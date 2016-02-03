Seagate, ürünlerindeki yüksek hata oranları nedeniyle dava edildi

Üreticilerin, ürünlerini pazarlarken kullandığı ifadelere ve sloganlara çok dikkat etmesi gerekiyor zira bir süre sonra dava konusu olabiliyor. Depolama sektörünün lider firmalarından Seagate, güvenilir ve dayanıklı olarak reklamını yaptığı 3TB HDD ürünlerindeki yüksek hata oranı nedeniyle dava konusu oldu.





Açılan davada, firmanın hatasız hard disk geliştirme konusunda başarısız olduğu ve ürünlerin çok erken hata vermeye başladığı ifade edildi. Hatta Seagate'nin, piyasadaki diğer tüm firmalardan çok daha yüksek hata oranlarına sahip olduğu iddia edildi. Bu nedenle firmaya, müşteri koruma kanunlarını ihlal etmek, haksız rekabete sebep olmak ve yanıltıcı reklamlar hazırlamak suçlamaları yöneltildi.









Davaya konu olan ise yedekleme firması Backblaze tarafından yapılan bir analiz. Analizde, Seagate'nin yıllık hata oranlarının yüzde 14 seviyesine kadar çıktığı belirtiliyor. Seagate'nin 1.5TB HDD ürününde yıllık hata oranı yüzde 14 iken, 3TB HDD ürününde yüzde 9, 4TB HDD ürününde ise yüzde 3 seviyesinde. Analize konu olan Hitachi ve WD ise yüzde 3 seviyesini geçmiyor.





Daha önce de, reklam afişlerinde konu edilen değerlerin, gerçek hayata yansımadığı konusunda dava açıldığını duymuştuk. Seagate, bu konuda ilk değil. Firmanın iddialar konusunda ne diyeceği ve nasıl bir savunma yapacağı merak konusu oldu. Eğer davacı grup haklı bulunursa, Seagate'yi zor günler bekliyor.

http://www.guru3d.com/news-story/seagate-sued-lawsuit-over-high-hdd-failure-rates.html