolama imkanı sunduğu Wireless Plus depolama ürünleri ailesi iki yeni üye ile genişliyor.





Daha önce 1TB kapasiteye sahip bir model içeren Seagate Wireless Plus serisi artık 500GB ve 2TB kapasite seçeneklerini de sunmaya başladı. Seagate Media App uygulamasının kapsamını da genişleten firma bu sayede Android cihazları, iOS cihazları, Kindle Fire, Windows 8 ve Windows RT cihazlarının ürüne ulaşmasını ve verilerini depolamasını sağlıyor.





Uygulama ayrıca Google Drive ve Dropbox gibi bulut depolama servislerine de entegrasyon ve senkronizasyon imkanı sunuyor.





Seagate Wireless Plus ürünlerine USB 3.0 üzerinden kablolu olarak, kendi WiFi ağı üzerinden de kablosuz olarak bağlanabiliyorsunuz. Dahili bataryası ile 10 saate kadar kullanmak mümkün.





Serinin 1TB kapasiteli versiyonu 180$ fiyat etiketine sahipti. 500GB kapasiteli versiyon 150$, 2TB kapasiteli versiyon ise 200$ karşılığında ön siparişe sunulmuş durumda. Sevkiyatın ise haftasonundan itibaren başlayacağı belirtiliyor.

http://www.seagate.com/external-hard-drives/portable-hard-drives/wireless/wireless-plus-140213-a/#features