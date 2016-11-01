Seagate’den Xbox One için 512GB SSD sürücüsü

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Son dönem konsollarının harici depolama sürücüleri ile desteklenebiliyor olması pek çok ürünün de piyasaya çıkmasını sağladı. Bu konuda daha önce farklı çözümler sunan Seagate, depolama sıkıntısı çeken oyunculara yeni bir sürücü seçeneği satışa çıkardı.
Oyunlar Daha Hızlı Yüklenecek
Seagate’nin Xbox One ve Xbox One S konsolları için hazırladığı yeni SSD sürücüsü 512GB kapasite taşıyor. Flash depolama olduğu için de kullanıcılara oyunları daha hızlı yükleme ve başlatma imkanı sunuyor. Alüminyum kasanın çerçevesi Xbox teması ile uyumlu. Ayrıca kasa üzerinde özel bir Xbox logosu da yer alıyor. Yapı olarak da sürücü oldukça ince bir profile sahip.Ayrıca Bkz. "Facebook’un Snapchat tutkusu bitmiyor" Herhangi bir güç adaptörü gerektirmediği için tak ve çalıştır tarzında kullanılabilen Seagate Game Drive SSD for Xbox One, her ne kadar Xbox serisi için geliştirilmiş olsa da standart bilgisayar sistemleriyle de uyumlu. USB 3.0 bağlantısı sayesinde çok hızlı veri transferi mümkün oluyor. Seagate’nin şimdiye kadar sunduğu Xbox depolama çözümleri 2TB ve 4TB HDD şeklindeydi. Seagate Game Drive SSD for Xbox One için 199$ fiyat isteniyor ve gelecek ay raflara çıkacak.
http://wccftech.com/xbox-one-512-gb-ssd-drive-seagate-launch-next-month/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şimdi yine External SSD yapmışlar. Piyasada daha uyguna yine 480 / 500 GB External SSD'ler mevcut zaten. Xbox'a özel mözel ayağına 199 Dolardan geçirecekler.
amazon.com/...
Ayrıca, MS disk değişimine izin vermesi gerekirdi PlayStation 4 gibi. O hantal HDD'lerin yerine isteyen SSD'sini takar kullanırdı.