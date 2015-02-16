Seagate ve Micron stratejik ortaklığa gidiyor

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Günümüzde SSD ürünlerine olan ilgi artarken, tüketiciye daha uygun fiyatlı ürünler sunmak adına üreticilerin stratejik satın alma veya işbirliği hamleleri de aynı paralelde devam ediyor. Son hamle Seagate'den geldi.
Seagate ve Micron arasında yapılan uzun vadeli işbirliğine göre Seagate, Micron'un NAND teknolojilerine erişim hakkı elde ederken, Micron da Seagate'nin SandForce kontrolcü teknolojilerine erişim hakkı kazanacak.
Her iki firma için avantaj sağlayacak işbirliği Seagate için ayrı bir önem taşıyor. Zira Micron'un yeni NAND ürünlerinden daha erken haberdar olarak SandForce kontrolcülerini daha hızlı bir şekilde uyumlu hale getirebilecek. Micron da ürünlerinde üçüncü parti kontrolcüler kullandığı için bundan fazlasıyla faydalanacak.
Seagate ve Micron arasındaki anlaşmanın diğer detayları ve finansal tarafı bilinmiyor. Ancak işbirliği kapsamında ortaya çıkacak ilk ürünlerin bu yıl bitmeden piyasada olması bekleniyor.
http://www.tomsitpro.com/articles/seagate-micron-nand-alliance,1-2459.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yüksek kapasiteli ssd ler ucuzlamadıkça olmaz o iş.
Mekanik disk üreticileri batmaz. O kadar teknolojik birikim var.
Çırpınış falan yok. Seagate ve WD ssd işine her türlü girecek ve önemli rol oynayacak. Çünkü bu şirketler büyük bütçeye sahip şirketler ve seagate kontrolcüsüyle, micron ortaklığı ile önemli bir rol kapmış bile pazarda.