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Seagate, ürünlerindeki yüksek hata oranları nedeniyle dava edildi

Kutu üzerinde yazan değerlerin, içinden çıkan ürünün gerçek değerleri ile aynı olması çok önemli zira bir farklılık olduğu takdirde, iş tüketici aldatmaya kadar giden davalara konu olabiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Seagate, ürünlerindeki yüksek hata oranları nedeniyle dava edildi

Üreticilerin, ürünlerini pazarlarken kullandığı ifadelere ve sloganlara çok dikkat etmesi gerekiyor zira bir süre sonra dava konusu olabiliyor. Depolama sektörünün lider firmalarından Seagate, güvenilir ve dayanıklı olarak reklamını yaptığı 3TB HDD ürünlerindeki yüksek hata oranı nedeniyle dava konusu oldu.

Açılan davada, firmanın hatasız hard disk geliştirme konusunda başarısız olduğu ve ürünlerin çok erken hata vermeye başladığı ifade edildi. Hatta Seagate'nin, piyasadaki diğer tüm firmalardan çok daha yüksek hata oranlarına sahip olduğu iddia edildi. Bu nedenle firmaya, müşteri koruma kanunlarını ihlal etmek, haksız rekabete sebep olmak ve yanıltıcı reklamlar hazırlamak suçlamaları yöneltildi. 


Davaya konu olan ise yedekleme firması Backblaze tarafından yapılan bir analiz. Analizde, Seagate'nin yıllık hata oranlarının yüzde 14 seviyesine kadar çıktığı belirtiliyor. Seagate'nin 1.5TB HDD ürününde yıllık hata oranı yüzde 14 iken, 3TB HDD ürününde yüzde 9, 4TB HDD ürününde ise yüzde 3 seviyesinde. Analize konu olan Hitachi ve WD ise yüzde 3 seviyesini geçmiyor. 

Daha önce de, reklam afişlerinde konu edilen değerlerin, gerçek hayata yansımadığı konusunda dava açıldığını duymuştuk. Seagate, bu konuda ilk değil. Firmanın iddialar konusunda ne diyeceği ve nasıl bir savunma yapacağı merak konusu oldu. Eğer davacı grup haklı bulunursa, Seagate'yi zor günler bekliyor.  

http://www.guru3d.com/news-story/seagate-sued-lawsuit-over-high-hdd-failure-rates.html Yorum Yaz
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chylos 3 yıl en beğenilen
Kaç tane seagate external hdd aldıysam kendi kendine bozuldu. WD olanlar taş gibi.
Seagate almam aldırmam. Neyse ki SSD yaygınlaşıyor da rahatlıyoruz.
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hacı.basat 3 yıl
Bu konuda HDD'leri arşivleme için kullananlar daha çok söz hakkına sahipler gibi. Ben arşiv için Bluray kullanıyorum, 1 diski ortalama 50 krş a alıyorum, 23.2 GB'a kadar dolu disklerim, çok katmanlı tercih etmiyorum, sabit disk için de yarım TB SSD ideal gibi, 499 liraya bulunabiliyor. Fiyatının daha da düşmesi için duacıyız.
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serafon 3 yıl
hepsinden bozmuşluğum vardır. Hatta wd çok sık bozuluyordu eskiden seagate alırdım çoğunlukla. Sonra wd imaj düzeltti biraz daha iyi gibi gelmeye başladı son aldıklarım wd o yüzden. en son ocz ssd bozdum ama aniden gitti hiç tık yok. Biraz şans işi gibi.
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cyberfalcon 3 yıl
hsnsfgl
Zamanında IBM hard diskler en sağlam ve en hızlı disklerdi. Bildiğim kadarıyla Hitachi, IBMin hard disk bölümünü satın aldı ve şu an için en iyi diskler Hitachi.

Hitachi de satıldı diye hatırlıyorum. Zamanında Quantumlar efsaneydi.
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aycibin 3 yıl
enteresan.20 yıldır belki 10 tane seagate hdd kullanmışımdır.hiçbir sorun yaşamadım.hatta 2000lerde WD'lerde sorunlar çok sık görülüyordu.en son 2 yıl önce hdd aldım.belki yeni seride sıkıntı vardır.dönem dönem her markada sorunlar olabiliyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Yorumlara bakıyorumda hakikaten bozulmaysnı yok. Bende 2tb lik segate madurlarındanım. Aldım alalı yüzüm gülmedi. Pc ile iletişim kesip duruyordur. Yaşadığım veri kaybının, veriyide geçtim zaman kaybımın hesabını veremez segate. Zaten sonundada gümledi ve içinde ne varsa gitti. Samsung aldım rahat ettim. Eminim wd de iyidir. Ben uygun fiyatlı olanı tercih etmiştim.
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umut_baris 3 yıl
Ben hep WD aldığımdan sorun olmuyor. Bir kere seagate bozdum ama.
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ArenaMaster 3 yıl
seagate ıcın dogru soylemısler..cabuk bozuluyor,cok hızlı hata veren dısk(dahılı harıcı farketmıyor) tabıı hdd bır kotu yanı aldıgınız yer malı koyarken ozen gostermesse oraya buraya atarsa vs zaten kafadan bad sector le almıs oluyorsunuz..onun ıcın en ıyısı ssd ama o da para
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cemturk 3 yıl
Seagate candir gerisi heyecandir
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alito 3 yıl
Seagate çabuk bozuluyor yalan değil. Western Digital çok daha iyi HDD'ler çıkarıyor ama fiyatları da yüksek tutuyor.
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fotifoti 3 yıl
Allah topunun cezasını versin :) 5tb disk kapanıyor, içindekileri yedek almam için 5tb daha lazım. Garantiye gönderemiyorm
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interwap 3 yıl
Ondan mı amazon da 8TB Seagate 222 dolar.
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