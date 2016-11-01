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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seagate’den Xbox One için 512GB SSD sürücüsü

Xbox One ve Xbox One S sahipleri için Seagate tarafından geliştirilen Game Drive for Xbox One SSD adındaki sürücü, 512GB kapasite ile oyunculara hızlı yükleme imkanı sunacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,4b
1
4
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönem konsollarının harici depolama sürücüleri ile desteklenebiliyor olması pek çok ürünün de piyasaya çıkmasını sağladı. Bu konuda daha önce farklı çözümler sunan Seagate, depolama sıkıntısı çeken oyunculara yeni bir sürücü seçeneği satışa çıkardı.

Oyunlar Daha Hızlı Yüklenecek

Seagate’nin Xbox One ve Xbox One S konsolları için hazırladığı yeni SSD sürücüsü 512GB kapasite taşıyor. Flash depolama olduğu için de kullanıcılara oyunları daha hızlı yükleme ve başlatma imkanı sunuyor. Alüminyum kasanın çerçevesi Xbox teması ile uyumlu. Ayrıca kasa üzerinde özel bir Xbox logosu da yer alıyor. Yapı olarak da sürücü oldukça ince bir profile sahip.

Ayrıca Bkz. "Facebook’un Snapchat tutkusu bitmiyor" Herhangi bir güç adaptörü gerektirmediği için tak ve çalıştır tarzında kullanılabilen Seagate Game Drive SSD for Xbox One, her ne kadar Xbox serisi için geliştirilmiş olsa da standart bilgisayar sistemleriyle de uyumlu. USB 3.0 bağlantısı sayesinde çok hızlı veri transferi mümkün oluyor. Seagate’nin şimdiye kadar sunduğu Xbox depolama çözümleri 2TB ve 4TB HDD şeklindeydi. Seagate Game Drive SSD for Xbox One için 199$ fiyat isteniyor ve gelecek ay raflara çıkacak.  

http://wccftech.com/xbox-one-512-gb-ssd-drive-seagate-launch-next-month/ Yorum Yaz
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_Dominic_Toretto_ 3 yıl en beğenilen
Bundan önce normal HDD çıkardılar Xbox'a diye soydular milleti.
Şimdi yine External SSD yapmışlar. Piyasada daha uyguna yine 480 / 500 GB External SSD'ler mevcut zaten. Xbox'a özel mözel ayağına 199 Dolardan geçirecekler.
amazon.com/...
Ayrıca, MS disk değişimine izin vermesi gerekirdi PlayStation 4 gibi. O hantal HDD'lerin yerine isteyen SSD'sini takar kullanırdı.
Bundan önce normal HDD çıkardılar Xbox'a diye soydular milleti.Şimdi yine External SSD yapmışlar. Piyasada daha uyguna yine 480 / 500 GB External SSD'ler m...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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_Dominic_Toretto_ 3 yıl en beğenilen
Bundan önce normal HDD çıkardılar Xbox'a diye soydular milleti.
Şimdi yine External SSD yapmışlar. Piyasada daha uyguna yine 480 / 500 GB External SSD'ler mevcut zaten. Xbox'a özel mözel ayağına 199 Dolardan geçirecekler.
amazon.com/...
Ayrıca, MS disk değişimine izin vermesi gerekirdi PlayStation 4 gibi. O hantal HDD'lerin yerine isteyen SSD'sini takar kullanırdı.
1 Yanıt Yanıtla +10
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canlee89 3 yıl _Dominic_Toretto_
_Dominic_Toretto_
Bundan önce normal HDD çıkardılar Xbox'a diye soydular milleti.
Şimdi yine External SSD yapmışlar. Piyasada daha uyguna yine 480 / 500 GB External SSD'ler mevcut zaten. Xbox'a özel mözel ayağına 199 Dolardan geçirecekler.
amazon.com/...
Ayrıca, MS disk değişimine izin vermesi gerekirdi PlayStation 4 gibi. O hantal HDD'lerin yerine isteyen SSD'sini takar kullanırdı.

Hocam ps4 e ssd takıp kullandım ama hdd ile arasında çok komik bir fark vardı buda sanırım sata2 destekliyor olmasından kaynaklı bir durumdu. Xbox one da ise gözle görülür derecede fark var ssd hdd arasında usb 3.0 portundan bağladım oyunlarıda ssd e yüklüyorum ve oyun açılışları olsun oyun içi geçişleri olsun çok fark var. Ama dediğiniz gibi fiyatlar yüksek yine millete geçirmeye çalışıyor ms belli yani
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