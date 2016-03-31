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HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Seagate’den dünyanın ilk USB’den güç alan harici HDD depolama sürücüsü

Ekstra enerji kablosu gerektirdiği için harici HDD kutularından uzak duruyorsanız, Seagate’in USB Type-C bağlantılı yeni Innov8 çözümüne bir göz atabilirsiniz.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
5,4b
1
20
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde flash bellekler ve SSD depolama ürünleri için harici bir güç kablosuna gerek duymadan, USB üzerinden kullanma imkanı mevcut. HDD tarafında ise, bileşenlerin yüksek enerji tüketimi nedeniyle harici bir güç adaptörüne ihtiyaç duyuluyor. Seagate, USB Type-C avantajını kullanarak bir ilke imza atıyor.

Firma, harici bir güç adaptörü gerektirmeyen ilk masaüstü 3.5 inç HDD depolama istasyonunu duyurdu. Seagate Innov8 adındaki depolama sürücüsü, USB 3.1 Type-C üzerinden hem çok hızlı veri alışverişi yapıyor hem de enerji ihtiyacını karşılıyor. Zira Type-C bağlantısı 100Watta kadar harici cihazlara enerji sağlayabiliyor. Firma, bu imkanı Ignition Boost adındaki teknoloji ile güçlendirerek, enerji aktarımını garanti altına almış.

Ayrıca Bkz. "Türk mühendisten, yapay zeka alanında çığır açacak buluş"

8TB kapasite sunan sürücünün gövdesi alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Cihaz ayrıca, 2016 Red Dot tasarım ödülüne de layık görülmüştü. HDD diskler ve aktarım hızları konusunda herhangi bir bilgi verilmemiş. Cihaz, 349$ fiyat etiketine sahip ve 200GB OneDrive hediye ile geliyor. 

 

http://www.neowin.net/news/seagate-innov8-is-the-worlds-first-usb-powered-desktop-hdd-that-offers-8tb-of-storage Yorum Yaz
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myhotyro 3 yıl en beğenilen
Başlığa bak çay demle "Seagate’den dünyanın ilk USB’den güç alan harici HDD depolama sürücüsü"
2.5" sürücüleri 3 faza bağlıyorduk dimi.
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Virinom 3 yıl
myhotyro

Başlığa bak çay demle Seagate’den dünyanın ilk USB’den güç alan harici HDD depolama sürücüsü2.5 sürücüleri 3 faza bağlıyorduk dimi.


Site kesinlikle magazin sitelerine döndü. Geçenlerde de bir haberde başlık olarak plak satışları dijitaj ortamı geçti diyordu daha sonra içerikte premium üyelik kazançları dahil değildir diyordu.

Burası bir teknoloji sitesi. Magazin gazetesine editör alır gibi sadece Türkçe bilgisi veya yazma yeteneği yeterli değil aynı zamanda editörlerin teknolojiden anlayan insanlar olması gerekir. Ne yazık ki teknolojiden anlayanı geçtim editörlerin çoğu Türkçe bile bilmiyor.
myhotyroBaşlığa bak çay demle Seagate’den dünyanın ilk USB’den güç alan harici HDD depolama sürücüsü2.5 sürücüleri 3 faza bağlıyorduk di...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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Ussuz 3 yıl
Başlık yanıltıcı
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myhotyro 3 yıl
Virinom
ekrem71
Virinom
myhotyro Başlığa bak çay demle Seagate’den dünyanın ilk USB’den güç alan harici HDD depolama sürücüsü2.5 sürücüleri 3 faza bağlıyorduk dimi.
Site kesinlikle magazin sitelerine döndü. Geçenlerde de bir haberde başlık olarak plak satışları dijitaj ortamı geçti diyordu daha sonra içerikte premium üyelik kazançları dahil değildir diyordu. Burası bir teknoloji sitesi. Magazin gazetesine editör alır gibi sadece Türkçe bilgisi veya yazma yeteneği yeterli değil aynı zamanda editörlerin teknolojiden anlayan insanlar olması gerekir. Ne yazık ki teknolojiden anlayanı geçtim editörlerin çoğu Türkçe bile bilmiyor.
Slogan Seagatenin arkadaşlar. Benim uydurduğum bir durum yok ortada.
Seagate Innov8 is the worlds first USB-powered desktop HDD that offers 8TB of storage karşıma bu cümle çıktı burada da desktop HDD olduğundan bahsediliyor yani 3.5 inç HDD. Bu durumda işler değişir çünkü gerçekten daha önce USBden çalışan 3.5 inç HDD görmemiştim çünkü besleme olarak hem 5Va hem de 12Va ihtiyaç duyuyorlar. Seagate muhtemelen USB Type Cnin sunduğu 100 Wattlık güçten faydalanarak kutu içerisine DC-DC yükseltici devre koyarak ayrıca 12V çıkış almış USBden. Her neyse burası işin teknik kısmıydı ama başlıkta 3.5 inç ibaresine yer verilse daha açıklayıcı olurdu.

Seagate'in 5V'u 12V'a yükseltmek yerine 5V ile çalışan 3.5" HDD yapmış olması daha olası. Basit anlamdan 5V ile çalışan bir motor koyacak HDD'ye.
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Umutcan 3 yıl
USB'den güç alan ilk 3.5" sürücü desek daha doğru olur.
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JoeyBane 3 yıl
Başlık tam anlamıyla ifade edemese de güzel iş çıkarmışlar
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myhotyro 3 yıl
ekrem71

Virinom
myhotyro Başlığa bak çay demle Seagate’den dünyanın ilk USB’den güç alan harici HDD depolama sürücüsü2.5 sürücüleri 3 faza bağlıyorduk dimi.
Site kesinlikle magazin sitelerine döndü. Geçenlerde de bir haberde başlık olarak plak satışları dijitaj ortamı geçti diyordu daha sonra içerikte premium üyelik kazançları dahil değildir diyordu. Burası bir teknoloji sitesi. Magazin gazetesine editör alır gibi sadece Türkçe bilgisi veya yazma yeteneği yeterli değil aynı zamanda editörlerin teknolojiden anlayan insanlar olması gerekir. Ne yazık ki teknolojiden anlayanı geçtim editörlerin çoğu Türkçe bile bilmiyor.
Slogan Seagatenin arkadaşlar. Benim uydurduğum bir durum yok ortada.


Alıntı yapılan sitedeki başlık: "Seagate Innov8 is the world's first USB-powered desktop HDD that offers 8TB of storage"
Orada sanki "desktop" ifadesi var, acaba Türkçe'de karşılığı olmadığı içi mi bizim başlıkda yer bulamadı. Gerçi başlık kaynaktan aynen alınmamış ama, kaynak "desktop HDD" diye gözümüze gözümüze sokmuş.
1 Yanıt Yanıtla +1
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umut_baris 3 yıl myhotyro
myhotyro

ekrem71

Virinom
myhotyro Başlığa bak çay demle Seagate’den dünyanın ilk USB’den güç alan harici HDD depolama sürücüsü2.5 sürücüleri 3 faza bağlıyorduk dimi.
Site kesinlikle magazin sitelerine döndü. Geçenlerde de bir haberde başlık olarak plak satışları dijitaj ortamı geçti diyordu daha sonra içerikte premium üyelik kazançları dahil değildir diyordu. Burası bir teknoloji sitesi. Magazin gazetesine editör alır gibi sadece Türkçe bilgisi veya yazma yeteneği yeterli değil aynı zamanda editörlerin teknolojiden anlayan insanlar olması gerekir. Ne yazık ki teknolojiden anlayanı geçtim editörlerin çoğu Türkçe bile bilmiyor.
Slogan Seagatenin arkadaşlar. Benim uydurduğum bir durum yok ortada.


Alıntı yapılan sitedeki başlık: "Seagate Innov8 is the world's first USB-powered desktop HDD that offers 8TB of storage"
Orada sanki "desktop" ifadesi var, acaba Türkçe'de karşılığı olmadığı içi mi bizim başlıkda yer bulamadı. Gerçi başlık kaynaktan aynen alınmamış ama, kaynak "desktop HDD" diye gözümüze gözümüze sokmuş.

Ayrıca 8 TB ifadesi de yer alıyor. Başlıkta 8 TB yazsa herkes anlardı. Çeviride sıkıntı olmuş. İnsanlık halidir.
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simbolmina 3 yıl
3.5" disk var sanırım bu aletin içinde. 3.5" aletler de hep ayrıca voltaj istiyorlar, bu bakımdan ilk olması lazım. 100 dolar bir fark var muadili (elektrikle çalışan) ürünler arasında.
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omerfa 3 yıl
Evet yakında haberleri başlık yüzünden okumamaya başlayacağız.
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Mugetsuga 3 yıl
Başlığı görünce "kim hortlattı acaba bir bakayım" diyip tıkladım. Haber bugününmüş
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GetSomeRest 3 yıl
şimdi bu cihazı macbook air a bağlasan 5dk da cihazın şarjını tüketir. şarj etmeye kalksan hdd yi bağlayamazsın.
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Glorfindel1907 3 yıl
Başlığı görünce kaç senesinin konusu acaba dedim sonra bu başlık gerçekse biz ne yapıyorduk acaba bunca zaman diye kendimi sorguladım kafam allak pullak oldu şuan
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Ussuz 3 yıl
Başlık yanıltıcı
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Virinom 3 yıl
myhotyro

Başlığa bak çay demle Seagate’den dünyanın ilk USB’den güç alan harici HDD depolama sürücüsü2.5 sürücüleri 3 faza bağlıyorduk dimi.


Site kesinlikle magazin sitelerine döndü. Geçenlerde de bir haberde başlık olarak plak satışları dijitaj ortamı geçti diyordu daha sonra içerikte premium üyelik kazançları dahil değildir diyordu.

Burası bir teknoloji sitesi. Magazin gazetesine editör alır gibi sadece Türkçe bilgisi veya yazma yeteneği yeterli değil aynı zamanda editörlerin teknolojiden anlayan insanlar olması gerekir. Ne yazık ki teknolojiden anlayanı geçtim editörlerin çoğu Türkçe bile bilmiyor.
1 Yanıt Yanıtla +17
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ekrem71 3 yıl Virinom
Virinom

myhotyro

Başlığa bak çay demle Seagate’den dünyanın ilk USB’den güç alan harici HDD depolama sürücüsü2.5 sürücüleri 3 faza bağlıyorduk dimi.


Site kesinlikle magazin sitelerine döndü. Geçenlerde de bir haberde başlık olarak plak satışları dijitaj ortamı geçti diyordu daha sonra içerikte premium üyelik kazançları dahil değildir diyordu.

Burası bir teknoloji sitesi. Magazin gazetesine editör alır gibi sadece Türkçe bilgisi veya yazma yeteneği yeterli değil aynı zamanda editörlerin teknolojiden anlayan insanlar olması gerekir. Ne yazık ki teknolojiden anlayanı geçtim editörlerin çoğu Türkçe bile bilmiyor.

Slogan Seagate'nin arkadaşlar. Benim uydurduğum bir durum yok ortada.
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myhotyro 3 yıl en beğenilen
Başlığa bak çay demle "Seagate’den dünyanın ilk USB’den güç alan harici HDD depolama sürücüsü"
2.5" sürücüleri 3 faza bağlıyorduk dimi.
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Aslanhan. 3 yıl
8 TB için 350 dolar çok pahalı değil ama,
USB 3.1 Type-C standardını barındıran pc ve notebooklar çok pahalı.
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fatihburak95 3 yıl Aslanhan.
E simdi adaptoru yoksa siradan usb 2.0 ya da 3.0 kullanan cihazlarla kullanamayacagiz ne anlami kaldi ki? Gel gor tunderbolt da ayni ise yariyordu. Ama uyumluluk problemi var...
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