Seagate’den Xbox One için 512GB SSD sürücüsü

Son dönem konsollarının harici depolama sürücüleri ile desteklenebiliyor olması pek çok ürünün de piyasaya çıkmasını sağladı. Bu konuda daha önce farklı çözümler sunan Seagate, depolama sıkıntısı çeken oyunculara yeni bir sürücü seçeneği satışa çıkardı.

Oyunlar Daha Hızlı Yüklenecek

Seagate’nin Xbox One ve Xbox One S konsolları için hazırladığı yeni SSD sürücüsü 512GB kapasite taşıyor. Flash depolama olduğu için de kullanıcılara oyunları daha hızlı yükleme ve başlatma imkanı sunuyor. Alüminyum kasanın çerçevesi Xbox teması ile uyumlu. Ayrıca kasa üzerinde özel bir Xbox logosu da yer alıyor. Yapı olarak da sürücü oldukça ince bir profile sahip.