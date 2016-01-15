Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seagate de 10TB HDD yarışına katılıyor

İşletmelere yönelik olarak her geçen gün depolama sürücülerinin kapasitesinin arttığını görüyoruz. HGST firmasından sonra, Seagate de 10TB HDD üretimine başlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,2b
1
8
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Seagate de 10TB HDD yarışına katılıyor

Büyük veri merkezleri veya sunucularla haşır neşir olan işletmeler için yüksek kapasiteler büyük önem taşıyor. Piyasada bugüne kadar en fazla 8TB kapasiteli depolama sürücüleri bulunuyordu. Western Digital'in sahibi olduğu HGST, dünyanın ilk 10TB kapasiteli HDD sürücüsünü geçtiğimiz aylarda duyurmuştu. Şimdi sıra Seagate firmasında. 

Firmanın yeni 10TB HDD ürünü 3.5 inç formatında. 7 adet plaka ve 14 adet kafa barındıran Enterprise Capacity 3.5 HDD, sektörün tek, TB başına en düşük enerji tüketimini sunan 10TB sürücüsü olma özelliğine sahip. Seagate, disk mekanizması bölümünü helyum gazı ile dolduruyor ve böylece sürtünme azaltılarak hem ısınma önleniyor hem de daha düşük enerji harcanıyor.

Sürücü, versiyona göre SMR veya PMR teknolojisini benimseyecek. Shingled Magnetic Recording veya SMR olarak bilinen teknolojide, birbirine paralel manyetik izler üzerine yazmak yerine (PMR), birbirinin üzerine binen manyetik izler üzerine veriler yazılıyor. Böylece daha ince ve daha yoğun sürücüler elde edilebiliyor. 

Kabin başına yüzde 25 daha fazla depolama alanı sunabilen ürün, gelişmiş önbellek algoritmaları sayesinde büyük verileri daha kolay yönetebilmenizi sağlıyor. Ayrıca sürücü, bekleme durumunda çok daha az enerji harcıyor. Hatalar arasında 2.5 milyon saat oranına sahip olan sürücü, SATA üzerinden 6Gb, SAS üzerinden 12Gb veri transfer hızları sunabiliyor. Seagate, yeni sürücülerini ilk etapta Alibaba grubuna tedarik edecek.  

http://www.storagenewsletter.com/rubriques/hard-disk-drives/seagate-following-hgst-with-same-10tb-helium-hdd/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 3 yıl
şu an en iyi konfigirasyon 256 gb ssd ve 4 tb civarı depo disk. ssd siz bir pc düşünemiyorum raid 30 da yapsan olmuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ExECaLiBuR 3 yıl
Zamanında bilgisayarların en yavaş gelişen bileşeni şüphesiz harddiskleriydi. SSD teknolojisi ise devrim yapıp bir anda bilgisayarın en hızlı ve en önemli parçası haline geldiler. Özellikle erişim süreleri ve okuma/yazma hızlarıyla mekanik diskleri neredeyse 10’a katladılar. Yeni nesil modelleri ise saniye de 1 TB okuma/yazma hızına sahip ve kısa bir zamanda 4 TB depolama kapasitesine kadar geldi. Ancak mekanik disklerde bu kapasite her yıl 1 ya da 2 TB artarak bugün 10 TB kapasitesine ulaştı. Yakın zamanda SSD’ler bu seviyeyi geçecek gibi görünüyor.

Harddisk seçiminde fiyat unsuru tercihleri belirliyor. Genellikle hız için SSD, depolama için HDD tercih ediliyor. SSD’lerde yeterli seviyelerdeyiz fakat depolama olarak şimdiye kadar tek bir 3,5” harddiskte 50 TB’ye ulaşmak gerekirdi diye düşünüyorum. 3,5” standardı ve plaka teknolojisi bu gelişimin sınırlarını belirleyen en önemli faktörler. Acaba harddiskin şeklini alt alta iki adet 5,25” formunda geliştirip, bilgisayar kasasına DVD yazıcı gibi doğrudan takılacak boyutta üretilebilir mi? Böylece daha büyük kapasite alanlarına ulaşılabilir diye düşünüyorum. Tabi bu tür bir harddisk her kullanıcıya hitap etmese de depolama işiyle uğraşan birçok kişi için pratik bir çözüm sağlar.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 3 yıl
SSD alsan fiyat kazık gibi,mekanik disk alsan verimlilik ve dayanıklılık az.İleride bizi bekleyen depolama aygıtları,bu günlerimize tebessümle bakmamıza sebep olacak herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulwi 3 yıl
İlk aldığım ibm pc2 de 286 işlemci 30 MB HDD vardı , şimdi nerdeyse 30 TB HDD çıkaracaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 3 yıl
Son yıllarda bulut depolama ve online içerik erişimi sayesinde neredeyse veri saklamaz oldum bir ev kullanıcı olarak. Harici depolama diskimde boş denecek kadar az var. Şirketler için ise veri depolama hayatı bir mesele. SSD ne zaman onlar için makul hale gelecek bilemiyorum ama en azından hdd teknolojisini asmalarini umuyorum.
Geçenlerde blue ray diskler ile 100gb veri depolamadan bahsediliyordu. En azından ucuz bir çözüm bulsalar da biz de bulut ve online içerik için az para odesek.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Morphinz 3 yıl
Yüksek kapasiteli cihazlar hem pahalı oluyor hemde raid yapısı gereği yedeğini almak zor oluyor. Ayrıca küçük kapasiteye göre daha çok bozulma oranı var.
4 TB sas disk yerine 3 TB sas disk kullanıp raid 10 çalışıyoruz. Hem F/P hemde yedeklilik konusunda taviz verilmiyor.
Artık şu disk'lerden tamamiyle kurtulsak çok güzel olacak.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evandevan5a1 2 yıl Morphinz
Morphinz
Yüksek kapasiteli cihazlar hem pahalı oluyor hemde raid yapısı gereği yedeğini almak zor oluyor. Ayrıca küçük kapasiteye göre daha çok bozulma oranı var.
4 TB sas disk yerine 3 TB sas disk kullanıp raid 10 çalışıyoruz. Hem F/P hemde yedeklilik konusunda taviz verilmiyor.
Artık şu disk'lerden tamamiyle kurtulsak çok güzel olacak.

KAPASİTELER DAHA DA YÜKSELMESİ LAZIM. MESELA BANA 12 TB DEPO LAZIM.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selahattın ısık 3 yıl
10 TB gibi bir (7 adet plaka) ya rağmen 2.5 milyon hat süresi sunuyor ise bravo...Fakat bu durum için helyum kullanımı dışında ek önlemler alınmışsa fiyatının uçması da kaçınılmaz olacak...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Intel'in en güçlü 4 çekirdekli işlemcisi geliyor 3 yıl Apple Mac Pro bir oyun bilgisayarı olsaydı... İşte MSI Vortex! 3 yıl Snapdragon 820 yonga seti, Samsung ile daha avantajlı 3 yıl 9$'lık bilgisayar: CHIP 3 yıl Microsoft Lumia 650'nin fiyatı belli oldu 3 yıl Apple ücretsiz sağladığı iTunes Radio uygulamasını kaldırıyor 3 yıl Interact ile kişilerinizi etkili şekilde yönetin 3 yıl Yeni Olympus PEN-F fotoğraf makinesi ortaya çıktı 3 yıl Dropbox için çevrimdışı müzik uygulaması: Jukebox 3 yıl Mac platformunda Windows'u yüklemeden yazılımlarını çalıştırın 3 yıl İnsansı robot ATLAS, temizlik işlerini de öğrendi 3 yıl Xperia C4, Marshmallow'dan önce Android 5.1 güncellemesini de alacak 3 yıl Virgin Galactic, Adidas imzalı özel uçuş giysisini tanıttı 3 yıl Compulab Airtop: 200Watt güç tüketen fansız bilgisayar sistemi 3 yıl Huawei P9 tasarım şeması ortaya çıktı 3 yıl Android uygulamaların istediği erişim izinlerinin kullanıcıları bunalttığı bilimsel olarak kanıtlandı 3 yıl Boeing'in yeni uçak tasarımı göz kamaştırıyor 3 yıl 2si1 "Hareketsiz" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Fixstars'dan dünyanın ilk 13TB kapasiteli SSD ürünü 3 yıl Yahoo, 13.5 TB'lık veriyi akademik araştırma gruplarına sunuyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Seagate de 10TB HDD yarışına katılıyor Sonraki iOS 9.3'de Night Shift özelliği nasıl aktif edilir? 3 yıl BoomBeach’in son güncellemedeki sırrı ortaya çıktı: Mega Crab (Mega Yengeç) 3 yıl Taşınabilir mini sunucu bilgisayarı: Ocean 3 yıl Xiaomi, geçen yılı 70 milyon akıllı telefon satışı ile kapattı 3 yıl Nvidia'dan üst seviye GeForce GTX satın alanlara Rise of the Tomb Raider hediyesi 3 yıl Foursquare yeni CEO’su ile artık para kazanmak istiyor 3 yıl Uber'e kendi memleketinde bir ceza daha kesildi 3 yıl Görme engelliler için özel tablet geliştirme çabaları yoğunlaşıyor 3 yıl Bu koltuklar oyun tutkunları için 3 yıl Google Play Store’a promosyon kodları geldi 3 yıl Samsung, Apple'ın ana OLED sağlayıcılarından olacak 3 yıl Arkadaşlık uygulaması Once, artık kalp atışlarına göre eşleştirme yapabiliyor 3 yıl Kısırlığa çare olabilecek nano teknoloji: Spermbots 3 yıl Samsung'dan Android için yeni Wi-Fi transfer uygulaması 3 yıl LG K akıllı telefon serisi genişliyor 3 yıl Asus'tan canlı renk seçeneklerine sahip Live akıllı telefon 3 yıl Live Photos'a Samsung'dan cevap: Vivid Photo 3 yıl Sabit lensli yeni Fujifilm fotoğraf makineleri: X70 ve XP90 3 yıl Fujifilm'den iki yeni lensleri değiştirilebilir aynasız: X-Pro 2 ve X-E2S 3 yıl Samsung Galaxy J1 modeli, 2016 sürümüyle karşınızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim