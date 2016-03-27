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Türk mühendisten, yapay zeka alanında çığır açacak buluş

Yapay zeka ile ilgili yapılan çalışmalar son dönemde bir hayli hız kazandı ve Türk bir mühendis, yeni geliştirdiği işlemci konsepti ile bu hızın artmasına katkıda bulunmak istiyor.
3 yıl
12,4b
1
38
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Zaman zaman mühendislerimizin veya bilim adamlarımızın, dünya çapında büyük buluşlara imza attığına şahit oluyoruz. Aziz Sancar’dan sonra, IBM’de görev yapan Tayfun Gökmen adlı mühendisimiz, yapay zekada çığır açacak yeni bir yonga konsepti icat ettiğini duyurdu.

Yapay zeka kavramını genelde bize yansıdığı kısmıyla biliyoruz. Bununla birlikte, yapay zekanın karşısındaki ile etkileşime geçebilmesi için, arkaplanda makine öğrenme dili, derin öğrenme veya derin nöral ağlar gibi pek çok önemli teknolojinin çalışması ve öğrenmesi gerekiyor. Genelde, yapay zeka çalışmalarının çoğu bu öğrenme dillerine yoğunlaşmış durumda.

Bunlardan derin nöral ağlar – DNN adı verilen teknoloji, beyindeki nöral ağları örnek alarak öğrenme sistemine dayanıyor. Google’ın yeni GO şampiyonu AlphaGo yazılımında olduğu gibi, milyonlarca nöran benzeri iletişim kanallarından oluşan birden fazla katman bir araya geliyor ve ağaç dalları şeklinde veri algoritmaları ile birleşerek öğrenebilen yapay zekayı oluşturuyor. Böylece, yapay zeka hem en yüksek kazanma şansı olan hamleyi hesap ediyor, hem de bu hamlenin ne tür sonuçlar doğurabileceğini tahmin ediyor.

RPU

Bu tarzda bir yapay zeka oluşumu için, binlerce işlemcinin bir araya gelmesi gerekiyor. İşte, Tayfun Gökmen ve ekip arkadaşı Yurii Vlasov’un geliştirdiği yeni konsept, dirençli işlemci – RPU adını alıyor ve binlerce işlemcinin yapabileceği işi tek bir yonga ile yapabiliyor.

Ekip, konsepti geliştirirken dirençli RAM ve faz değişim belleği – PCM gibi değişken olmayan bellek – NVM teknolojilerini temel almış. Bir RPU kümesi ile, şu anda yapılması imkansız trilyonlarca parametre içeren büyük veri problemlerinin üstesinden gelinebilecek. Böylece, doğal dil tanıma, tüm dünya dillerinden birbirine çeviri yapabilme, gerçek zamanlı olarak devasa kurumsal ve bilimsel veriyi analiz edebilme gibi işlemleri yapabilmek mümkün hale gelecek.

Tayfun Gökmen, RPU konsepti ile, DNN çalışmalarının 27 ile 2140 kat arasında hızlanmasını bekliyor. Bununla birlikte NVM teknolojisindeki bazı kısıtlamaları giderebildiklerinde, DNN çalışmaları 30 000 kat hızlanabilecek. Pek çok otorite, RPU konseptinin yapay zeka alanında bir devrim yapacağına inanıyor.

Ayrıca Bkz. "Türkiye'nin ilk 3D yazıcı temelli yarışması sona erdi "

Elbette bu yeni projenin hayata geçmesi için önümüzde çok uzun bir süre var. Bununla birlikte, başta IBM olmak üzere Google gibi yapay zekaya önem veren firmaların katkısı ile, bu süre kısalabilir. Bir gün, bizim gibi düşnen ve hareket eden yapay zeka örnekleri gördüğümüzde, bunda Tayfun Gökmen’in katkısının olduğunu bilmek, hepimizi gururlandıracaktır. 

 

http://www.tomshardware.com/news/ibm-chip-30000x-ai-speedup,31484.html Yorum Yaz
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mehmedaltair 3 yıl en beğenilen
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Halilowich 3 yıl
Biz burada birbirimize girelim, Rusya ile kriz yaşayalım, Amerikalılar da gitsin bir Türk ile bir Rusu işe alıp birlikte çalıştırıp Amerika'ya fayda sağlatsın.
Laf yapmayıp iş yapmak diye ben buna derim işte. Biz de adam Türk diye sevinelim burda.
Biz burada birbirimize girelim, Rusya ile kriz yaşayalım, Amerikalılar da gitsin bir Türk ile bir Rusu işe alıp birlikte çalıştırıp Amerika'ya fayda sağlatsın. ...
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1 Yanıt Yanıtla +61
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mementopolis 3 yıl
""Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göç eder.."
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Technotronic 3 yıl
Bu mühendis Türkiye de olsaydı yaşatmazlardı
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Yilsev 3 yıl
https://www.linkedin.com/in/tayfun-gokmen-79aa6356

Bu arkadaş henüz 33 yaşında.
ODTÜ'de çift anadal yapmış, Elektrik&Elektronik Müh. ile birlikte Fizik bölümünün ikisini birden çılgın bir ortalama ile bitirmiş. Biri 3,80 diğeri 3,88, kaldı ki Fizik bölümü doğası gereği zaten inanılmaz zordur.
Üstüne yetmemiş Princeton gibi dünyanın 11'nci en iyi üniversitesi olarak gösterilen (http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2015#sorting=rank+region=+country=+faculty=+stars=false+search=) bir üniversitede 6 yılda Elektrik Mühendisliğinin (meslektaş) hem yüksek lisansını hem doktorasını birlikte bitirmiş.
Yani görüldüğü kadarıyla hem zeki hem çalışkan hem de tahminimde ekonomik olarak iyi durumda olan bir arkadaş. Bunların bir bünyede bulunması pek sık karşılaşılan bir durum değildir.
Şimdi burada "Ben olsaydım şöyle yapardım", "Niye Türkiye'de yapmamış" falan gibi eleştriler ve sorular var.
Eğri oturup doğru konuşalım arkadaşlar bu arkadaş hepimizden daha mantıklı düşünebilecek seviyede ve dolulukta, bu yüzden eleştirilerinizi görse de muhtemelen gülüp geçecektir.
Siz de bu zorlu yollardan bu başarılarla geçip o seviyede kendinizi doldurun, kalmayın ABD'de o zaman Türkiye'de 3 kuruş maaşa, ve komik imkanlarla birşeyler yapmaya çalışın. 7000 dolarlık bir yazılım için 1 sene bütçe çıkmasını bekleyin.
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DH Misafiri 3 yıl
"donanimhaber"
haberleri sag ve sol kulvarlar ile ateist ve dindarlarin çatışma sebebi....hakkaten garip bir milletiz...
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m.t.y. 3 yıl
Ben Tayfun kardeşin Türkiye de olmak kaydıyla yarım akıllı bir robot yapmasını yeğlerdim.
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serafon 3 yıl
gokuba
serafon
abd kuklası olmayan kim bir söylesen acayip merak ettim!
Detaylı mesajım vardı silmişler git onu bul oku ve madem kuklasınız o zaman Türk Mürk yazmasın kardeşim kendinizden bahsederken abd uşağı diyin, para için satılmış iktidar yalakaları deyin.
ben senin şikayet ettiğin şeyin tam da içinde olma ihtimalin olduğundan bahsediyorum ama insan kendi durduğu yerden kendini göremeyebilir de onun için. Ülkemizde bol bol başkasını suçlayan ama tam da suçladığı şey olan yığınlar var da o yüzden değilse ben şucu bucu değilim!
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BekirTemel 3 yıl
Tebrikler Tayfun kardeş
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ahnksqualt 3 yıl
yoksulseytan22
ahnksqualt
yoksulseytan22
viper17bi kaç ay sonra intihar etmesin
İhtihar etmesi için ilk once IBM den çıkıp, Aselsan da işe başlaması gerekiyor. Siz bu adamı Aselsan a getirin intihar işi kolay
Oğlum müslümanlar kıble gösteren seccade gibi muazzam bir icat yapmış, bunlar yapay zekâ gibi saçma şeylerle uğraşıyorlar. Bi de boş boş uzayda takılıyolar. Salak salak işler. Hâlbuki Kur-an ı açıp okusalar...
Dine saygın yok gibiSen daha çok dinin uygulayıcılarından yolca çıkarak dini karalamışsın. Bunun için dini doğru uygulayan hak yemeyen,ilime önem gösteren insanlara bakmanı okumanı tavsiye ederim. ibn-i sina gibi....Ayrıca Kuran-ı kerimi yanlış yazmışsın.
Belliki beni sen şikayet etmişsin. Anca mesajımı silersiniz. İkincisi Kuran değil, Kuran diye yazılır. Tıpkı müminin mümin diye yazılması gibi. Tatmin olmadıysan tdk ya bak. Üçüncüsü sende din hakkında bir şey öğrenmek istiyorsan Sümer Tabletlerini ve Sümer Medeniyetini araştır. Dördüncüsü, bilim öğrenmek istiyorsan Ege nin küçük devletlerine, Roma ya , İskender e, Mısır ve Çin Medeniyetlerine bak. İslamdan önce cahiliye dönemini yaşayan sadece arabistan çölleridir.

Ardadaşım niye ben seni şikayet edeyim. Küfür yok bir şey yok. Niye böyle bir peşin hükümlülük yapıyorsun.
Verdiğin bilgi için teşekkür ederim. Yeni bir yazılımını öğrenmiş oldum.
Fakat din sadece sümer tabletlerinden öğrenilmez. Bunun bir çok seçeneği mevcuttur.
Ben islamın aslıyla uygulanması arasındaki farkı gözetmeni istedim ama sen arap tarihine girmişşin. Yan yine bağımsız bir durum hakkında bağlantı kurmaya çalışmışsın. Dediğim gibi dinin uygulayıcıları ile dinin kendini karıştıyor olmanda hata sen şimdi bir adım ötesine geçtin. İslam öncesi araplardan bahsettin.
Birazda anlayışlı olmaya davet ediyorum seni.
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yoksulseytan22 3 yıl ahnksqualt
ahnksqualt
yoksulseytan22
Orijinalden alıntı: ahnksqualt
yoksulseytan22
Orijinalden alıntı: viper17bi kaç ay sonra intihar etmesin
İhtihar etmesi için ilk once IBM den çıkıp, Aselsan da işe başlaması gerekiyor. Siz bu adamı Aselsan a getirin intihar işi kolay
Oğlum müslümanlar kıble gösteren seccade gibi muazzam bir icat yapmış, bunlar yapay zekâ gibi saçma şeylerle uğraşıyorlar. Bi de boş boş uzayda takılıyolar. Salak salak işler. Hâlbuki Kur-an ı açıp okusalar...
Dine saygın yok gibiSen daha çok dinin uygulayıcılarından yolca çıkarak dini karalamışsın. Bunun için dini doğru uygulayan hak yemeyen,ilime önem gösteren insanlara bakmanı okumanı tavsiye ederim. ibn-i sina gibi....Ayrıca Kuran-ı kerimi yanlış yazmışsın.
Belliki beni sen şikayet etmişsin. Anca mesajımı silersiniz. İkincisi Kuran değil, Kuran diye yazılır. Tıpkı müminin mümin diye yazılması gibi. Tatmin olmadıysan tdk ya bak. Üçüncüsü sende din hakkında bir şey öğrenmek istiyorsan Sümer Tabletlerini ve Sümer Medeniyetini araştır. Dördüncüsü, bilim öğrenmek istiyorsan Ege nin küçük devletlerine, Roma ya , İskender e, Mısır ve Çin Medeniyetlerine bak. İslamdan önce cahiliye dönemini yaşayan sadece arabistan çölleridir.

Ardadaşım niye ben seni şikayet edeyim. Küfür yok bir şey yok. Niye böyle bir peşin hükümlülük yapıyorsun.
Verdiğin bilgi için teşekkür ederim. Yeni bir yazılımını öğrenmiş oldum.
Fakat din sadece sümer tabletlerinden öğrenilmez. Bunun bir çok seçeneği mevcuttur.
Ben islamın aslıyla uygulanması arasındaki farkı gözetmeni istedim ama sen arap tarihine girmişşin. Yan yine bağımsız bir durum hakkında bağlantı kurmaya çalışmışsın. Dediğim gibi dinin uygulayıcıları ile dinin kendini karıştıyor olmanda hata sen şimdi bir adım ötesine geçtin. İslam öncesi araplardan bahsettin.
Birazda anlayışlı olmaya davet ediyorum seni.

Benim anlamadığım, sen nasıl benim dini karaladığım sonucuna bağladın. Karalamak istesem emin ol ayetlerle birlikte burda sana küfürler eşliğinde yazardım.

Ben ironi yapmıştım mesajımda. Anlamadıysan açıklayayım.

Aselsan intiharları veya cinayetleri tamamen saçma birer komplo. Hatta öldü denilen bazıları hâlâ hayatta.
Bu komplolar neden yapılıyor biliyor musun? Necmettin erbakan ve onun öğrencileri bu ülkeye, kendi emellerini, kendi ideallerini dikta etmek veya başarısızlıklarını, hatalarını, yanlışlarını, haksızlıklarını örtbas etmek için böyle asılsız komplo teorileri ile milleti zehirlediler.

Zaten kitap okumaya üşenen, hacı hocaların ağzına bakan kitle bu komplolara hemen atladılar. Çünkü araştırmak, sorgulamak istemeyen tembeller bu gibi şeyleri hemen havada kapar. Çalışmak zor gelir çünkü.

Dün ergenekon balyoz sebebiyle TSK ya küfür edenler bugün sahip çıkıyor. Dün dediğimde şundan 4-5 sene önce. Tarihte başka böyle bir DÖNEKLİK YOKTUR!
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karakteristik61 3 yıl
Türk olduğu için ayrı bir gurur duydum ama önemli olan ilim yapıp insanlığa faydalı olması. Yoksa faydasız ilimden Allah' a sığınırım.
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Master_Evil 3 yıl
bişey anlamadım ama tebrikler, başarılarının devamını dilerim
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Rapofsions 3 yıl
m.youtube.com/...
Meganus official
Destekk
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DeepNote 3 yıl
Nöral ağları laboratuvar ortamında üretebilme kapasitesine sahibiz insanoğlu olarak. Bir sonraki aşama metalle biyolojik yaşamı bir araya getirmek. Sonrasında nöral ağlar, snapslar, kendini tamir etme yeni hücre oluşturma diye gidecek bu iş. Sonra insan kendi ürettiği yaratıktan kendini ayıramayacak hale gelecek.
Bu kadar bilimsel açıklama yeter. Sarah connor'a biri şu bilim adamlarının adresini versin.. Kurtar bizi Sarah reyiz
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