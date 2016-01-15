Seagate de 10TB HDD yarışına katılıyor

Büyük veri merkezleri veya sunucularla haşır neşir olan işletmeler için yüksek kapasiteler büyük önem taşıyor. Piyasada bugüne kadar en fazla 8TB kapasiteli depolama sürücüleri bulunuyordu. Western Digital'in sahibi olduğu HGST, dünyanın ilk 10TB kapasiteli HDD sürücüsünü geçtiğimiz aylarda duyurmuştu . Şimdi sıra Seagate firmasında.





Firmanın yeni 10TB HDD ürünü 3.5 inç formatında. 7 adet plaka ve 14 adet kafa barındıran Enterprise Capacity 3.5 HDD, sektörün tek, TB başına en düşük enerji tüketimini sunan 10TB sürücüsü olma özelliğine sahip. Seagate, disk mekanizması bölümünü helyum gazı ile dolduruyor ve böylece sürtünme azaltılarak hem ısınma önleniyor hem de daha düşük enerji harcanıyor.





Sürücü, versiyona göre SMR veya PMR teknolojisini benimseyecek. Shingled Magnetic Recording veya SMR olarak bilinen teknolojide, birbirine paralel manyetik izler üzerine yazmak yerine (PMR), birbirinin üzerine binen manyetik izler üzerine veriler yazılıyor. Böylece daha ince ve daha yoğun sürücüler elde edilebiliyor.





Kabin başına yüzde 25 daha fazla depolama alanı sunabilen ürün, gelişmiş önbellek algoritmaları sayesinde büyük verileri daha kolay yönetebilmenizi sağlıyor. Ayrıca sürücü, bekleme durumunda çok daha az enerji harcıyor. Hatalar arasında 2.5 milyon saat oranına sahip olan sürücü, SATA üzerinden 6Gb, SAS üzerinden 12Gb veri transfer hızları sunabiliyor. Seagate, yeni sürücülerini ilk etapta Alibaba grubuna tedarik edecek.

http://www.storagenewsletter.com/rubriques/hard-disk-drives/seagate-following-hgst-with-same-10tb-helium-hdd/