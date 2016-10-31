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Facebook’un Snapchat tutkusu bitmiyor

Gelecek yıl 25 milyar dolar bedelle borsaya açılmaya hazırlanan iletişim platformu Snapchat, Zuckerberg’in adeta saplantısı olmuş durumda. Bu tutku bitecek gibi de görünmüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kendine has bir kullanıcı kitlesi kazanan ve pazar değeri giderek artan Snapchat platformu, devlerin iştahını kabartmaya devam ediyor. Platformu satın alamayan ise en azından benzerlerini satın alarak rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyor. Bunlardan birisi Facebook.

Snapchat Tutkusu Bitmedi

Geçmiş yıllarda Snapchat’i satın almak için uğraş veren Facebook bunda başarılı olamamıştı. Mark Zuckerberg, Snapchat benzeri yeni özelliklerle platformunu geliştirmeye devam ediyor ancak yine de benzer platformları göz ardı etmiyor.

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Facebook, Asya’nın Snapchat benzeri uygulaması Snow için kesenin ağzını açmış. Line’ın çatı firması Naver’in elinden çıkan Snow, Snapchat benzeri bir yapı sunuyor. Özellikle Asya kültürüne hitap eden içerikler sunması, Snow’u popüler yapıyor.

Mark Zuckerberg, satın alım için bizzat Naver’in yönetim kurulu başkanını telefonla aramış ve bir hayli de yüksek bir meblağ masaya koymuş. Ne var ki Naver, hizmetin kendine ait güçlü bir potansiyeli olduğunu ve Facebook’un satın almasına ihtiyacı olmadığını düşünerek ret cevabı vermiş.

Ayrıca Bkz. "Vine için sürpriz talip"

Sosyal ağ ve iletişim pazarında kabul edilen bir gerçek var. Kendine ait bir dal üzerinde büyüdükten sonra dönemin farklı popüler platformlarına özenmek ve aynı başarıyı yakalamak pek mümkün olmuyor. Örneğin Google uzun süredir sosyal ağ pazarında beklediği başarıyı yakalayabilmiş değil.

Facebook da farklı bir konsept üzerinde popüler olan Snapchat’e gözünü dikmiş durumda. Mark Zuckerberg aynı WhatsApp konusunda olduğu gibi doğrudan satın alım yaparak hem büyük bir oyuncuyu bünyesine katmış hem de pazarda ağırlık elde etmiş olacak. Bununla birlikte Snapchat kolay lokma olmak istemiyor. 

 

https://www.engadget.com/2016/10/31/facebook-tried-to-buy-snow-the-asian-snapchat/?sr_source=Twitter Yorum Yaz
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eAkman 3 yıl en beğenilen
Ne saplantısı daha önce de yaptığı gibi rakiplerini yutmaya çalışıyor. Bayağı tekelleşme derdinde.
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jingliu015 2 yıl

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3arbar 2 yıl
beleş yazılımın amaçları arasında kişisel veriler üzerinden reklam paydasını büyütmek var
uzak durmakta fayda var
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shadowtr 2 yıl
Snapchati alsa da rahatlasak biz de... her Allah'ın günü bir haber.
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Mq8 F9Brute 2 yıl
Facebook'un tekelleşme amacı bariz var . Amma velakin bu snap'le ne alıp veremediği var ise whatsapp güncellemesi olarak durum paylaşımını kaldırıp snap tarzı bir şey getirmiş . Şaka maka ne yapmaya çalışıyor bu yahu

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mcrew 2 yıl
valla iyi (ç)alıyor hee kim ne derse desin
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jingliu015 2 yıl
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futglory 3 yıl
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Fenomenon 3 yıl
Zükenberg tuttuğunu bırakmaz yalnız.
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GrıezmaNN 3 yıl
Facebook şimdiye kadar neredeyse tüm özelliklerini ya çalarak ya da bünyesine katarak edinmiştir.
Kendisiyle bağdaşlaşan like özelliğini bile FriendFeed'den çaldılar. FriendFeed kurucusunu da kendilerine CTO yaptılar zamanında.
Arkadaş etiketlemeyi ilk çıkaran Flickr'dı onu da çaldılar. Daha niceleri var.
Mark Zuckerberg bir dahi olabilir ama kesinlikle yaratıcılık 0.
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eAkman 3 yıl en beğenilen
Ne saplantısı daha önce de yaptığı gibi rakiplerini yutmaya çalışıyor. Bayağı tekelleşme derdinde.
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