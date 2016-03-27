Türk mühendisten, yapay zeka alanında çığır açacak buluş

Zaman zaman mühendislerimizin veya bilim adamlarımızın, dünya çapında büyük buluşlara imza attığına şahit oluyoruz. Aziz Sancar’dan sonra, IBM’de görev yapan Tayfun Gökmen adlı mühendisimiz, yapay zekada çığır açacak yeni bir yonga konsepti icat ettiğini duyurdu.

Yapay zeka kavramını genelde bize yansıdığı kısmıyla biliyoruz. Bununla birlikte, yapay zekanın karşısındaki ile etkileşime geçebilmesi için, arkaplanda makine öğrenme dili, derin öğrenme veya derin nöral ağlar gibi pek çok önemli teknolojinin çalışması ve öğrenmesi gerekiyor. Genelde, yapay zeka çalışmalarının çoğu bu öğrenme dillerine yoğunlaşmış durumda.

Bunlardan derin nöral ağlar – DNN adı verilen teknoloji, beyindeki nöral ağları örnek alarak öğrenme sistemine dayanıyor. Google’ın yeni GO şampiyonu AlphaGo yazılımında olduğu gibi, milyonlarca nöran benzeri iletişim kanallarından oluşan birden fazla katman bir araya geliyor ve ağaç dalları şeklinde veri algoritmaları ile birleşerek öğrenebilen yapay zekayı oluşturuyor. Böylece, yapay zeka hem en yüksek kazanma şansı olan hamleyi hesap ediyor, hem de bu hamlenin ne tür sonuçlar doğurabileceğini tahmin ediyor.

RPU

Bu tarzda bir yapay zeka oluşumu için, binlerce işlemcinin bir araya gelmesi gerekiyor. İşte, Tayfun Gökmen ve ekip arkadaşı Yurii Vlasov’un geliştirdiği yeni konsept, dirençli işlemci – RPU adını alıyor ve binlerce işlemcinin yapabileceği işi tek bir yonga ile yapabiliyor.

Ekip, konsepti geliştirirken dirençli RAM ve faz değişim belleği – PCM gibi değişken olmayan bellek – NVM teknolojilerini temel almış. Bir RPU kümesi ile, şu anda yapılması imkansız trilyonlarca parametre içeren büyük veri problemlerinin üstesinden gelinebilecek. Böylece, doğal dil tanıma, tüm dünya dillerinden birbirine çeviri yapabilme, gerçek zamanlı olarak devasa kurumsal ve bilimsel veriyi analiz edebilme gibi işlemleri yapabilmek mümkün hale gelecek.

Tayfun Gökmen, RPU konsepti ile, DNN çalışmalarının 27 ile 2140 kat arasında hızlanmasını bekliyor. Bununla birlikte NVM teknolojisindeki bazı kısıtlamaları giderebildiklerinde, DNN çalışmaları 30 000 kat hızlanabilecek. Pek çok otorite, RPU konseptinin yapay zeka alanında bir devrim yapacağına inanıyor.

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Elbette bu yeni projenin hayata geçmesi için önümüzde çok uzun bir süre var. Bununla birlikte, başta IBM olmak üzere Google gibi yapay zekaya önem veren firmaların katkısı ile, bu süre kısalabilir. Bir gün, bizim gibi düşnen ve hareket eden yapay zeka örnekleri gördüğümüzde, bunda Tayfun Gökmen’in katkısının olduğunu bilmek, hepimizi gururlandıracaktır.