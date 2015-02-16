Seagate ve Micron stratejik ortaklığa gidiyor





Günümüzde SSD ürünlerine olan ilgi artarken, tüketiciye daha uygun fiyatlı ürünler sunmak adına üreticilerin stratejik satın alma veya işbirliği hamleleri de aynı paralelde devam ediyor. Son hamle Seagate'den geldi.





Seagate ve Micron arasında yapılan uzun vadeli işbirliğine göre Seagate, Micron'un NAND teknolojilerine erişim hakkı elde ederken, Micron da Seagate'nin SandForce kontrolcü teknolojilerine erişim hakkı kazanacak.





Her iki firma için avantaj sağlayacak işbirliği Seagate için ayrı bir önem taşıyor. Zira Micron'un yeni NAND ürünlerinden daha erken haberdar olarak SandForce kontrolcülerini daha hızlı bir şekilde uyumlu hale getirebilecek. Micron da ürünlerinde üçüncü parti kontrolcüler kullandığı için bundan fazlasıyla faydalanacak.





Seagate ve Micron arasındaki anlaşmanın diğer detayları ve finansal tarafı bilinmiyor. Ancak işbirliği kapsamında ortaya çıkacak ilk ürünlerin bu yıl bitmeden piyasada olması bekleniyor.

http://www.tomsitpro.com/articles/seagate-micron-nand-alliance,1-2459.html