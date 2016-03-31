Seagate’den dünyanın ilk USB’den güç alan harici HDD depolama sürücüsü

Genelde flash bellekler ve SSD depolama ürünleri için harici bir güç kablosuna gerek duymadan, USB üzerinden kullanma imkanı mevcut. HDD tarafında ise, bileşenlerin yüksek enerji tüketimi nedeniyle harici bir güç adaptörüne ihtiyaç duyuluyor. Seagate, USB Type-C avantajını kullanarak bir ilke imza atıyor.

Firma, harici bir güç adaptörü gerektirmeyen ilk masaüstü 3.5 inç HDD depolama istasyonunu duyurdu. Seagate Innov8 adındaki depolama sürücüsü, USB 3.1 Type-C üzerinden hem çok hızlı veri alışverişi yapıyor hem de enerji ihtiyacını karşılıyor. Zira Type-C bağlantısı 100Watta kadar harici cihazlara enerji sağlayabiliyor. Firma, bu imkanı Ignition Boost adındaki teknoloji ile güçlendirerek, enerji aktarımını garanti altına almış.

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8TB kapasite sunan sürücünün gövdesi alüminyum alaşımdan imal edilmiş. Cihaz ayrıca, 2016 Red Dot tasarım ödülüne de layık görülmüştü. HDD diskler ve aktarım hızları konusunda herhangi bir bilgi verilmemiş. Cihaz, 349$ fiyat etiketine sahip ve 200GB OneDrive hediye ile geliyor.